FLYKTNINGSTRØM? – Sylvi Listhaug har ikke et godt grunnlag for å si at vi «garantert» kommer til å se en ny asylstrøm av afghanere, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser afghanske flyktninger på grensen mellom Afghanistan og Iran i forrige uke.

Debatt

Det blir ingen stor asylbølge fra Afghanistan

Etter Talibans maktovertakelse har Frp advart mot en ny asylbølge, men det er ingen grunn til å frykte en gjentakelse av migrasjonskrisen fra 2015.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SYLO TARAKU, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda

«Det kommer til å komme en asylstrøm nå, garantert», sa Frp-leder Sylvi Listhaug til VG 16. august, dagen etter at Taliban tok over makten i Kabul. Med migrasjonskrisen av 2015 friskt i minne er ikke Listhaug den eneste som er bekymret for en gjentakelse nå bare seks år etter.

Men det er hovedsakelig tre forhold som tilsier at vi neppe får en stor tilstrømning av afghanere til Norge. Det ene er at smuglerrutene fra Afghanistan til Europa er blitt mye tøffere. Det andre er at EU har innført prosedyrer som forplikter alle til å registrere seg i Hellas før de eventuelt fordeles videre blant EU-land.

Det tredje er at Norge lenge har hatt en streng praksis overfor afghanske asylsøkere og derfor ikke er særlig populær som asyldestinasjon blant afghanere.

les også Afghanske barn ble evakuert med norske fly til Norge

1. Tyrkia lager grensemur

Afghanistan er et av landene i verden med størst utvandring. Landet er fattig og har en økende ung befolkning. I rurale områder er det ikke så mange muligheter for unge afghanere. Mange av dem søker derfor økonomiske muligheter i byer. Presset mot byene skyldes ofte også dårlig sikkerhetssituasjon ute i provinser. Demografi, fattigdom og konflikt henger med andre ord sammen og er de viktigste driverne for emigrasjon. De mer ressurssterke, som har penger til å betale menneskesmuglere eller som har slektninger i utlandet, har kunnet emigrere til vestlige land mens de fleste flytter enten internt eller til nabolandene Pakistan og Iran.

Den vanligste smuglerruten til Vest-Europa går via Iran, Tyrkia og Hellas. Det er en dyr og krevende rute som kan ta alt fra flere uker til flere måneder eller år. For å slippe inn i Schengen-området, må man ha visum eller søke om asyl. Afghanere har lenge vært en av de største asylgruppene til Europa.

Talibans maktovertakelse 15. august har skapt et nytt momentum for emigrasjon, men smuglerruten blir samtidig mye tøffere. Iran har en 900 kilometer lang grense med Afghanistan som de umulig kan kontrollere effektivt, men iranske myndigheter signaliserer at nye afghanske flyktninger kommer til å bli returnert straks forholdene ligger til rette for det.

Iran huser allerede mer enn 700.000 registrerte afghanske flyktninger. Noen av disse kan sikkert tenke seg å benytte anledningen nå til å reise videre til Europa, men Tyrkia er i ferd med å bygge en 243 kilometer lang mur for å stoppe tilstrømningen fra Iran. 156 kilometer med mur er allerede på plass. Det en høy betongmur med piggtråd på toppen. Tyrkere er ikke like gjestfrie overfor afghanere som de har vært overfor syrere. Tyrkiske myndigheter har nå sendt tusenvis av grensevakter til området, og president Erdogan har uttalt at muren vil snart bli komplettert.

les også Afghansk kvinne fødte barn på evakueringsfly

2. Hellas vil ikke være en inngangsport

Det finnes over 120.000 registrerte afghanske flyktninger i Tyrkia, i tillegg til flere hundretusen udokumenterte afghanske migranter som har funnet veien dit de siste tiårene. Under migrasjonskrisen i 2015 krysset hele 850.000 flyktninger og migranter grensen mellom Tyrkia og Hellas. Afghanere var den neststørste gruppen etter syrere.

Verken EU eller Hellas ønsker en gjentakelse. I tillegg til migrasjonsavtalen mellom EU og Tyrkia som skal hindre en ny stor folkevandring, har greske myndigheter tatt mange andre grep for å sikre grensene sine. Blant annet har de bygget opp en ny stålmur ved det mest brukte krysningspunktet langs Maritsa-elven som skiller Tyrkia og Hellas. Denne muren har samme type konstruksjon som muren mellom USA og Mexico. Regjeringen i Hellas har videre erklært Tyrkia som et trygt tredjeland for afghanere, og sier nå at de vil ikke være en inngangsport for en ny asylbølge til Europa.

Det finnes allerede titusener av afghanere i Hellas som drømmer om å reise videre til europeiske land der de har bedre fremtidsmuligheter. Men også Balkan-ruten er så å si stengt. Dessuten har EU etablert effektive registreringsrutiner i Hellas som betyr at asylsøkere kan ikke selv bestemme hvor i Europa de vil søke om asyl. EU prøver å finne løsninger gjennom en mer regulert byrdefordeling.

les også Afghanistan-kollapsen: Vil hente tilbake asylsøkere

3. Norge er lite attraktivt blant afghanere

Til tross for alle disse barrierene, så vil alltid noen klare å finne hull som gjør at de kommer seg helt til rike vesteuropeiske land. Vi snakker om desperate og hardt prøvede afghanske menn som er villige til å risikere livet for å nå sine mål. Det blir likevel neppe hundretusener denne gangen.

Når afghanere først forlater Hellas, så er det Tyskland, Frankrike og Sverige som er favorittland. Ifølge afghanere jeg har snakket med, er Norge langt nede på listen over foretrukne asyldestinasjoner. Dette til tross for gode mottaksforhold og velferdsordninger. Norge har med rette fått et rykte på seg for å være blant de strengeste landene overfor afghanske asylsøkere. Ikke bare fordi det er vanskelig å få opphold her, men også fordi Norge har vært særs effektive med gjennomføring av returer til Afghanistan. Ingenting har sterkere signaleffekt enn faktiske returer.

Sylvi Listhaug har med andre ord ikke et godt grunnlag for å si at vi «garantert» kommer til å se en ny asylstrøm av afghanere. Men hun har rett i at signalene norske politikere sender kan ha en betydning. Det er for eksempel ikke tilfeldig at Sverige var mye mer attraktivt enn Danmark under migrasjonskrisen i 2015 selv om landene ellers er ganske like.

Det er ikke riktig at Arbeiderpartiet sender signaler som kan trigge en ny asylstrøm. Det de store norske partiene snakker om nå, er å hente afghanere som har jobbet for de norske styrkene og som er utsatt av det nye Taliban-regimet. Disse skal tas innenfor den allerede vedtatte flyktningkvoten. Det er regjeringens ansvar at inntaket av flyktningene skjer på en betryggende måte. At PST blir involvert og at myndighetene sikrer at ingen som kan true rikets sikkerhet slippes inn.

Krigen i Afghanistan er trolig over, men de andre strukturelle forholdene som driver folk på flukt er ikke borte, som befolkningsvekst og fattigdom. Med Taliban-regimet vil menneskerettighetssituasjonen bli verre i byene - spesielt for kvinner og menneskerettighetsforkjempere. De trenger fortsatt vår solidaritet og beskyttelse.

Kvoteordningen er til for individuelt utsatte flyktninger, mens bistand og humanitær hjelp må innrettes nå slik at det kommer vanlige afghanere – og ikke Taliban – til gode.