DEN SVENSKE RISIKO: – Med tanke på hva også svenske myndigheter må ha kjent til ganske tidlig om virusets smittsomhet og potensielle dødelighet for en stor andel av befolkningen, var det unektelig en stor risiko å ta når man med hovedsakelig generelle og uforpliktende anbefalinger i praksis valgte å la smitten gå sin gang, skriver Göran Rosenberg. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Derfor gikk Sverige sin egen vei under coronaen

Med covid-19 har Sverige havnet i sin første konflikt på liv og død i moderne tid.

GÖRAN ROSENBERG, forfatter og journalist

Det finnes en gren av filosofien som benytter seg av løpske trikker for å formulere etiske dilemmaer, den såkalte sporvognsfilosofien. En løpsk trikk nærmer seg en pens, og avhengig av hvordan pensen stilles, kommer trikken til å ruse rett fram eller inn på et sidespor. Rett fram ligger det for eksempel en ung banearbeider og tobarnsfar som har satt fast foten i skinnegangen. På sidesporet står det av en eller annen grunn fem gamle og syke mennesker.

Skal vi la trikken fortsette rett fram og drepe den unge banearbeideren, eller skal vi pense om trikken og drepe de fem gamle og syke?

Omtrent slik ser sporvognsfilosofiens etiske dilemmaer ut: De er digitalt oppstilt (en sporveksling hit eller dit), de er menneskelig abstrakte (symbolske figurer uten navn og ansikt) og som praktisk veiledning betraktet er de ubrukelige. Et menneske som helt konkret havner ved spaken på pensen mellom to menneskeliv, tar ikke fram en lærebok i filosofi, en økonomisk kalkyle eller et verdigrunnlagsdokument.

Likevel dukker den løpske filosofiske trikken opp igjen, denne gang i form av covid-19, og en pens står klar til å legge om kursen også her. I hvert fall ble det tidlig i den svenske debatten formulert et sporvalg: unge menneskers liv i framtiden, eller eldre menneskers liv her og nå.

Først, og mest dramatisk, av Kerstin Hessius, administrerende direktør ved Tredje AP-fonden. Hvis Sverige gikk for hardt fram med nedstengninger og karantener for å stanse virusets framferd, ville det få katastrofale konsekvenser for økonomien, og menneskene som dermed mistet jobben eller bedriften, ville også miste livsgrunnlaget og faktisk kanskje ta livet av seg.

«Det står liv mot liv», sa Kerstin Hessius i debattprogrammet Agenda den 22. mars.

Hessius sa det ikke rett ut – enda mindre rett ut ble det sagt av folkehelsemyndighetene – og noe entydig vei- eller sporvalg ble ikke utarbeidet, men i alle uttalelser, anbefalinger, vurderinger og prognoser fantes det samlet sett en tendens til å godta økt helserisiko for de mest utsatte, altså de eldre og svake, for om mulig å minske de økonomiske og sosiale risikoene for de unge og produktive, som jo ble ansett for kunne takle smitten med milde eller ingen symptomer.

Rent epidemiologisk ble en vurdering (nok en gang uklart formulert) foretatt med en konklusjon om at med mindre strenge isoleringstiltak, og dermed en kalkulert risiko for smittespredning, ville en økende del av den mindre risikoutsatte befolkningen ganske snart bli immun (flokkimmunitet) og smittespredningen ville avta. Eller som den tidligere statsepidemiologen Annika Linde den 15. mars mente å ha oppfattet strategien fra folkehelsemyndighetene: « … at så mange som mulig skal smittes og dermed bli immune, uten å bli alvorlig syke.»

Til gruppene som med økt smittespredning ble utsatt for risikoen for å bli alvorlig syke og dø – de eldre og svake – ble det til gjengjeld lovet særskilte vernetiltak.

De særskilte vernetiltakene viste seg å ikke være så mye verdt, og prisen for det svenske veivalget, regnet i døde per capita, er hittil mangfoldige ganger høyere i Sverige enn i våre nordiske naboland, som jo alle valgte å forsøke å stanse smittespredningen med nedstengninger og strenge sosiale restriksjoner.

Med tanke på hva også svenske myndigheter må ha kjent til ganske tidlig om virusets smittsomhet og potensielle dødelighet for en stor andel av befolkningen (1,6 millioner over 70 år og i tillegg et ukjent antall yngre med underliggende risikofaktorer), var det unektelig en stor risiko å ta når man med hovedsakelig generelle og uforpliktende anbefalinger i praksis valgte å la smitten gå sin gang. Hvis covid-19 først og fremst hadde tatt livet av unge og friske (slik spanskesyken gjorde) i stedet for gamle og svake, ville vi ikke da ha gjort nær sagt alt for å forsøke å slå ned smittespredningen?

