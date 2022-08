Kommentar

Ingebrigtsen kan bli tidenes utøver: Må passe seg litt

GULLGUTT: Jakob Ingebrigtsen er fersk europamester på 5000 meter.

Jakob Ingebrigtsen holder skjemaet som kan gjøre ham størst av alle i norsk idrett. Men han bør vokte seg for å ta lett på publikummet sitt.

Det kjennes ut som evigheter siden vi første gang hørte om lillebror i løperfamilien, det største talentet av dem alle.

Og selv om han allerede har vunnet gull i både VM, OL og EM, er noe av det mest fascinerende at Jakob Ingebrigtsen fortsatt bare er 21 år gammel.

Hvor stor den gullsamlingen kan ende med å bli, og hvilke distanser den eventuelt måtte omfatte etter hvert, er det bare fantasien som setter grenser for.

Da Jakob Ingebrigtsen hadde tatt sitt andre EM-gull i 2018, skrev jeg følgende under tittelen «Gullpjokken har ingen grenser»: «Noen som tør å vedde imot at Ingebrigtsen en dag står igjen som tidenes norske idrettsutøver»?

Tilbudet om veddemål står ved lag, bortsett fra at begrepet «pjokk» er blitt utdatert.

Fire år senere har vi sett Ingebrigtsen detronisere Timothy Cheruiyot på 1500 meter under de olympiske leker i Tokyo i fjor, før han forsvarte det europeiske gullet på 5000 meter i München.

Og fortsatt kan han hente med seg hjem nok et gull.

En av grunnene til at Jakob Ingebrigtsen er blitt så suveren, er den ekstreme dedikasjonen til det han holder på med. Her skal det ikke slurves med noen detaljer. Da er det mye som ofres for å bli absolutt best mulig til å løpe.

Det er trolig dette tankesettet som fikk den konsekvensen etter 5000-meteren at Ingebrigtsen nektet å snakke med norsk presse. Med unntak av noen ord til NRK, fikk dermed ikke publikum ta del i gullvinnerens tanker om prestasjonen.

Det er et valg det vil finnes delte meninger om.

Noen vil mene at det er helt greit å bare gå rett forbi tilreisende presse, og at det uansett er viktigst å gjøre alt for å optimalisere den neste prestasjonen. Alt for å slippe støy og få konsentrere seg best mulig.

Samtidig bør verken Jakob Ingebrigtsen eller andre stjerner glemme hvor avhengige de er av interessen og publikum, som også har noe å si for nødvendig støtte fra næringslivet.

Da kan det fremstå både fremmedgjørende å bare overse dem som har reist til europemesterskapet for å formidle mellomdistanseløperens prestasjoner.

Selvsagt kan både dopingkontroll og restitusjon være tidkrevende, men det er like fullt vanskelig å forstå at det skal være så slitsomt å snakke litt.

Dersom denne tankegangen sprer seg i omfang, og det blir stadig vanligere å bare droppe å uttale seg etter en konkurranse, er det trolig utøverne selv som taper mest i det lange løp. Det er neppe i verken Ingebrigtsens, sponsorers eller forbundets interesse om det bare blir NRK som sender folk for å følge ham i mesterskap.

Derfor er det klokt at Norges friidrettsforbund varsler at de vil ta en runde på det som skjedde.

Jakob Ingebrigtsen leverer til terningkast seks på friidrettsbanen igjen og igjen. Da er det ikke så rart at folk ønsker at han byr litt på seg selv også etter at gullet er sikret.

Det ønsket bør han innfri, for det er også en del av jobben som toppidrettsutøver. Den kan med fordel gjøres helt fritt for tilløp til arroganse.