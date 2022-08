Leder

Fotballpresident Lise Klaveness har ansatt Hege Riise som ny landslagstrener på kvinnesiden.

Det er avgjørende at Norges Fotballforbund jobber steinhardt for å gi begge kjønn like muligheter. Likevel er det vanskelig å se helt bort fra markedsmekanismene i fotballen.

Det hadde vært optimalt om fotballens verden var slik at den nye landslagssjefen for kvinner hadde endt med samme lønn som kollegaen på herresiden.

Slik er den dessverre ikke.

Selv om mange piler nå peker i riktig retning på kvinnesiden, er de økonomiske forutsetningene helt ulike.

I England tjener herrenes landslagssjef Gareth Southgate mer enn 12 ganger så mye som Sarina Wiegman, treneren som sikret en usedvanlig populær EM-tittel.

Også i USA, en stormakt i kvinnefotball og langt fra de beste i herrefotball, er forskjellen enorm i herretrenerens favør.

Et tilsvarende gap finner du trolig over absolutt hele linjen.

De siste dagene har vi har fått en diskusjon om hvor likt eller ulikt det er rimelig å lønne landslagstrenere her til lands, ut fra hvilket kjønn de har ansvaret for.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) er klar og tydelig på at hun misliker at herretreneren får betydelig mer enn kvinnetreneren.

Norges Fotballforbund ville først ikke gå ut med de konkrete tallene, men snudde klokelig etter en runde i tenkeboksen.

Et ordskifte om dette må naturligvis ta utgangspunkt i åpenhet om de faktiske forhold.

Tallene viser at Ståle Solbakken har omtrent tregangeren av Hege Riise i lønn.

Og det er gapet etter at Riise har fått høyere lønn enn det forgjengeren hadde.

Det er synd at forskjellene er slik, og NFF må fortsette å jobbe for utjevning.

Vi vet fra tidligere at Norges Fotballforbund har brutt med ren markedstankegang ved å gi landslagsspillerne lik godtgjørelse for begge kjønn. Den avgjørelsen har NFF fått mye anerkjennelse for internasjonalt, og likelønnsprinsippet er blitt effektivt brukt i PR-sammenheng.

At landslagstrenerne lønnes ulikt kan derfor fremstå umusikalsk.

Men beslutningen er likevel til å forstå om alle forhold tas med i vurderingen.

Det er en helt annen sponsorinteresse og fundamentalt forskjellige publikumstall, avhengig av hvilket kjønn som spiller.

Det betyr ikke at NFF bare bør tenke på markedsmekanismer, men like fullt må de på et punkt forholde seg til et internasjonalt konkurransebilde.

Og der er realitetene, selv om vi gjerne skulle ønske at verden var annerledes, fortsatt den at pengestrømmene inn er alt annet enn likestilte.

Det er også slik at kampen om trenerne er annerledes, og Ståle Solbakken gikk markant ned i lønn da han forlot FC København for Norge.

I sum er det derfor til å forstå at fotballforbundet har valgt å differensiere såpass tydelig som de har gjort, hvor Hege Riise har en tredel av Ståle Solbakkens gasje på fem millioner.

Vi skulle gjerne sett at forholdene var likere, og forhåpentligvis vil veksten på kvinnesiden også få flere kommersielle følger fremover.

Men akkurat nå har Hege Riise lønn på nivå med fotballpresidenten. Om man tar alle forhold med i betraktning, er det trist, men samtidig riktig at NFF har valgt den linjen de ligger på.