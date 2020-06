Kommentar

Nå kan det snu!

Av Hanne Skartveit

Donald Trump murer seg inne i Det hvite hus. Generaler går ut mot ham. Svarte amerikanere får massiv støtte - hjemme og ute. USA kan være ved et vendepunkt.

Enkelthendelser kan endre historien. Som da en kvinne skrev på Twitter at hun hadde blitt trakassert av en mektig mann, og avsluttet med hashtaggen #metoo. Det ble dråpen som gjorde at det rant over. Brått forsto alle at det som hadde vært stilltiende akseptert alt for lenge, egentlig var helt uakseptabelt.

Det brutale drapet på George Floyd i Minneapolis kan bli en slik hendelse. De åtte minuttene og 46 sekundene han lå presset mot bakken med en politimanns kne mot nakken har vekket en hel verden.

Snur ryggen til

Dette er ikke første gangen en svart mann har mistet livet i møte med amerikansk politi, og at det fører til opptøyer i gatene. Men de siste få dagene har det skjedd mye som kan tyde på at ting blir annerledes denne gangen. At det ser lysere ut enn vi trodde for bare noen dager siden. Vi ser massive demonstrasjoner i USA - og ute i verden.

Alle har alltid visst at det amerikanske rettssystemet slår hardere ned på svarte enn på hvite. Etter drapet på Floyd ser det ut til at langt flere amerikanere enn før mener at nå er det nok. At dette går ikke lenger, USA kan ikke fortsette på denne måten. Videoen av politimannen som uforstyrret får ta pusten fra Floyd mens de tre politikollegaene snur ryggen til, forteller om et USA som ikke lever opp til grunnleggernes ord om at alle mennesker er skapt like.

Splitter nasjonen

I meningsmålinger er det nå et stort flertall amerikanere som støtter demonstrasjonene. Mens Trump synker på meningsmålingene - også blant sine viktigste kjernevelgere, hvite evangeliske kristne. Samtidig har vi de siste dagene sett at presidenten - omsider - møter motstand blant sine egne. Trump tråkket over en grense da politiet med tåregass og gummikuler fjernet fredelige demonstranter utenfor Det hvite hus for at han skulle få posere for fotografene med bibelen i hånden.

USAs president Donald Trump poserte med en bibel, etter at politiet hadde ryddet plassen for ham med gummikuler og tåregass. Foto: Patrick Semansky / AP

Trumps tidligere forsvarsminister, James Mattis, har gått ut og anklaget Trump for å splitte nasjonen, og for å tråkke på grunnloven. Andre pensjonerte generaler har kommet med tilsvarende uttalelser. Det er også bevegelse blant Trumps partifeller i Kongressen, der flere kritiserer hans håndtering av situasjonen rundt drapet på Floyd. Noen åpent, andre i mer dulgte ordelag.

Vi må langt tilbake i historien for å forstå de rasekonfliktene som fortsatt herjer det amerikanske samfunnet. I år er det 401 år siden det første slaveskipet kom, til Point Comfort, Virginia. Et nederlandsk skip førte de drøyt 20 afrikanske slavene til den britiske kolonien. Slavetiden er en tung arv å bære - både for etterkommerne til dem som ble eid, og for etterkommerne til dem som eide. Historie teller, også for nasjoner og nasjoners selvforståelse.

Scorer dårlig

Etter 250 år som slaver, og deretter 100 år med brutalt raseskille, fikk hele USAs svarte befolkning omsider de samme borgerrettighetene som de hvite. Men fortsatt er USA et rasedelt samfunn, der svarte bor dårligere, tjener dårligere, har dårligere skoler og dårligere helsestell enn hvite.

Som gruppe scorer afrikansk-amerikanere dårlig på alle levekårsstatistikker. Mange barn vokser opp i fattigdom i storbyenes ghettoer, med høy kriminalitet, ofte uten gode mannlige rollefigurer. Skolene finansieres av lokale skattepenger. Dermed blir det dårlige skoler der folk har dårlig råd. Det skapes mønstre det er vanskelig å komme ut av.

Det finnes ingen enkle løsninger. Men det kan se ut til at det som har skjedd, har skapt et nytt klima. Mange, på tvers av det amerikanske samfunnet, krever reform av politi og rettsvesen. De utfordrer lovgivningen, og går rettens vei. Mye minner om borgerettskampen på 1950- og 1960-tallet. Men det er en viktig forskjell: Den gangen var USAs presidenter på riktig side av historien. Lyndon B. Johnson presset gjennom lovene som ga svarte amerikanere de samme formelle rettighetene som alle andre.

En annen samtale om rasisme

I motsetning til Donald Trump. Trump har aktivt fridd til hvite velgere som føler seg sårbare i et USA i forandring. Et USA der klassiske middelklassejobber forsvinner ut av landet, der reallønningene for vanlige folk har gått ned - og der det hvite flertallet om få år vil være i mindretall. Rasismen levde i USA lenge før Trump kom til makten. Den forsvinner ikke med ham. Men han har forsterket motsetningene, både gjennom sin ordbruk og sine handlinger.

Også i Oslo ble det demonstrert mot det brutale drapet på George Floyd Foto: MATTIS SANDBLAD

Norge er heller ikke fritt for rasisme. Men vi har en annen historie enn USA, også på dette området. De som har kommet til Norge langveisfra, kom hit som frie mennesker. Vi har ikke den vonde arven som ligger i at noen har vært de andres slaver. Dette legger grunnlag for en annen samtale om rasisme i vårt samfunn, med større raushet overfor hverandre, større evne til å lytte, til å ikke mistenkeliggjøre hverandres hensikter.

Vi må angripe våre egne problemer, samtidig som vi må være bevisst at Norge ikke er Amerika. Vi har for eksempel en annen politikultur, med høyt utdannede politifolk som kan mye om å løse konflikter med fredelige midler. Dersom vi går inn i den norske rasismedebatten med utgangspunkt i USA, risikerer vi å skape kunstige motsetninger, snarere enn å bygge broer.

Martin Luther King

USA har en lang vei å gå. Men det som har skjedd de siste dagene, kan bli et vendepunkt i historien. To bilder vil bli stående: George Floyd presset under kneet til en politimann. Og Donald Trump, med en bibel i hånden.

For snart seksti år siden holdt Martin Luther King sin berømte tale - “I have a dream” - ikke langt fra der hvor Trump poserte for fotografene. Kanskje det som nå har skjedd, bringer USA litt nærmere den drømmen. Der mennesker blir bedømt ut fra hvem de er. Ikke hvilken farge de har på huden.

