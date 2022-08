Leder

Refsen er tragikomisk

HAR RETT: Håndballpresident Kåre Gir Lio.

Den norske håndballpresidenten Kåre Geir Lio hadde all rett til å ytre seg kritisk om den russiske hovedsponsoren til Champions League.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Reaksjonen fra Det internasjonale håndballforbundet (IHF) fremstår absurd.

Håndballpresident Lio har fått en advarsel fra den etiske kommisjonen til IHF, for det som kalles «uaktsomme og upassende» kommentarer.

Bakgrunnen var at han uttalte seg om Russland generelt, og om logistikkfirmaet Delo spesielt. Temaet var hvordan håndballen burde reagere på krigen i Ukraina.

Ordene falt blant annet i et intervju med VG to uker etter Russlands invasjon. Det var det russiske håndballforbundet som innrapporterte saken til den etiske komiteen i IHF.

Det er tette bånd mellom Vladimir Putin og Sergej Sjisjkarov, som er russisk håndballpresident og mannen bak storsponsoren Delo.

«Vi vet at Sjisjkarjov er tett på Vladimir Putin og vi vet at Delo driver med tjenester Putin er avhengig av. Sammen og samtidig bør vi ramme Russland nå, og Delo bør være en del av det», sa Lio.

Den russiske håndballpresidenten tilhører president Putins parti Forente Russland og satt i parlamentet fra 1999 til 2011. Han har dessuten som jurist skrevet mange lovforslag for Dumaen. I 2020 var den russiske håndballederen god for seks milliarder kroner, ifølge Forbes.

Kåre Geir Lio har et samlet håndballstyre i ryggen. Uttalelsen er både fornuftig og i tråd med linjen til Norges idrettsforbund.

Selvsagt er det mulig å ha ulike oppfatninger om hvordan idretten bør forholde seg til Russland under rådende omstendigheter. Men det er helt uakseptabelt å forsøke å kneble en legitim ytring fra norsk side.

Nå brukes reaksjonen fra IHF-kommisjonen aktivt av det russiske håndballforbundet i PR-øyemed.

Det er trist, men dessverre ikke veldig overraskende at Det internasjonale håndballforbundet lander på feil side rundt en etisk problemstilling.

Historien viser at ytringsfrihet ikke står så høyt i kurs i organisasjonen, der det også tidligere har vært sanksjonert mot uttalelser som ikke falt i smak hos ledelsen.

Fra et demokratiperspektiv er håndball en av grenene der det er aller mest å utsette. Internasjonal håndball er bygget opp på en måte som gir president Hassan Moustafa en enorm makt, noe som benyttes svært aktivt av presidenten.

Vi har sett utallige kontroversielle saker opp gjennom årene, men dette er en av de prinsipielt sett verste, fordi det handler om noe så fundamentalt som verdien av det frie ord.

I en så alvorlig situasjon som verden står i, må det selvsagt være rom for det norske håndballforbundet å fremme et standpunkt om hvordan Russland-spørsmålet bør håndteres.

Denne typen sensur hører ingensteds hjemme i en organisasjon som fremstiller seg selv som demokratisk.

Om IHF er så livredde for eget omdømme som det de begrunner advarselen med, kunne det vært en idé for ledelsen å begynne med en kikk i speilet i stedet for å komme med en helt uholdbar advarsel i norsk retning.