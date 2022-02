Kommentar

Faresignaler på flere hold

Av Leif Welhaven

Hans Christer Holund måtte se to russere og en finne foran seg på 30-kilometeren med skibytte.

Komiteens knockout gir grunn til å frykte at de norske langrennsherrene får et langt tøffere OL enn det lenge har ligget an til.

En fjerde- og en femteplass er isolert sett ikke dårlige resultater. Likevel er det noe med måten den første OL-distansen forløp på som skaper en viss uro for distanserennene fremover.

«Den russiske olympiske komiteen», som er navnet russerne må bruke i lekene på grunn av dopingskandalen, tok ikke bare de to første plassene.

Dette var en russisk parademarsj. Sjelden har en vordende gullvinner kunnet starte feiringen så tidlig som en gestikulerende Bolsjunov kunne unne seg.

Aleksander Bolsjunov har sett blek ut så langt i vinter. Men når en løper av det kaliberet treffer så til de grader med OL-formen i brutal kinesisk høyde, vil det overraske om vi har sett det siste fra ham i toppen i Beijing.

Lagkamerat Denis Spitsov så også uforskammet sprek ut, og har garantert skumle planer for resten.

Dessuten er som kjent det neste distanserennet 15 kilometer klassisk. Historisk klinger ikke kombinasjonen «15 kilometer» og Norge så altfor godt i OL. Første del av søndagens skiatlon viste at klassiskkongen Iivo Niskanen, som til slutt sikret seg bronsen, kan bli brutal kommende fredag.

Alt dette betyr at distanserennene i Beijing ikke akkurat blir et «utvidet NM». Det er slett ikke gitt at det blir noen gullmedaljer her i rødt, hvitt og blått i individuelle distanserenn.

På den avsluttende femmilsa er det et lite håp om at coronarammede Simen Hegstad Krüger er tilbake, og selvsagt har dette norske laget konkurransedyktige kort på hver eneste startstrek fremover.

Men akkurat nå må det være lov til å ta inn at dette kommer til å bli knalltøft for et ambutert mannskap.

Innimellom har vi heldigvis også konkkuranser der gullsjansene er glimrende. Johannes Høsflot Klæbo var et hav bak teten på 30-kilometeren, men det skal vi ikke legge særlig vekt på.

Trolig slo den taktiske hjernen inn så fort han forstod at dette gikk altfor fort, og han forblir storfavoritt på sprinten.

Med den avslutteren han er vil også lagsprinten fortsatt ha Norge som favoritt, mens herrestafetten kan bli interessant.

Etter at Therese Johaug og Johannes Thingnes Bø sørget for en sportslig drømmestart i covid-lekene, blir det interessant å se hvordan langrennsherrene skal jobbe for å innfri det skyhøye forventingsnivået.

Det er jo ikke stas å bli knust av «komiteen». Men distansejobben kan bli usedvanlig vanskelig dersom Aleksander Bolsjunov fortsetter å stå så tidlig opp om morgenen.