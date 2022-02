«NORSK»-DEBATTEN: – Når Ahmed Fawad Ashraf i sitt innlegg spør «hvilke kriterier er det som «sertifiserer» deg som norsk», så er det ingen sertifisering. Det er en opplevelse av fellesskap som jeg har inni meg, og som jeg velger å identifisere meg med, skriver Abid Raja.

Debatt

Stolt av å være norsk

Det som gjør deg norsk er en følelse inni deg, at du ønsker fellesskapet i Norge vel, at du slutter opp om de mest grunnleggende verdiene som ytringsfrihet, likestilling, religionsfrihet, like rettigheter for alle, og ikke minst synet på demokratiet og våre samfunnsinstitusjoner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ABID RAJA, stortingsrepresentant (V) og forfatter

Debattredaktør Ahmed Fawad Ashraf skriver i Avisa Oslo: «Den stadige mer synlige rasismen rammer blindt, og den rå og onde nasjonalismen forsøker å ekskludere sånne som meg fra det norske samfunnet (…) Proporsjonalt med at hatet øker kjenner jeg mindre tilhørighet til det norske».

Det er dette avisinnlegget Mala Wang-Naveen tar i forsvar i VG, og attpåtil omtaler som klokt. Jeg møtte Ashraf på NRKs «Debatten» hos Fredrik Solvang tirsdag i forrige uke, og argumenterte mot innlegget. Det å motsi Ashraf har flere omtalt som å kneble debatten. Jeg vil kalle det å ta debatten.

Hvorfor jeg tar debatten? For jeg er oppriktig i uenig med Ashrafs betraktninger og samfunnsanalyse. Og i et fritt demokrati som den norske, så driver den åpne debatten samfunnet fremover, ikke motsatt. Ut ifra anklagen om å forsøke å kneble en motdebattant skulle en tro jeg hadde gått løs på en ung og uerfaren person. Men å motsi en debattredaktør i avis, er noe annet.

Ashraf har vært mangeårig journalist i en rekke medier, og nå debattleder Avisa Oslo. Han starter en debatt, som også er personlig for ham. At folk som er uenige svarer, kan ikke være et problem. Det er også personlig for oss. Slik fungerer debatten, slik fungerer demokratiet.

Jeg tar Ahsraf på ordet. Han uttrykte selv hos Solvang at han har brukt et halvt år på å skrive teksten, alle ordene er nøye valgt. Slik jeg også sa i debatten, er det utrolig leit å høre om de negative opplevelsene Ahsraf har hatt. Det er ikke rart at han blir opprørt, og det gjør også inntrykk på meg. Som samfunn bør vi ha nulltoleranse for all form for rasisme, og vi bør også ha rom for at enkeltmennesker som opplever rasisme skal ha anledning til å snakke høyt om disse erfaringene og si tydelig ifra at dette ikke er akseptabelt.

Jeg sliter likevel med å forstå hvordan Wang-Naveen klarer å istemme at det norske samfunnet er stadig mer synlig rasistisk. Det er et faktum at veldig mange fortsatt opplever betydelig hverdagsrasisme. 22. juli og moskeangrepet i Bærum var også rasistiske motiverte terrorangrep. Jeg strever likevel med å forstå hvordan hun kan mene at «den rå og onde nasjonalismen» har lyktes i å ekskludere slike som henne fra det norske samfunnet, og at hun som konsekvens kjenner mindre tilhørighet til det norske.

Undersøkelser viser at rasismen i Norge har gått ned, den er ikke stadig økende. Det er mange kilder å vise til, men jeg nøyer meg med SSB som årlig siden 1993 har kartlagt for eksempel hva nordmenn mener om «innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn».

Trenden er positiv: mens så lite som 58 prosent var helt enig i dette i 1993, har antallet økt til 80 prosent i 2021. Tilsvarende viser undersøkelsen at mens hele 15 prosent i 1993 var enten helt eller nokså uenig i dette, er dette tallet i 2021 bare to prosent. Ashraf velger å la sin norskhet blir definert ut fra hva en marginal minoritet mener. Jeg vil fortsette å fokusere på det majoriteten av det norske samfunnet mener, og nekter å bøye av for marginale holdninger.

I «Debatten» idealiserte Ashraf sin boperiode i London og England, og omtaler det som «problemfritt». Nok en gang er jeg uenig. Jeg har selv studert der ved to anledninger. Tar en landet nærmere i øyesyn, er jeg glad Norge er langt unna britiske tilstander. Jeg nøyer meg med å vise til en rapport overlevert FN fra en tenketank i England i fjor, som over 100 organisasjoner sto bak. Den viser systematisk og samfunnsgjennomgripende strukturell rasisme som forskere påpeker. Verden fikk et lite drypp da vi så rasismen komme til overflaten under sist fotball-EM.

