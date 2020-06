STÅR SAMMEN: – Nå er det på tide å samles og jobbe frem et mer rettferdig spill og bedre kort for de som til nå har fått flest jokere, skriver Carina Elisabeth Carlsen og Marea Vigesaa.

Sjekk privilegiene dine!

Vi kan diskutere de hvite privilegiene til vi blir grønne, men hvis du ikke skjønner hva det er snakk om vil samtalen stagnere. Vi har derfor forsøkt å lage en innføring til deg som synes privilegier er vanskelig tematikk eller mener det ikke finnes noe som heter «hvite privilegium».

CARINA ELISABETH CARLSEN, samfunnsdebattant

MAREA VIGESAA, samfunnsdebattant

Et privilegium er en særrett, der en person eller en gruppe får flere rettigheter enn folk forøvrig. De kan både arves og opparbeides, men noen privilegier har du rett og slett fordi du er født som du er, og født der du er.

Samfunnet vårt består av ulike normer. Vi har funksjonsnormen, den at alle mennesker er født «funksjonsfriske», hvithetsnormen, at alle folk er hvite, heteronormen, at alle folk er heterofile, også videre. Dette er sånn de fleste i Norge tenker, fordi det er det som er hverdagen. De aller fleste mennesker her i landet er hvite, heterofile og «funksjonsfriske».

Vi kan sammenligne normer med regler i et kortspill. Se for deg at du har fått en bunke kort. I denne bunken har du et kort for etnisitet, et kort for kjønn, et kort for seksuell orientering, et kort for utdanning, også videre. Til slutt utgjør denne kortbunken det livet du lever. Når disse kortene deles ut er det noen som får flere kort, mens andre får færre kort. Noen får bedre kort enn andre, noen får dårligere og andre får en bunke med helt midt på treet-kort, avhengig av hvem du møter og situasjonen dere befinner dere i. Dette er altså den bunken du må spille med resten av livet.

Det betyr ikke at de med den beste hånda aldri har det kjipt - de kan ha en forholdsvis god bunke, men med noen dårlige kort. Det vil alltid være individuelle forskjeller, men de ulike gruppene av mennesker får likevel jevnt over ganske like kort.

Debatten nå handler, veldig forenklet, om at hvite strukturelt har fått bedre kort enn svarte. Hvit mann på 45 vil så godt som alltid ha de beste kortene når han spiller mot svart mann, 45. Det betyr ikke at hvit mann ikke har dårlige kort, og det betyr heller ikke at svart mann ikke har noen gode kort, men spillet er rigget og vi vet likevel, i de aller fleste tilfeller, hvem som vinner.

De færreste liker ikke å påminnes at de har privilegier. Det kan føles som om de beskyldes for å jukse. Men så er det ikke nødvendigvis slik det er - det er bare at alle de kortspillene vi spiller er tilpasset de med den beste bunken. Og når du sitter på toppen er det vanskelig å se andres ulykke, fordi du ikke merker noe til den selv. Da er det lett å fokusere på de dårlige kortene i bunken, selv om du ikke har lavere enn kløver syv.

Det betyr heller ikke at kortene dine ikke betyr noe. Men nå jobber vi altså for å bedre kortene til de som i alle år har opplevd å få utdelt de dårligste kortene. Å ikke anerkjenne at motspilleren din stiller med dårligere kort er heller ingen god strategi. Da må dere heller spille et mer rettferdig spill - og dele på bunken.

Debatten handler ikke om at svarte skal måtte jobbe enda hardere, men at resten av samfunnet må sette seg ned å spørre seg selv hvorfor vi synes dette er greit. For det synes vi jo åpenbart etter 400 år med undertrykkelse. At vi må ha denne diskusjonen er et tydelig tegn på hvite privilegier.

Privilegier er personlige, men også strukturelle. Det betyr at du kan bytte ut noen kort, for eksempel utdanningskortet, mens andre er du låst med hele livet, som hudfarge eller funksjonsevne. Fordi vi har ulike forventninger og fordommer mot ulike grupper av mennesker betyr likevel ikke det at du bytter ut noen kort at folk lar deg bruke disse.

Dette har vi sett flere eksempler på, for eksempel med den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama, som for alltid vil være den første svarte presidenten. De færreste nevner at Donald Trump er hvit. Eller som når kultur-, og likestillingsminister Abid Raja får beskjed om å «dra hjem dit du kommer fra». Det skjer neppe med arbeids-og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det hele koker ned til hvor mye vi respekterer og forstår at andre ikke har de samme kortene som oss.

Vi må gjerne stå sammen i kampen, men vi kan altså ikke bare se til hvordan svarte har blitt undertrykket i alle år. Vi må også se, og forstå, hvordan vi som samfunn fortsetter å trykke ned en gruppe mennesker. Og da er du nødt til å ta en titt på din egen bunke og spørre deg selv hvorfor du ikke vil dele.

Nå er det på tide å samles og jobbe frem et mer rettferdig spill og bedre kort for de som til nå har fått flest jokere.

