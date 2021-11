Kommentar

Går det mot ny nedstengning?

Av Shazia Majid

FLERE SYKEHUS SLITER: Flere sykehus melder at kapasiteten er på bristepunktet. Det skyldes pågang av mange pasienter med RS-virus, andre luftveisinfeksjoner og covid-19.

Coronasmitten stiger. Flere er innlagt på sykehus. Og kommuner varsler tiltak. Betyr det at vi må forberede oss på nedstengninger?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Nei, det gjør ikke det.

I alle fall ikke foreløpig.

Så sant vi ikke får en ny mutasjon de nåværende vaksinene ikke virker mot. Skulle det skje, er vi i trøbbel.

Nå er det ikke samme typen trøbbel. Selv om det er urovekkende nok.

At 163 personer er innlagt på sykehus. At Trondheim nå anbefaler munnbind, Tromsø vurderer flere inngripende tiltak etter smitte ute av kontroll og Akershus Universitetssykehus (Ahus) melder om sprengt kapasitet på akutten.

Det er en forverring. Men det er ikke krise av typen vi sto i under tredje bølge i vinter.

Da så få av oss var vaksinert.

Ikke corona-resistent

Det vi nå ser er snarere en påminnelse om at pandemien ikke er over. At viruset er rundt oss hele tiden og at vi skal være årvåkne. Selv om veldig mange (voksne) er fullvaksinert.

Vaksinen beskytter svært godt mot alvorlig sykdomsforløp. Den gjør oss dog ikke helt corona-resistent. Du kan bli smittet, og du kan bli syk.

Særlig om du er eldre, i risikogruppe og det har gått en stund siden siste dose ble satt.

I forrige uke var 56 prosent av alle coronainnlagte fullvaksinert, viser ukerapporten fra FHI. Det betyr ikke at vaksinen ikke virker, men at nær sagt alle i de aktuelle gruppene er fullvaksinert. Og noen svært få av dem vil bli syke om de blir smittet.

De innlagte var eldre (medianalder 77 år) og 8 av 10 var i risikogrupper.

Men, det begynner å bli lenge siden disse ble fullvaksinert. Det er usikkert hvor lenge virkningen varer. En tredje dose er nå på vei ut til alle over 65 år.

I tillegg kommer alle de nærmere 600 000 som ikke er fullvaksinert. Som enten ikke skal ha to doser, ikke kan ta vaksinen overhodet, eller nekter å ta vaksinen.

Kryr av virus

Det betyr at vi må fortsette å gjøre som vi har fått beskjed om hele veien: Vaske hendene og være hjemme når vi er syke.

Særlig når vi nå er i forkjølelsessesongen og det kryr av ulike forkjølelsesvirus i et helt gjenåpnet samfunn.

Og når FHI allerede i månedsvis har advart mot en vinterbølge – altså en kombinasjon av influensasesong og forkjølelsesesong på toppen av coronaviruset i omløp.

Vi sliter, allerede før influensaen har gjort sitt inntog.

Dagbladet opplyser at 131 pasienter er innlagt med RS-virus. Mange av dem babyer under to år. Situasjonen betegnes som unormal.

Et nedstengt samfunn har hindret spredning av virus. Også virus utenom coronaviruset. Det har bidratt til at vi er dårligere rustet til å håndtere forkjølelser og influensa. Verst går det utover de minste barna.

Du trenger altså ikke å bli coronasmittet for å bli skikkelig lungesyk. Det viser situasjonen på Ahus.

Sykehusene sliter

I går kunne VG fortelle om ansatte ved akuttmottaket på Ahus som sier at de står med ryggen mot veggen. At akuttkapasiteten er sprengt og folk ligger timevis i en provisorisk akuttavdeling i sykehusets ambulansehall.

I dag beskriver sykehusdirektøren ved St. Olavs Hospital i Trondheim tilsvarende og har besluttet å heve beredskapen til gult nivå.

Men her skyldes kapasitetsproblemene noe annet enn coronaen. Det ligger kun 7 coronapasienter ved sykehuset i Trondheim.

Problemet er snarere at Sykehuset ikke klarer å skrive ut ferdigbehandlede pasienter. som kommuner og sykehjem er forpliktet til å ta i mot. Men som ikke får det til. Slik har det vært de siste ukene.

Men det er klart rapportene om sprengt kapasitet er skremmende.

Tankene går tilbake til pandemiens start. Til situasjonen i England og Italia og Frankrike – hvor fortvilet helsepersonell måtte behandle folk på parkeringsplasser og i ambulanser.

Og ikke minst den tredje bølgen i Norge i våres, da nær sagt alle andre behandlinger, utenom livsviktige operasjoner måtte vike blant annet på Ahus.

Vi er ikke der nå. Selv om innleggelsene øker i takt med smitten.

Vi har færre på intensiven, sammenlignet med sist det var så mange innlagte i april i år. Vi har svært få dødsfall. Og de innlagte skrives raskere ut.

Sykehusene sliter ikke utelukkende grunnet covid-19. Men fordi så mange ulike luftveis-virus kommer samtidig. Dessuten er sykehusene kraftig underdimensjonert, og det er lite som skal til før det er fullt.

Uansett årsak, konsekvensen blir den samme, et utslitt helsepersonell og enkelte sykehus som sier kapasiteten (snart) er sprengt.

Følg anbefalinger, bli hjemme

I utgangspunktet tåler vi mye mer smitte i samfunnet, fordi så mange er beskyttet med vaksine.

Vi har også vist at det er mulig å få kontroll på smitte med kortvarige tiltak. Slik vi så i august, da skolene åpnet og smitten eksploderte. Det gikk overraskende bra, man fikk ned smitten og få ble innlagt på sykehus.

Nå er det annerledes, sykehusene merker trykket. Blir det trykket for stort og langvarig, er det kort vei til restriksjoner.

Det kan unngås. Og det gjør vi ved innføre lokale tiltak der det trengs. Kanskje blir det mer munnbind, og mer hjemmekontor, og annet vi helst ikke vil tenke på.

Men får vi beskjed om å stramme litt inn, er vi nødt til å gjøre det.

Bare slik kan vi unngå at så mange blir så alvorlig syke grunnet ulike virus at vi må trekke i nødbremsen.