Noe nær sagt alle andre land enn Sverige valgte å gjøre.

Uten å foregripe det langsiktige utfallet av Sveriges valg sammenlignet med andre land, hvorfor gjorde Sverige det på akkurat denne måten?

Kanskje fordi Sverige på vesentlige områder skiller seg fra nær sagt alle andre land.

Det mest iøynefallende er at Sverige i mer enn 200 år har hatt fred. Ingen kriger, ingen revolusjoner, ingen store sosiale omveltninger. Og dermed heller ingen eksistensielle konflikter der liv settes opp mot liv.

Det tror jeg har bidratt til at det etter hvert har blitt vanskelig for Sverige å forestille seg slike konflikter. Den type konflikter som vi har vent oss til og derfor kan forestille oss, er konflikter som saklig og fornuftig kan løses med en spesifikt svensk konsensusholdning, den såkalte «samförståndsandan». Innbakt i det som skulle bli kjent som den svenske modellen, lå ikke bare denne særskilte svenske konsensusholdningen, men også en tro på evnen til å løse konflikter på en saklig og fornuftig måte. Sverige var ikke bare blitt lykkelig forskånet for eksistensielle konflikter av det slaget som i vår omverden hadde ført til kriger og omveltninger, men svenskene hadde også på en saklig og fornuftig måte selv sørget for å forskåne seg for dem.

For en utenforstående betrakter kunne kanskje dette se mer ut som en særegent svensk tilbøyelighet til konfliktskyhet snarere enn konfliktløsning, noe det for eksempel gjorde for den amerikanske forfatteren Susan Sontag da hun i 1969 besøkte Sverige og i en reportasje i tidsskriftet Ramparts beskrev det svenske forholdet til konflikter som «nærmest patologisk … som et produkt av hemninger, engstelse og følelsesmessig distansering».

Jeg tror at Susan Sontag ville ha fått inntrykkene sine befestet og styrket av Sveriges veivalg i pandemikrisen. Overfor det som raskt utviklet seg til å bli en konflikt mellom et liv her og et annet der, så nær en etisk sporvognspens som det er mulig å komme, trodde Sverige at man kunne unnvike konflikten ved å late som om den ikke eksisterte: De unge og friske skulle bli immune, de gamle og svake skulle beskyttes, Sveriges økonomi skulle reddes, og den svenske evnen til å handle rasjonelt (ingen alarmistiske følelsesutbrudd) skulle nok en gang vise sin styrke.

Problemet var at Sverige denne gangen ble stilt overfor en konflikt som ikke hadde noen rasjonell løsning. Eller snarere: Det kunne bare finnes en rasjonell løsning dersom det gikk an å begrunne hvorfor det var rasjonelt å risikere de eldres liv i dag (godta en viss smittespredning) for å redde de unges liv i morgen (sikre økonomisk overlevelse og skape flokkimmunitet).

Som i praksis var det Sverige tenkte og gjorde.

«Vi bør redde så mange som mulig, men først og fremst de yngre og dernest, om mulig, oss eldre», skrev en toneangivende svensk moralfilosof (Torbjörn Tännsjö, Dagens Nyheter 25.3.2020), og han var ikke den eneste. Heller ikke den første.

Tradisjonen for å måle menneskers verdi har dype røtter i det moderne Sverige. Loven om tvangssterilisering av «sosialt mindreverdige» ble avskaffet så sent som i 1976. I Carl-Henning Wijkmarks pamflett fra 1978, «Den moderne døden» kommer en prosjektgruppe i sosialdepartementet sammen på et seminarsenter ved Øresund og regner på de målbare kriteriene for hvem som skal anses for å ha brukt opp sin verdi for samfunnet, og hvordan de deretter så diskret som mulig, helst stolt og frivillig, skal fås til å forlate livet.

Det Wijkmark med en satirisk vinkling ville få oss til å se, var de ytterste konsekvensene av en forskyvning i menneskesynet – fra absolutt menneskeverd til målbar samfunnsverdi.

Og det var helt klart Sverige han så for seg.

Jeg har en mistanke om at det er i en slik forskyvning, som til en viss grad er et produkt av Sveriges historie, som vi bør lete etter i hvert fall en del av forklaringen på hvorfor Sverige i sin første konflikt på liv og død i moderne tid valgte å gå sin egen vei.

— —

Teksten ble først publisert i den svenske avisen Expressen, og gjengis her med forfatterens tillatelse. Oversatt fra svensk av Bård Kranstad.

Publisert: 30.05.20 kl. 08:09

