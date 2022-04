RAMMES: – For første gang har jeg ikke enset noen tvil i de samiske miljøene – det som skjer er en konsekvens av de menneskeskapte klimaendringene, skriver Ella Marie Hætta Isaksen.

Debatt

Klimaendringene truer samenes livsvei, vår kultur og våre menneskerettigheter

I statens svar til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) forsøker Norge å vri seg unna klimaansvar. Mantraet er nok en gang at vi må holde stø kurs i oljepolitikken. Forstår ikke regjeringen at fremtiden til hele det samiske samfunnet står i fare?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ELLA MARIE HÆTTA ISAKSEN, artist og aktivist

En alvorlig beitekrise har rammet reindriften i hele vinter. Goavvedálvi kaller de det. En hard vinter. Skiftende temperaturer gjør at snøen smelter i mildværet, for så å fryse til is når temperaturen plutselig synker igjen. Det legger seg et islag over beitene, og det blir umulig for reinen å komme til maten sin.

For første gang har jeg ikke enset noen tvil i de samiske miljøene – dette er en konsekvens av de menneskeskapte klimaendringene.

Det har vært 16 slike vintre siden 1900. 14 av dem etter 1960, og den siste for to år siden. De harde vintrene kommer med stadig kortere mellomrom, og påkjenningen på hver enkelt familie i reindriften er enorm. Natt og dag må de gjete flokkene og fôre dem for å unngå sultkatastrofe.

Tidligere i vår fortalte en fortvilet sametingspresident om familier som går til grunne. Om folk som er så slitne at de er i ferd med å gi opp å redde dyrene sine. Om gjeld og barnefattigdom, fordi inntektsgrunnlaget forsvinner og utgiftene øker med innkjøp av fôr. Vi er mange som har sittet hjelpeløst på sidelinjen og sett på. Det er så mye som er på spill.

Reindrift er ikke bare en næringsvei, det er en livsvei og en bærebjelke for samisk kultur. En reindriftsutøver legger hele sitt hjerte og hele sin stolthet i å føre videre denne kulturarven. Dette er nok også grunnen til at reindriften har overlevd til tross for utrolig mange hindringer.

Klimaendringene kommer på toppen av en haug med andre utfordringer og trusler som reindriften konstant kjemper imot. I hele Sápmi kjemper vi mot inngrep i reinbeiteland. Inngrep som kommer i form av vindkraft, gruver, hyttefelt, kraftlinjer og veiutbygginger. Bit for bit blir landet vårt spist opp.

Jeg er vokst opp utenfor reindriften, men sett fra mitt ståsted går det ikke an å overdrive hvilken psykisk belastning det er for en reindriftsutøver å stå i disse kampene. Å måtte møte opp i retten med jevne mellomrom for å forsvare din rett til å drive. Å forsvare din rett til å leve. Å forsvare din rett til ditt eget land.

På sidelinjen kan jeg føle en form for desperasjon. Hva skal vi gjøre? Er folk klar over hva vi risikerer å miste? Mens jeg støtter alle krav til regjeringen om å sende mer nødhjelp til flokkene, kan jeg ikke slippe blikket fra det største problemet: Den norske regjeringens passive holdning til klimaendringene.

Samtidig som klimaendringene nærmer seg et farlig vippepunkt, deler regjeringen ut nye oljelisenser, lenger nord enn noensinne før, på tvers av rådene til klimaforskere og FN. Derfor har jeg, sammen med fem andre klimaaktivister, Natur og Ungdom og Greenpeace klaget den norske stat inn til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Les også Nå er samene formelt eiere av 300 år gammel sjamantromme Etter over 40 års kamp, er sjamantrommen offisielt tilbake i samisk eie.

Menneskerettighetene anerkjenner vår rett til å leve frie, gode liv. De gir rett til familieliv, ytringsfrihet og til frihet fra diskriminering. Til grunn for alle disse rettighetene ligger miljøet. Det finnes verken jobb, fritid eller skole på en død planet. Det er åpenbart for de som allerede kjenner klimaendringene på kroppen.

I stedet for å lytte til argumentene våre forsøker staten å få saken avvist (les svaret fra staten her). De mener vi ikke har rett til å ta en slik sak til Strasbourg, og at krigen i Ukraina dessuten viser at stabil tilgang til «demokratisk» norsk olje er viktigere enn noen gang.

Men dagens krig legitimerer ikke olje som først kan komme i produksjon flere tiår fram i tid. Akkurat som mange reindriftssamer har opplevd hvor selvmotsigende det er å ødelegges natur i klimaets navn, er det absurd å høre at Norge vil pumpe olje i fredens navn.

«Lever ikke reinen, lever ikke vi», har jeg hørt mange reindriftssamer si. Det har festet seg i bevisstheten min. Fremtiden til reindriften er i fare, og dermed også fremtiden til mitt folk. Oljeleting i Arktis er å slå spikeren i kisten for den fremtiden.

Derfor har vi tatt staten, klimaendringene og norsk oljeboring til Strasbourg.