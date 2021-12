Kommentar

Å le eller ikke le

Av Hans Petter Sjøli

TIDENS ELV: – Tidene forandrer seg, og det er jo ikke noe gærent i det, sier Harald Eia, her i sin ikoniske rolle som Kjell Aronsen, selveste Oslolosen.

Er den frie humoren i fare? Nei, hevder Harald Eia.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Man hører stadig påstandene her og der. Om at det i vår «woke» tid ville vært umulig for Monty Python å lage «Life of Brian» (etter mitt syn en av verdens aller beste filmer, uansett sjanger). At det liksom er så mange hensyn å ta, for alle blir så krenket for alt mulig. Hordene i sosiale medier kaster seg over deg om du sier det som det er, og ytringsrommet er blitt trangere og vrangere. Det er ikke til å holde ut, veit du. Selv den minste, politisk ukorrekte vits kan få deg såkalt «kansellert» til evig tid, og muligens i det hinsidige også.

Nu vel – og bare så det er sagt: Det å avvise at «woke» har problematiske sider er like meningsløst som å utrope fenomenet til vår tids aller største fare.

Men stemmer det at frimodig humor har bukket under for «woke-tyranniet»? Er dagens humor blottet for pythonsk vidd og brodd og spark mot autoriteter og tabuer?

I dagens episode av VG-kommentaravdelingens podkast «Giæver og Gjengen» får 90- og 00-tallets store norske komiker Harald Eia – en mann som absolutt ikke vek unna kontroverser i sitt komikervirke – spørsmålet om det i dag er sånn at humorister legger bånd på seg i møte med det politisk korrekte.

Eia svarer: «Ja, det er det, men tidene forandrer seg, og det er jo ikke noe gærent i det.»

Det er mye som er forvirrende med å bli eldre. Aldringen har nærmest uunngåelig en konservativ side. Vi savner det som preget oss i våre formative år. Alt det nye blir stadig mer ubegripelig. Den oppvoksende slekt ser verden på sin måte, og det som var «hot» for få år siden, er rett som det er blitt «not».

Dette vil selvsagt «woke»-generasjonen også oppleve når de rykker frem i aldringskøen. Allerede nå ser vi et gryende opprør fra en ung garde på fremmarsj, i Norge representert ved miljøet i og rundt kulturtidsskriftet Subjekt. Jeg merker det også selv blant mine egne tenåringsbarn. De fleiper og tuller med «woke», samtidig som de tar ut solid avstand til aldrende «onkler» som insisterer på at ingenting har skjedd siden disse selv var på høyden med sin tid.

Eia fortsetter: «Komedie er som et sånt, eh, slimdyr som leter etter nye steder å åle seg fremover, og så stopper det litt, og finner ut at det er bedre å prøve andre steder. Jeg er ikke noe bekymret for at det blir en sånn selvsensur som gjør at humoren blir dårlig.»

Og det er ikke rart at han ikke er særlig bekymret. Dagens store norske humor-fyrtårn Herman Flesvig er så visst ikke redd for å være «drøy». I den andre og siste sesongen av mega-suksessen «Førstegangstjenesten» er sexvitsene og -skjetsene så rett i fleisen på seerne (attpåtil i aller beste sendetid) at man skulle tro det ble seerstorm og gi tunge utslag på Richters skala i Kringkastingsrådet. Men nei da, folket elsker Flesvig.

Også når han tuller med tidligere no-go-soner som Downs syndrom (den suverene Sondre Myrseth i rollen som Grim Torkild) og folk uten armer og bein ler vi godt, og Eia forklarer hvorfor: «Skal vi ha med folk som for eksempel har Downs syndrom, så må de føle at de er med på leken. Føler du at de drites ut på en eller annen måte, er det ikke gøy. Så enkelt er det.»

Flesvig skjønner dette bedre enn de fleste. Vi ler med de involverte, ikke av dem.

For en komiker handler alt om latteren. Å le eller ikke le, that’s the question. «Forstyrrende følelser», kaller Eias kompanjong Bård Tufte Johansen det, når vitsene fører til at den som ser på blir sittende med en litt uggen følelse om at noen blir lei seg eller at «feil» folk vil bruke dem til å styrke sin politiske agenda.

Derfor har komikerne for eksempel sluttet med såkalt «blackface» i sketsjene sine – ikke fordi de er blitt mer forsiktige, men fordi man har slike problemstillinger «mer oppe i bevisstheten», som Eia formulerer det i podkasten.