Til sammenligning har vi i Norge lav grad av rasisme, høy grad av tillit mellom ulike befolkningsgrupper, og svært lite utviklet parallelle samfunn. I England er rasismen mer synlig, mer brutal, utenforskapet råere og manglende integrering og inkludering har gitt grobunn for svært store sosiale og kulturelle utfordringer for innvandrerbefolkningen. Og flere grupper av innvandrerbefolkningen har på sin side i flere år dyrket å stå utenfor hva det vil si å være britisk, med negative konsekvenser for de selv og samfunnet.

Dette i sum har lagt grunnlaget for mange ulike parallelle samfunn i England. At noen kan ønske et slikt samfunn for oss her i Norge, er det ingenting klokt over.

Hva som er norsk er under utvikling hver eneste dag. Da Norge vedtok sin første Grunnlov i 1814 var jøder nektet adgang til riket. Kvinner fikk stemmerett først i 1913, nesten 100 år etterpå. Jesuitter var forbudt frem til 1956, og homofili var straffbart for bare 50 år siden, helt til 1972. Jeg kunne fortsatt. Men poenget er; hva det vil si å være norsk er ikke en statisk størrelse, men noe som stadig utvikles og endrer seg. Grensene flyttes sakte, og de som bor i Norge – alle som en – har muligheten til å være med i samfunnsutviklingen. Etniske minoriteter likeså, noe vi også til de grader er.

Ashraf skriver i sitt innlegg om den norske identiteten, om «markørene» som oftest blir trukket frem, som å «gå skitur med appelsin og tursjokolade». Floskler. Det som gjør deg norsk er en følelse inni deg, at du ønsker fellesskapet i Norge vel, at du slutter opp om de mest grunnleggende verdiene som ytringsfrihet, likestilling, religionsfrihet, like rettigheter for alle – også for minoriteter du ikke er en del av – og ikke minst synet på demokratiet og oppslutningen om våre samfunnsinstitusjoner.

Min identitet er norsk, og jeg har valgt det selv. Jeg har valgt det i en tid hvor flere etniske nordmenn sa at slike som meg ikke kunne kalle oss norske. Jeg har valgt det da flere fra innvandrermiljøet reagerte med å støte meg og slike som meg bort; «hva er det han tror han er, leker norsk liksom». Jeg har valgt å være norsk, og er stolt av det.

Det å være norsk er for meg en av flere identitetsmarkører. Jeg er ikke bare norsk. Ingen er det. Ikke engang de norskeste nordmenn er bare norske. Mange er heller bergensere, trøndere og nordlendinger lenge før det er norske. Andre er heller fiskere. Jeg som hører indisk musikk døgnet rundt, elsker Bollywood-romantikk, har reist mest i India etter Norge, har i meg en stor dose Inder. Ettersom foreldrene mine kommer fra Pakistan, vil flere norskpakistanere karikere at jeg sier dette, «han går rundt og tror han er inder, liksom». Men jeg har også en liten dose pakistaner i meg. En dose hverdagsmuslim, en dose hverdagskristen, en dose Venstrepolitiker, en dose forfatter, en dose europeer og verdensborger.

Jeg er ekstremt turglad, men har aldri selv tatt med appelsin. Appelsinen på tur definerer ikke min norskhet. Men når jeg skal oppsummere alle mine identiteter og selv sette en merkelapp på det, så velger jeg norsk. For når Ashraf i sitt innlegg spør «hvilke kriterier er det som «sertifiserer» deg som norsk», så er det ingen sertifisering. Det er en opplevelse av fellesskap som jeg har inni meg, og som jeg velger å identifisere meg med.

På et individnivå står man selvsagt fritt til å velge om man ønsker å være norsk eller ikke. På et samfunnsnivå er det fortsatt problematisk hvis store deler av befolkningen velger å plassere seg på utsiden, om så som er resultat av krenkelser. Jeg håper du vender tilbake, Ashraf, for fellesskapet trenger også deg.

Rasisme, ekskludering og forsøk på å skape utenforskap er svært uheldig for et samfunn. Jeg forstår godt at Ashraf har hatt flere negative eposider, og han er ikke alene om disse opplevelsene. Men i stedet for å akseptere merkelappen kontrolløren forsøkte å klistre på Ashraf, vil jeg heller si at det var passkontrollerens oppførsel som var unorsk. Det å være udannet og mangle folkeskikk, er med å definere hva slags menneske du er. Nordmenn flest er langt unna den type ubehøvlet oppførsel.

