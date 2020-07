Vern strandsonen

ÅPEN FOR ALLE: Strender og friluftsområder som er åpne og tilgjengelige for oss alle, det er slik vi vil ha det. Foto: Eivind Griffith Brænde

Like sikkert som regnbyger en solskinnsdag i Sommer-Norge, kommer debatten om strandsonen og allemannsretten.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Det er jo om sommeren vi merker det mest: Gjerder, skilt og ulovlige brygger som stopper oss på turer. Eller odder og nes som bebygges av parvenyer med tilsynelatende umettelig markeringsbehov.

Stikk i strid med intensjonen i allemannsretten som ble lovfestet i 1957. Ferske tall fra SSB viser at hele 31, 6 prosent av strandsonen i Norge nå er bygget ned. For Indre Oslofjord er 70 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.

«Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven», skriver regjeringen på sine nettsider. Likevel har den samme regjeringen ubegripelig nok nettopp foreslått en lovendring som vil gjøre det enda enklere å få dispensasjon fra det gjeldende byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.

Det virker som om regjeringen synes det er viktigere å tilfredsstille noen få private utbyggere enn folk flest, som får et stadig mindre areal langs kysten til rådighet. Mange av dispensasjonene kommunene hittil har gitt for bygging i strandsonen, oppfyller heller ikke lovens krav til rettslige vilkår. Løsningen for regjeringen er altså å fjerne vilkårene, fremfor å sørge for at kommunene følger loven.

Og det til tross for at 49 prosent av det norske folk mener utbyggingen i strandsonen bør reduseres eller stoppes helt, mens 20 prosent vil tillate utbygging på samme nivå som i dag, ifølge en undersøkelse fra Ipsos.

Så hvem handler regjeringen på vegne av? De syv prosentene som ønsker å åpne for mer utbygging i strandsonen enn i dag, har sannelig fått stort gjennomslag i regjeringslokalene.

I fjor fortalte en spesialrådgiver i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune til Klassekampen at eiere og byggherrer i strandsonen ofte er pengesterke folk som gjerne har en eller flere advokater med på laget i kampen mot offentlige interesser. I enkelte kommunale byggesaker er det avslørt problematiske relasjoner mellom utbyggere og forvaltere av regelverket.

Asker kommune utlyste tidligere i år sommerjobber som innebar å gå langs hele kommunens kyst for å registrere omfanget av ulovligheter. Det gjenstår å se hvilken jobb kommunen gjør med listen over ulovligheter når den foreligger.

Folk som tar seg til rette på fellesskapets bekostning, bør pålegges å fjerne ulovlig oppsatte bygg og installasjoner. Det skal ikke være lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Kommunene bør vokte seg vel for å sette utbyggere foran innbyggere.

Publisert: 12.07.20 kl. 19:44

