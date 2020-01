Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Harry og Meghan tar en «Edvard og Wallis»

Prins Harry og Meghan overrasket dronning og fedreland med sin kunngjøring om at de trekker seg tilbake fra kongelige plikter for å klare seg selv som «økonomisk uavhengige».

Ikke like overraskende, kanskje, medfører den Instagram-annonserte uavhengighetserklæringen – som innebærer flytting til Canada – at hertugparet av Sussex akter å beholde sin offisielle residens i Windsor, Frogmore Cottage, som i 2019 ble pusset opp for 25 millioner offentlig kroner. Av det som gjerne kalles skattebetalernes penger.

I Canada skal hertugparet rimeligvis opprettholde den kongelige families sikkerhetsregime, og ifølge The Telegraph skal den britiske stat ta den regningen. Og de skal besørges livsopphold av slanter fra prins Charles private formue, i tillegg til avkastninger fra prins Harrys morsarv, som er delt mellom ham og storebroren William.

Det de gir avkall på, for å få fred fra pressen og halve kongeriket, er det som gjerne kalles det kongelige stipend. Grovt sagt en kombinasjon av bruspenger og avtalt kompensasjon fra Dronningens portemoné for at det kongelige medlem skal representere den privilegerte familie og utføre de offisielle gjøremål som forventes av dem som er født eller giftet inn i den.

Akkurat i denne sammenhengen er den såkalte Queen Sovereign Grant, som Harry og Meghan forsaker, vekslepenger.

OK, så er det lett å gjøre seg moralsk indignert på vegne av folk flest, såkalt, som hverken mottar apanasje, vakthold eller flybilletter på fellesskapets regning. Som ikke kan sitte med luksuskåk i Windsor, overlate Bentley-nøklene til butleren og ta foreldrepermisjon på ubestemt tid et annet, ikke nærmere definert sted, i Samveldet.

Samtidig er nok prins Harry den i kongefamilien Windsor som lengst og tydeligst har gitt uttrykk for fremmedgjorthet, endog avsky, overfor gullbur-tilværelsens uutholdelige letthet.

Alt fra blikket da han som 12-åring fulgte sin mors kiste gatelangs gjennom London i 1997, via utagerende festing i naziuniform med gutta, til valget av ektefelle – en fraskilt, amerikansk aktivist av afroamerikansk herkomst – har prinsen tilkjennegitt at han ikke lar seg diktere av konvensjoner.

At Harry og Meghan tar en «Edvard og Wallis Simpson» er kanskje ikke så overvettes forbausende likevel.

Takket være Netflix-serien «The Crown» har dagens publikum en populærkulturell referanse til hva det vil si når oppofrende kjærlighet og kongelig protokoll kolliderer, og det ikke finnes hverken vokabular eller kutyme for ivaretagelse av menneskene som skjebnen har født inn i respektive roller.

I desember 1936 valgte kong Edvard VIII radioen som sitt medium for å kunngjøre for det britiske folk at han ville abdisere for å kunne leve med den han elsket, Wallis Simpson, en fraskilt amerikansk kvinne. Dermed måtte hans bror, Georg VI, dronning Elizabeths far, overta tronen.

Onsdagens meddelelse fra dronning Elizabeths barnebarn, prins Harry, om at han gir opp sitt kongelige liv for å realisere et virkelig liv sammen med sin kjære Meghan og deres førstefødte, Archie, har derfor en dypere rojal klangbunn, og setter nok også av den grunn en ekstra støkk både i den kongelige familie og britiske rojalister.

Prins Henry Charles Albert David, hertug av Sussex, jarl av Dumbarton og baron Kilkeel, er 35 år og vet hva som forventes av ham. Så må han også ha visst hvordan avgjørelsen ville bli mottatt. Det gjør den ikke mindre dramatisk.

Prins Harry er yngste sønn av Storbritannias neste konge. Etter alt å dømme kommer også hans bror til å arve tronen. For tiden er han og Meghan kongehusets mest populære medlemmer, etter dronning Elizabeth. De er i så måte ønsket i kongeriket. Ikke minst av familiens selv etter prins Andrew-skandalen.

Beslutningen om å tre tilbake var tydeligvis ikke klarert med dronningen, eller med faren, Charles. Det tok bare halvannen time fra Harry og Meghans oppsigelse via sosiale medier til Buckingham Palace reagerte. Da het det at «diskusjoner med hertugen og hertuginnen av Sussex er på et tidlig stadium», og at «dette er kompliserte forhold som vil ta lang tid å finne ut av».

Som faste følgere av tidligere nevnte TV-serie kanskje vil huske, er det en nøkkelscene i «The Crown», der kongefamilien en gang på tidlig 60-tall skal fotograferes i plenum, og dronningens søster, prinsesse Margaret, fnyser av det hele.

Med henvisning til den konkrete situasjonen, der de skal avbildes for at publikum skal få et overfladisk innblikk i deres gjøren og laden, sier hun lakonisk:

– Alle står utenfor og vil inn – men det eneste vi vil, er å komme oss ut.

Publisert: 09.01.20 kl. 05:49