Krenkelsessamfunnet har vært et tema i mediene til ulike tider og handler litt om det; selv folk som blir lett krenket har med seg ekte opplevelser av å bli krenket. Men det er også sånn at hvis de som går rundt og er krenket dermed forventer på en eller annen måte at da skal alle andre reparere og fikse det, så brytes tilliten til samfunnet om en etter å ha delt vonde erfaringer slutter å bidra til fellesskapstilhørigheten og samholdet i samfunnet.

Det er med andre ord synd at Ashraf ser seg nødt til å la sin tilknytning til det norske defineres av de han omtaler som «rå og onde nasjonalister», heller enn definere Norge ut ifra alle de positive møtene han også må ha hatt. Heller enn å være med å påvirke hva det vil si å være norsk, vil Ashraf heller la være å være norsk.

Hvis det er debatt han ønsker, mener jeg at det er et snevert utgangspunkt å starte og avslutte debatten. Og på et individnivå har han sin fulle frie liberale rett til det, som debattredaktør for en avis skal han selvsagt motsies, og tåle å stå i det. Det er ikke å kneble. Det er å ikke la Ashraf få definere hans personlige følelser som gjengs virkelighet.

Ashraf og Wang-Naveen har likevel gjort en viktig jobb med å få fram det som virker som en voksende – og desto mer alvorlig – følelse av ekskludering og mangel på fellesskap i Norge. I et samfunn som England, med godt utviklende parallelle samfunnsidentiteter, mangler mange tilknytningen til fellesskapet. For mange er ikke samfunnskontrakten der.

Men da blir spørsmålet: Skal vi som er pådrivere i samfunnsutviklingen bidra til å rive ned det fellesskapet som er bygget opp, eller heller styrke kursen Norge nå lenge har holdt, med stor grad av integrering og inkludering? Jeg velger det siste og mener det er et gode for alle. For etniske minoriteter betyr det på et individnivå å ha tilgang til og aksept på alle nivå og arenaer, på et samfunnsnivå betyr det et Norge som rommer alle, har plass til alle og benytter alle ressursene.

Hva tror Wang-Naveen kostnaden er, dersom etniske minoriteter slutter opp om Ashrafs eksempel og som konsekvens definerer seg ut av det å være norsk? Jeg våger påstå prosenten på SSBs spørsmål vil øke – til det negative. Og dersom holdningene til innvandrere i Norge blir dårligere, tror noen at norske arbeidsgivere vil sysselsette kvalifiserte etniske minoriteter som har definert seg ut av det norske? Å få jobb er ikke matematikk; kvalifikasjon er ikke ensbetydende med at du får jobben. Å få jobb er følelser. Kjennes det riktig å ansette vedkommende? Hen som har definert seg ut av fellesskapet og vil ikke være del av det norske?

Norge er ikke perfekt. Vi har våre utfordringer vi også. Vi har folk som ønsker mennesker som Ashraf og meg vekk. Vi har også ekstremister i alle leirer. Men disse menneskene er ikke dominerende krefter i Norge. Tenk om etniske nordmenn definerte «innvandrerbefolkningen» ut fra hva ekstremisten Ubaydullah sto for. Ashraf lar sin tilknytning til Norge bli definert ut ifra de kan kaller «svina», jeg oppfordrer til det motsatte. La vår tilknytning til Norge bli styrket av de kreftene som ønsker å få til dette fellesskapet.

I sitt forsøk på å støtte Ashraf tyr Wang-Naveen til Karpes nye album, og hun forsøker å ta deres nye plate og låter til inntekt for Ashrafs syn. Nå kom vel å merke Ashrafs innlegg en måned før Karpes låter, og jeg tviler på at Karpe har hatt tid til å la sin musikk bli influert av Ashrafs innlegg.

Slik jeg tolker Karpe, så sprenger de til de grader rammene for hva det vil si å være norsk i sin nyeste plate. Sirkelen forsøkes utvidet med en voldsom kulturell kraft, de forsøker å få samfunnet til å ta et kvantesprang hva gjelder å definere hva det vil si å være norsk i form av å stå sammen om gode og vonde opplevelser. Det problematiske med Wang-Naveens forsøk på å sammenstille Karpes prosjekt med Ashrafs, er at sistnevnte ikke ønsker å være definert som norsk. Ashraf har selv valgt å stå utenfor flokken.

Dette kaller Mala Wang-Naveen klokt. Jeg vil kalle det det motsatte.