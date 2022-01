Kommentar

Kvinnehaterne fra Kabul

Av Shazia Majid

Norge inviterte Taliban til forhandlingsbordet. Det var antagelig riktig. Men det lindrer ikke sviket de afghanske kvinnene opplever.

Det gikk som det måtte gå. Taliban lover ingenting, bare at det i mars kommer en god nyhet om utdanning for jenter over 12 år. Det har de lovet i månedsvis. Så det er intet gjennombrudd.

Men penger vil de gjerne ha, for liv skal reddes. Liv de selv har dyttet ut i en sultkatastrofe.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) jubler ikke. Han tror ikke på Taliban før han ser de afghanske jentene på skolen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt er avmålt. Sier Norge har stilt «veldig sterke», «veldig klare» krav. Det skulle bare mangle.

Tidligere diplomat og Høyre-politiker Kai Eide på sin side er «stolt av den norske regjeringen for invitasjonen til Taliban-regjering, sivilsamfunn og opposisjon til møter i Oslo». Han utdyper i VG hvorfor han mener dette.

Det er mulig å forstå, hensiktene er beundringsverdige, hindre ytterligere lidelse og død for millioner av afghanere. Og at enkelte av dem flykter til vesten.

Men det er en tid for alt.

AVFEIER KVINNEKRITIKK: Talibans Amir Khan Muttaqi svarer på spørsmål utenfor Soria Moria hotell 24. januar. På spørsmål om angrep på kvinnelige aktivister ble det hele avfeid som propaganda.

Lite håndfast

Akkurat nå når kvinnelige afghanske aktivister kidnappes, protesterende kvinner piskes, jenter holdes ute av skolen og kvinner ikke kommer seg til graviditetskontroll uten mannlig følge – fremstår Eide sin uttalte stolthet både navlebeskuende og umusikalsk.

Taliban drar hjem med anerkjennelse og legitimitet i kofferten. Norge sitter igjen med forsøket. Vi skal ha for forsøket. Men det var noe naivt over fremstøtet.

At millioner av afghanere nå står i fare for å sulte i hjel er ikke en naturkatastrofe. Det skyldes Talibans maktovertagelse og overgrep mot egen befolkning. De er åpenbart villig til å gå langt for å beholde makten og praktisere bokstavtroen.

Da bør det ikke overraske noen at det ikke ble inngått noen håndfast avtale som sikrer elementære menneskerettigheter og kvinnerettigheter.

Det er gått fem måneder siden Taliban stengte skoler og omverdenen for millioner av jenter og kvinner, og sa at nedstengningen kun var midlertidig. Alt skulle bli tilgjengelig igjen. Men etter kjønnssegregeringens strengeste regler.

At Taliban plutselig skulle ha fått særskilt omsorg for kvinnene er ønsketenkning. Alle kritiske spørsmål fra norske journalister om savnede aktivister og protesterende kvinner som er blitt banket opp er blitt avfeid.

Med akkurat den grad av kvinnehat man kan forvente av Taliban: De påstår at kvinnene er driver propaganda skuespillere, ute etter å svartmale Afghanistan, og på utkikk etter asyl i utlandet.

Tre dager i Norge gjorde altså ikke noe særlig inntrykk på mørkemennene. Det var heller ikke forventet.

Liv og lære

Lite har gjort inntrykk på dem etter tiår med krig og elendighet. Det skyldes bokstavtroen. Gir de kvinnene rettigheter går de mot egen overbevisning. Det er nær sagt umulig. Det er også derfor terrorbevegelsen kommer i skvis.

De lover at jentene skal tilbake på skolen. Men bare på jenteskoler med kvinnelige lærere og et tilpasset pensum. Det er krevende i et krigsherjet land hvor det hverken finnes nok skoler eller nok kvinnelige lærere.

For ikke å snakke om landets kvinner som kun skal behandles og berøres av kvinnelige leger. Som altså skal utdannes av kvinnelige lærere, til nød en mannlige lærer bak et forheng. Det blir ikke mange gynekologer av slikt. Og noen av de få landet har, har sett seg nødt til å flykte etter trusler fra Taliban.

Taliban lover også at kvinner skal få jobbe, men bare innenfor de kjønnsdelte rammene. Altså uten å komme i kontakt med menn.

For Taliban er det viktigere at kvinnene ikke eksisterer i det offentlige rom – enn det er å forhindre en sultkatastrofe.

Det er vanskelig å sitte i Norge og forestille seg den komplette nedverdigelsen afghanske kvinner nå blir utsatt for.

Sett det opp mot bilder fra privatflyet som fraktet Taliban hit. Sett det opp mot bilder av nordmenn som varter dem opp på Soria Moria hotell på Holmenkollen i Oslo.

Svikter kvinnene

Jeg forstår afghanske kvinner når de sier at et skritt i retning Taliban er et skritt fra afghanske kvinner.

Men det finnes ikke bedre alternativer. Verdenssamfunnet med Norge i spissen har ikke noe valg. Derfor er det også flere afghanske kvinner som støtter samtalene og Norgesbesøket.

Fortvilte afghanske foreldre selger nå sine barn og nyrer for å brødfø resten av familien. Det finnes ikke mat, det finnes ikke varme og det er vinter.

Krisen er skapt av Taliban, men de allierte har også spilt en rolle i tragedien. Derfor er det naturlig at det er de allierte som nå forsøker å ta ansvar og hindre massedød.

Drømmenes kollaps

At Taliban bruker Norge-besøket for alt det er verdt, er prisen vi er nødt til å betale.

Men det lindrer ikke fortvilelsen til de afghanske kvinnene. Særlig den nye generasjonen som de siste 20 årene har fått smake friheten. I alle fall litt av den. Gjennom utdanning og tilgang til arbeid. Og som nå er blitt kjeppjaget innenfor husets fire vegger.

De afghanske kvinnene opplever nå en kollaps av sine rettigheter og drømmer. I tillegg til at de kjemper en mer grunnleggende kamp for å overleve. De er fanget mellom Talibans overgrep og et avmektig internasjonalt samfunn. Det presser dem lenger og lenger ut i desperasjon.

I kjølvannet av dette ser de bødlene tatt inn i varmen her i Norge.

Uansett de gode hensiktene vi måtte ha – er det brutalt for voldsofrene. Og det verste er at Taliban antakelig vil fortsette å gjøre det de alltid har gjort. Nemlig ikke vike en tomme.