For ti år siden brukte komikeren Espen Eckbo en slags «blackface» på karakteren Ernst Øyvind i førjulsklassikeren og reality-TV-parodien «Nissene over skog og hei», først sendt i 2011. Da «woke»-bølgen nådde Norge for alvor i fjor, ble det et visst oppstyr rundt karakteren, og Eckbo valgte å stede ham til hvile i en elegant og mye lest «nekrolog» her i avisen.

I årets (glimrende!) utgave av «Nissene», denne gang en parodi på sexfikserte reality-konsepter som «Ex on the Beach», opptrer Ernst Øyvinds søskenbarn Jørn Stian, like klangløs, beslutningsvegrende og distré som fetteren. Og uten antydning til «blackface», men med en hysterisk henvisning til den enda mer hysteriske askespredningsscenen i «The Big Lebowski» (også den etter mitt syn en av verdens beste filmer, uansett sjanger), som et søtt og elegant lite spark til de mer overdrevne sidene ved «woke»-kulturen.

«FETTERE»: Espen Eckbo-karakterene Jørn Stian og Ernst Øyvind.

Men både Espen Eckbo og Harald Eia er smarte nok til å skjønne aldri er spesielt festlig når godt voksne komikere velger å gyve løs på tidsånden. Den temmelig grenseløse danske komikeren Frank Hvam, kjent for sitt makelige, reaksjonære og kverulerende alter ego i serien «Klovn» sier det slik: «Jeg har en håndskrevet papirlapp hengende på min oppslagstavle med et sitat av forfatteren Ib Michael: ‘Man skal aldri gå i rette med tidsånden. Der er en grunn til at den er som den er.’ Denne lappen bør alle over 50 ha hengende.»

Ikke det at alder i seg selv er et argument for noe som helst, og undertiden er det å gå løs på tidsånden en dyd av aller største nødvendighet, som antifascistenes advarsler mot tidens melodi på 1930-tallet. Å ty til «alderisme» er intellektuell latskap. Men la oss ikke pakke det inn heller. Med alderen og makeligheten er det en viss fare å bli akterutseilt, ikke minst fordi verdensbildet for lengst er sementert og referansene ikke lenger er like opp i dagen som de pleide å være. For Frank Hvam er det ingen annen stereotyp han ler like mye av som den «middelaldrende hvite mannen som forvirret raser mot de nye tendensene».

Humor er et spesielt komplisert felt i så måte. Som Ole Paus svarte da jeg tilbake i 2009 spurte ham om det var på tide for ham å finne tilbake til sin indre humorist igjen: «Jeg er så redd for å bli en sånn … du vet, disse humoristene, jo eldre de blir, jo mindre og mindre morsomme blir de. Til slutt stemmer de Frp alle sammen.»

En aldrende – og i hans tilfelle er ordet aldrende temmelig presist – komiker som på særs imponerende vis holder koken også i møte med endrede tider, er «Seinfeld»-skaperen Larry David. I en alder av 74 er han surmulende genial i rollen som den grenseløse utgaven av seg selv i serien «Curb Your Enthusiasm».

I den allerede klassiske episode seks i årets sesong gjør han på virtuost vis narr av rasistiske KKK-medlemmer, hovmodige og «woke»-liberale Hollywood-skuespillere, jødiske tradisjoner og svarte amerikaneres forhold til vannmeloner (en kjent rasistisk trope i USA) i ett og samme avsnitt. Hvem sa at den politiske komedien var død?

«Det er mange puritanere som opptrer som voktere av tale og oppførsel», sa den britiske komikeren og kulturpersonligheten Stephen Fry til Fredrik Skavlan i et av høstens programmer. «Men slik har det alltid vært», la han til.

Fry var sentral i flere av 1980-tallets skoledannende engelske humorserier, og har vært involvert i en rekke kontroverser og krangler, ikke minst med den anglikanske kirken. Men heller ikke han ser det helt store problemet med «den nye tid» sammenlignet med det som var, og det som vil komme: «Man får inntrykket av at vi lever i en nådeløs tid når vi er på sosiale medier. Men sosiale medier er som en toalettvegg. Hvis du tror at dette reflekterer samfunnet, tar du feil. Jeg syns man burde prøve å dempe gemyttene litt, og høre mer på hverandre.»

Akkurat det bør være en oppfordring til alle. Ikke minst, kanskje, til oss i mediene, både i de vanlige og i de påstått sosiale.