Pappa-skvisen er et problem

Av Leif Welhaven

Her er Ole Morten og Emil Iversen sammen ved avreisen til Kina. Oppholdet har så langt ikke blitt som ønsket for noen av dem.

Det er vanlig å bruke uttrykket «skifamilien» i Norges Skiforbund. Spørsmålet er om uttrykket er i overkant bokstavelig rundt landslagene.

Det kan godt være at det lille trenerteamet i langrenn håndterer problematikken hundre prosent profesjonelt. Men det er like fullt grunn til å undres over hvor heldig det er at faren til en av landslagsgutta samtidig er trener for jentene.

Nå er vi i den uvanlige situasjonen at Emil Iversen havnet i en åpen konflikt med ledelsen for landslaget.

Selvsagt er det trioen Espen Bjervig, Eirik Myhr Nossum og Arild Monsen som tok ut hvem som skulle gå 15-kilometeren, der førstnevnte har det siste ordet.

Men det er ikke verdens største gjeng vi snakker om rundt forbundets landslag, og i praksis kan det være lettere sagt enn gjort å holde skottene tette og rollene avklarte.

FÅR SJANSEN: Emil Iversen under trening i Beijing.

Mens Bjervig i det ene øyeblikket skal diskutere et uttak med Nossum og Monsen, er det i neste øyeblikk Ole Morten Iversen som er samtalepartner.

Det er vanskelig å se for seg at denne nærheten ikke er krevende for landslagsmiljøet.

I intervjuene etter at Emil Iversen var vraket til en distanse han hevdet at han var lovet å få gå, slet Ole Morten Iversen naturlig nok med å kontrollere følelsene.

Var det da bare pappa Iversen vi hørte fra, eller også en del av landslagstrenerlaget som er på plass i Beijing?

Det er ikke grunnlag for å påstå at Ole Morten Iversens posisjon har hatt noen innvirkning på prosessene rundt valg og vraking på herresiden, men temaet er potensielt sensitivt på to ulike plan.

Dette viser igjen at integritet og troverdighet ikke betyr det samme, og at det kanskje med fordel er lurt å ha mer avstand enn at faren til en landslagsløper har en lederfunksjon på et søsterlandslag.

Rent menneskelig sett på jo det hele være veldig krevende, og da spesielt for langrennssjef Espen Bjervig, som får problemstillingen ekstremt tett på seg.

I et tenkt scenario der noe står helt på vippen, kan man jo se for seg at Bjervig ubevisst er så bekymret for habilitetsproblematikk at en avgjørelse vipper i Iversens disfavør.

I det norske landslaget skal jo ingen ha spesialbehandling, og beskyldninger om dette hadde fort kommet om Emil Iversens uttak ble begrunnet med et løfte gitt uforståelig tidlig i sesongen.

Akkurat på samme måte er det mulig å se for seg et potensielt problem den andre veien. At farens tilstedeværelse i en så betent situasjon gjorde det vanskeligere å unnlate å ta med Emil Iversen på stafettlaget.

Igjen må det understrekes at det ikke er grunnlag for å hevde at slike forhold rent faktisk har spilt inn, verken for vrakingen på 15 kilometeren eller valget om grønt stafettlys for Iversen.

Men bare det faktum at slike spørsmål er relevante, og at mange nødvendigvis vil reflektere over akkurat denne problemstilingen, gjør at man kan spørre om det hadde vært klokere med en annen trenerløsning.

Her bidrar jo Ole Morten Iversen også til å gjøre bildet litt kludrete når han er litt far og litt trener i intervjuer om et sårt tema.

Det er mennesker vi snakker om også i ledelsen av norsk langrenn. Uansett hvor herdet og profesjonell man måtte være i jobben sin, blir mennesker påvirket av kontakten med andre mennesker. Det ligger i hele vår natur. Det betyr ikke at bånd har spilt inn rundt disse uttakene, men for sin egen del kan det være lurt om skiledelsen går en runde om temaet.

Ole Morten Iversen er pappa og landslagstrener. Eller landslagstrener og pappa. Dobbeltrollen er ikke uproblematisk når det oppstår strid i et lite miljø.