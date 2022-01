NYE KOSTER: – Vi kommer til å fortsette storrengjøringen med flere reformer for å styrke arbeidstagernes rettigheter, skriver Hadia Tajik.

Debatt

Arbeidsfolk skal slippe å stå med lua i hånden

Å være innleid arbeidstager betyr mye for hva slags liv du kan leve. Kan du planlegge for fremtiden, få boliglån, slippe å være på tå hev hele tida? Et arbeidsliv med mye innleie påvirker også maktbalansen mellom de ansatte og ledelsen, og gjør arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet vanskeligere.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HADIA TAJIK, arbeids- og inkluderingsminister (Ap)

Dette vil vi nå rydde opp i. Regjeringen vil at arbeidsfolk skal få mer makt over sin egen hverdag.

Regjeringen vil sørge for at hele og faste stillinger er normen i alle deler av arbeidslivet, og at alle skal oppleve både frihet og trygghet i sin egen arbeidshverdag. Derfor foreslår vi nå en rekke innstramminger.

Når mange på en arbeidsplass er innleid fra bemanningsbyrå, endrer det både maktbalansen og sikkerhetssituasjonen. Som ansatt får du to sjefer i stedet for én, og ansvarsforholdet kan pulveriseres. Om du stiller kritiske spørsmål, eller har krav til HMS-arbeidet, er det fort gjort å ikke få flere oppdrag. Vi ser også hvordan mye innleie kan gjøre at det ikke investeres i kompetanse blant de som jobber i bedriften. Og det kan gjøre det vanskelig å rekruttere ungdom til bransjer som vi vet har et stort behov for arbeidskraft i tiden fremover.

Dette har skapt en ubalanse vi vil rette opp i, ved å gi folk mer makt over egen arbeidshverdag. Faste ansettelser gir et tryggere arbeidsliv som er bedre for alle: Mer trivsel, bedre produktivitet, bedre integrering og bedre rekruttering.

Omfattende bruk av innleie ser ut til å fortrenge faste ansettelser i flere bransjer. Byggenæringen i Oslo-området er særlig hardt rammet, der andelen innleide er omtrent dobbelt så høy som i byggenæringen ellers i landet, ifølge bemanningsbransjen selv. Oslo Economics anslår at så mye som hver femte arbeider er innleid på flere av de største byggeplassene. Fellesforbundets lokalavdelinger har gang på gang dokumentert at andelen flere steder er på over femti prosent.

Nå går vi inn for en fundamental endring i styrkeforholdene. I hovedsak handler dette om tre ting:

Vi skal få ned omfanget av innleie. I byggenæringen i Oslo-området trengs det tøffe tiltak. Vi mener det er nødvendig å forby innleie fra bemanningsforetak til bygg i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Vi mener også det er behov for tydelige innstramminger i adgangen til innleie generelt.

Vi skal gi innleide arbeidstagere flere rettigheter, ved å utvide retten til å bli fast ansatt etter en viss tid som innleid. Vi foreslår også å korte ned tiden før rettigheten inntreffer, fra 3–4 år til 2 år.

Vi foreslår å innføre en godkjenningsordning for bemanningsbyråer, slik at vi kan luke ut de som driver useriøst, og innføre nye krav som gjør at en ikke kan omgå regelverket.

Vi kommer til å fortsette storrengjøringen med flere reformer for å styrke arbeidstagernes rettigheter. Den norske modellen, som er basert på et organisert arbeidsliv, har gitt oss et samfunn med høy produktivitet, høy tillit, små forskjeller og god evne til omstilling. Skal vi ivareta og utvikle dette konkurransefortrinnet, må vi legge til rette for at flere organiserer seg – særlig i de delene av arbeidslivet som trenger fagforeninger mest. Derfor dobler vi fagforeningsfradraget i løpet av neste år.

Alt dette handler om en vilje til å styre samfunnsutviklingen. Passive politikere flytter makt, fordi markedskreftene da får virke uhemmet. Om man i tillegg har politikere som jobber mot, og ikke med arbeidsfolk, slik vi har hatt de siste åtte årene, forsterkes skjevutviklingen. Arbeidsfolk skal merke at vi nå har fått en regjering som står på deres side, og som gir dem makten tilbake over deres eget liv.