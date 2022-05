Kommentar

Banestormingen i England: Skummelt, ikke stas!

Av Leif Welhaven

Store folkemengder tok seg inn på banen da Everton berget plassen i Premier League.

Det må bli slutt på å omtale banestorming i euforiske ordelag. Etter flere stygge episoder i England trengs det grep for å skjerpe sikkerheten.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Fotball er følelser.

Selvsagt skal mye adrenalin ut i det øyeblikket klubben du heier på oppnår noe som har sittet langt inne.

Det er imidlertid ikke det samme som at det er stas at store folkemengder invaderer banen, som er spillernes og managernes arbeidsplass.

Men når du hører på tv-kommentering, senest etter Everton-Crystal Palace torsdag kveld, fremstilles det gjerne som noe positivt at fansen tar seg til rette på denne måten.

Da er det kanskje på tide å gjøre noe med perspektiver og skylapper.

Faktum er at vi løpet av få dager har hatt tre alvorlige hendelser på engelske fotballarenaer.

Slik var Goodison Park etter kampslutt.

Den nevnte kampen på Goodison Park, der Everton berget plassen i Premier League, skapte en potensielt farlig situasjon for flere av de involverte. Bortemanager Patrick Vieira ble tydelig hånet og provosert av unge Everton-fans, og svarte fysisk på en måte som kan få et etterspill.

Ingen arrangørerer hadde der og da noen visshet om at situasjonen ikke skulle eskalere ytterligere. Uavhengig av hva man mener om Vieiras reaksjon, skal han jo få slippe å bli utsatt for slike type provokasjoner.

I den kampen invaderte attpåtil temmelig mange tilhengere gresset allerede før kampen var ferdigspilt.

Det er uakseptabelt.

Sheffiles Uniteds Billy Sharp ble stanget ned av en Forest-supporter.

Enda verre gikk det etter playoff-semifinalen mellom Sheffield United og Nottingham Forest. Da ble Sheffield United-kaptein Billy Sharp stanget ned av en Forest-fan. Sharp gikk i bakken og måtte senere sy. 30-åringen bak overfallet er nå fengslet i 24 uker, bøtelagt og dømt til å betale erstatning. I dette tilfellet ble banen stormet etter en kamp som IKKE engang var avgjørende for opprykket til Premier League.

Som om ikke dette var nok utartet det også rundt playoff-kampen mellom Port Vale og Swindon i League 2.

Swindon-manager Ben Garner beskyldte motstanderfans for å ha angrepet spillere både fysisk og verbalt, og kaller opptrinnet «absolutt motbydelig».

Disse ferske eksemplene er dessverre ikke enestående for et problem. Vi har sett storming i Huddersfield, Bournemouth, Mansfield og Fulham nylig, skriver The Times.

Dette er et fenomen som heller ikke begrenser seg utelukkende til England.

Tilhengerne av banestorming som fenomen argumenterer gjerne med spontaniteten i gleden, og at det for de aller fleste er noe positivt over at så mange stimler sammen på banen.

Det kan så være, men det er vanskelig å forsvare og tillate en slik type oppførsel, all den tid risikoen det innebærer er såpass stor.

Det er frustrerende at noen få ødelegger for mange, men det er rett og slett ikke mulig å la dette fortsette.

Tenk deg omfanget av skandalen dersom noen plutselig blir alvorlig skadet. Med slike tilfeller vi har sett i det siste, er det ingen garanti mot at slikt skjer.

Historien er lang og vond rundt hooliganisme i England. Ingen ønsker seg tilbake til gjerdene som fantes for å fysisk avstenge tilhengerne fra aktørene på banen, og tragediene som oppstod vil aldri bli glemt.

Men i et gjerdefritt miljø må det tas en ordentlig diskusjon om hva som kan gjøres, og ikke minst hvordan det skal reageres, for å bli kvitt kollektiv banestorming.

Hvis en enkeltperson tar seg inn, er det kort vei til retten og utstedelse av en «football banning order», altså utstengelse fra arenaer. Men hva om det er hundrevis eller tusenvis som bryter forbudet mot å ta seg inn på banen, som er regulert av en bestemmelse fra 1991?

En mulig løsning som vurderes, er ifølge The Times å straffe klubber med å redusere antall tilskuere som får slippe inn.

Det finnes en åpning for dette i regelverket, men normalen skal så langt ha vært bøter og krav om handlingsplaner. Her kan det være nødvendig med hardere lut fremover.

Nå skal tiltak diskuteres gjennom sommeren, og også spillerforeningen har ytret ønske om at noe må gjøres.

Også i et større samfunnsperspektiv er det aktuelt med skjerpede straffer i England, ikke minst relatert til narkotikabruk rundt fotballkamper. Opptil fem års utestengelse hvis du blir tatt for å bruke kokain på en fotballkamp, samt inndragelse av passet når klubben din spiller utenlands, er blant forslagene som er på bordet hos innenriksmyndighetene.

Forslaget kom i kjølvannet av supporterbråket under fjorårets EM-finale i London, der bruk av kokain ble identifisert som en faktor.

Det er relevant å diskutere hvor langt det er legitimt å gå, men det er åpenbart at strammere rammer tvinger seg frem i en eller annen grad. Før finalen i ligacupen i februar hadde for øvrig politiet, ifølge The Times, undersøkelser på relevante t-baneavganger. Rester av kokain skal ha blitt funnet på hver eneste avgang.

De aller fleste erkefans er på stadion for fotballens skyld, ikke for å lage kvalm. Selvsagt kan det oppleves urettferdig og stigmatiserende å bli satt i bås med bøller, og poenger er ikke at sterke følelser skal bli bredt båndlagt.

Men all den tid fotball skal være arrangerer for alle, også familier med barn, må det finnes noen gjerdestolper for akseptabel oppførsel.

Da kan vi begynne med at du jubler på tribunen - ikke inne på banen. Det bør faktisk ikke være så vrient.