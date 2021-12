POLITISK FANGE: – I en forsvarstale under rettssaken mot ham tidligere i år overrasket opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj med å sitere fra Bibelen. Som russisk-ortodoks vil han feire jul den 7. januar, alene og to tusen kilometer fra sin kone og deres barn, skriver kronikkforfatteren.

Vet de at det er jul?

Samvittighetsfanger i det tidligere Sovjetunionen feirer ikke jul i desember. Men de merker ganske sikkert at vi gjør det.

IVAR DALE, senior fagrådgiver, Den norske Helsingforskomité

«Do they know it’s Christmas time at all?», sang Band Aid i 1984. Innsamlingsaksjonen for Etiopia var velment og en stor økonomisk suksess. Likevel ble låtskriverne Bob Geldof og Midge Ure kritisert for teksten. En tredjedel av befolkningen i det sultrammede landet var muslimer og hadde dessuten annet å tenke på enn at «det ikke faller snø over Afrika».

Forleden satt vi rundt lunsjbordet og snakket om at vi burde kjørt en julekampanje i sosiale medier. For eksempel, hvordan tilbringer en samvittighetsfange i Sibir julaften? Vi slo det raskt fra oss. For svaret er selvsagt at han feirer 24. desember omtrent som han feirer 17. mai, eller en hvilken som helst annen tilfeldig dag i året. De fleste som sitter fengslet i Sibir er nemlig russisk-ortodokse og feirer ikke jul før i januar.

Helsingforskomiteen arbeider for menneskerettigheter og demokrati med stadig bredere horisont. Men tradisjonelt har vi holdt et særlig fokus på de mest undertrykkende regimene i den såkalte OSSE-regionen.

Her er det nokså få som feirer jul på samme tid som protestanter og katolikker i Norge, USA eller Polen. For mange er nyttårsaften årets viktigste, samlende helligdag. Og julen kommer først en uke ut i januar for russisk-ortodokse, ukrainsk-ortodokse, armensk-ortodokse og flere andre varianter av kristendommen.

Andre tilhører folkegrupper hvor majoriteten er muslimer, som kirgiserne, usbekerne, tsjetsjenere, tatarene og andre i Kaukasus og Sentral-Asia. For ikke å snakke om jødedommen, som har dype røtter i samtlige land i regionen, fra Berdytsjev i Ukraina til fjelljødene i Aserbajdsjan.

Men hører man til en forfulgt gruppe med akutt behov for støtte fra internasjonale institusjoner i Wien, Brussel eller Genève blir man snart klar over at Europa skrur på fraværsassistenten mot slutten av desember. Det skal svært mye til for å bli hørt på denne tiden av året, uansett hva det autoritære styresettet man lever under måtte finner på.

Det har neppe vært forsket systematisk på saken, men i menneskerettighetsmiljøet får man ofte en følelse av at autoritære regimer benytter seg av den stille tiden i romjulen til å gjennomføre tiltak de vet vil føre til kritikk. Ved å slå til mot sivilsamfunnet når det er tynt i korridorene hos OSSE, EU og vestlige utenriksdepartement minimerer man diplomatiske omkostninger.

Den 24. desember i fjor stormet russisk sikkerhetspoliti inn i leiligheten hos den fremstående opposisjonspolitikeren Ljubov Sobol. Tilfeldig dato? Man kan bare spekulere.

En tilsvarende tendens har man notert seg også i Kina: «Kinesiske myndigheter benytter seg av jul og nyttår for å minimere internasjonale presseoppslag om arrestasjoner av demokratiaktivister,» skrev Human Rights Watch etter en bølge av arrestasjoner i fjor.

Papirkrigen mellom øst og vest stilner kanskje i romjulen, men samvittighetsfangene sitter fortsatt alene på cellen med sine tanker. Da Aleksej Navalnyjs stabssjef besøkte Norge i oktober, ba han om at vi ikke glemmer den russiske opposisjonspolitikeren. Behovet for oppmerksomhet kommer ikke av forfengelighet, det kan være hans eneste sjanse til å overleve. I en forsvarstale under rettssaken mot ham tidligere i år overrasket Navalnyj med å sitere fra Bibelen. Som russisk-ortodoks vil han feire jul den 7. januar, alene og to tusen kilometer fra sin kone og deres barn.

Advokaten Buzurgmehr Jorov sitter også fengslet, men i Dusjanbe med en dom på over tyve år for å ha forsvart tadsjikiske opposisjonspolitikere. Han er muslim og ser sikkert frem til markeringen av Navruz i mars. Dagen feires så ettertrykkelig i Sentral-Asia at duften av stekt lammekjøtt bør nå inn også i fengselscellene.

Mange har fulgt prosessene mot den legendariske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial i russisk rettsvesen. Etter flere utsettelser er datoen nå satt for to domsavsigelser i desember, den første på lille julaften. FNs Spesialrapportør for Menneskerettighetsforkjempere advarer om at årets juleferie kan være begynnelsen på nedstenging av all menneskerettighetsaktivisme i Russland.

Like opp under jul falt også dommen mot ledende demokratiforkjempere i Belarus. Presidentkandidat Svetlana Tikhanovskajas ektemann Sergej ble dømt til 18 års fengsel. Flere av hans venner fikk 14–15 år. Deres eneste håp er at president Lukasjenkos egne juler er talte.

På vår egen side av det gamle jernteppet har Julian Assange benyttet julaften for å skaffe oppmerksomhet rundt sin situasjon, med videokonferanser fra Ecuadors ambassade. Ifølge The Guardian vurderte russiske diplomater muligheten for å hjelpe Assange å flykte nettopp i ly av julaften. Slik gikk det ikke, og denne julen tilbringes i et britisk fengsel, hvor det rapporteres om forverret helsesituasjon og fare for utlevering til USA.

Samvittighetsfanger vet inderlig godt at det er jul. Ingen kaller inn til hastemøte i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa på julaften. Ingen protestbrev sendes fra Victoria terrasse på første juledag. Ingen underskriftskampanjer leveres Tadsjikistans FN-delegasjon i Genève i romjulen. Felles for dem som håper på støtte til å kjempe mot overmakten, er at de vil kunne merke at oppmerksomheten rundt deres situasjon synker i takt med julemiddagen.

Folk har godt av julefri. Som Navalnyj sa det – det er ikke nok for Russland å bli fritt, Russland skal også bli lykkelig. Men kanskje bør vi gjøre det til en tilleggstradisjon at vi setter oss ned over nyttår, ikke for å planlegge januar, men for å oppsummere desember. Og sjekke hva verdens ledende undertrykkere har foretatt seg mens statlige og ikke-statlige vaktbikkjer tok en velfortjent pause.

For om det er en ting julen ikke skal være, så er det den tida på året hvor forfulgte og sårbare dessverre må klare seg selv.

Det skal koste å bryte menneskerettighetene, også midt i julestria.