Kommentar

Geelmuydens modige erkjennelse

Av Hans Petter Sjøli

I FARTEN: PR-urokråka Hans Geelmuyden tenker kanskje ikke like raskt som før, men nekter heldigvis å bli gammel. Foto: Maud Lervik

Akkurat i det man holdt på å miste troen på folks evne til å lytte og lære, gjorde den gamle reklame-rabagasten Hans Geelmuyden nettopp det: Lyttet og tok lærdom.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Da protestene etter det rystende drapet på George Floyd spredte seg verden over var det som om vi sto overfor et nytt #metoo-øyeblikk – denne gangen i den lange og seige kampen mot rasismens styggedom. Unge folk ledet an i demonstrasjonene, og krevde reelle endringer.

Her i Norge sto en rekke nordmenn med minoritetsbakgrunn, kjente og ukjente, frem og fortalte sine historier om det vi gjerne kaller «hverdagsrasisme». Det var som om en demning brast – folk turte å sette ord på ubehagelige opplevelser som de lenge hadde holdt for seg selv.

les også Det er nok no

Motreaksjonene lot ikke vente på seg. For Norge er visst et land der det ikke finnes rasisme, iallfall ikke på systemplan eller i strukturene. «Nordmenn er blant de minst rasistiske i hele verden», erklærte Frp-toppene Siv Jensen og Jon Helgheim, og i sosiale medier kappløp den ene profilerte Facebook-kommentatoren etter den andre om å være først ute med ironiske og raljerende statusoppdateringer om Black Lives Matter-bevegelsen, både den opprinnelige fra USA, og dens norske avlegger. Påstander om systemisk rasisme i Norge er «woke»-inspirert hysteri, lød postulatene, helt uten relevans i et Norge som heller er preget av «snillisme» overfor minoriteter enn det motsatte.

Som en kompis sa til meg: «Tenk om hvite menn heller kunne brukt denne muligheten til å lytte.»

Men nei da, det var rett i skyttergravene. «Woke», altså å være bevisst på det faktisk finnes «urettferdigheter i samfunnet, med spesielt fokus på rasisme», som det heter i ordboken, ble det nye skjellsordet («politisk korrekt» er det nesten ingen som sier lenger), og de mest ytterliggående utslagene av fenomenet ble gjort allmenngyldige – som det ytterst marginale «kravet» om å rive Ludvig Holberg-statuen i Oslo.

les også Hans Geelmuyden: – Folk som ikke mener noe, er idioter

En av dem som ble med i dette hylekoret var Hans Geelmuyden, en av gudfedrene i den norske reklame- og PR-bransjen, og en mann av den gamle skolen – karismatisk, brutal og alltid svær i kjeften.

Det var som om ingenting var skjedd de siste månedene, da Geelmuyden tok sats i et intervju med bransjebladet Kampanje. Han innrømmet at PR-bransjen hadde visse mangfoldsutfordringer, men at språk var det store hinderet: «Kebabnorsk er ikke godt nok», smalt det. Debatten ble hard og intens og forsterket av at Geelmuyden ikke klarte å holde fingrene av tastaturet i en opphetet Facebook-tråd, der samfunnsdebattanten og kommunikasjonsrådgiveren Umar Ashraf ble kalt en «autoritær ekstremist» som måtte lære seg «vestlige verdier».

«Bad PR», som det heter, og Geelmuyden fikk smekk på lankene fra flere av sine kunder, deriblant LO og IKEA, som begge avsluttet samarbeidet med Geelmuyden Kiese, byrået der Hans Geelmuydens ord i det daglige veier like tungt som Durek Verretts formaninger i sjamanmiljøet. Også internt ble det kjeft å få: «Det er nok nå, Hans. Og det er nok Hans nå», skrev en gruppe medarbeidere på Facebook. Etter litt om og men unnskyldte han seg for de karslige og sleivete ordene og satset på godt vær.

Unnskyldningen og kollegenes reaksjon bar nok preg av heftig PR-virksomhet i PR-byrået, for i vår tid er uryddig trav i rasismespørsmål noe markedet heldigvis ikke tar så lett på. Men så gikk han enda lenger. I en pressemelding skrev han rett ut at «jeg erkjenner at begge kommentarene er rasistiske». I et land der r-ordet for mange er like fryktinngytende som Nøkken slik Kittelsen malte ham, sa han altså rett ut at uttalelsene var rasistiske. Det var å legge seg paddeflat i tråd med PR-bransjens krisehåndteringsmanualer, kanskje, men det stakk likevel dypere.

les også Fortellinger som gjør inntrykk

For på NRKs Dagsnytt 18 rett før helgen forklarte han, omstendelig og interessant, hvorfor han var kommet til denne erkjennelsen, etter «åtte til ti dagers intense studier». Geelmuyden sa: «Hele verden ser ganske annerledes ut etter George Floyd, og etter Black Lives Matter og sosiale opptøyer i USA. Jeg ser på Facebook at det er veldig mange som sliter med denne erkjennelsen.» han fortsatte: «Noe kan man faktisk bruke en 63 år gammel hvit mann fra Smestad til. Så hvis jeg kunne gå foran og formidle hva det er jeg har erkjent, så kanskje flere vil kunne gjøre samme erkjennelsen.»

I visse miljøer er det ikke måte på hvor «modig» du er om du «tør» å uttrykke selv den minste kritikk av det de mener er en kvelende, identitetspolitisk tidsånd der likestilling, LHBTQ-rettigheter og rasismebeskyldninger overskygger alt annet. Men denne eventuelle dristigheten er rimelig skrinn sammenlignet med Geelmuydens erkjennelsesprosess. Han tok seg tid til å kople inn det psykologen og Nobelpris-vinneren Daniel Kahneman kaller «system 2», etter først å ha harmet løs, som på impuls.

Det burde saktens flere gjøre, altså benytte seg av langsom tenkning, slik at vi kan få et saklig og konstruktivt ordskifte om disse spørsmålene, bortenfor intuisjon, fordommer og rent hatprat. Selv om få av oss er rasister i begrepets klassiske betydning– er det slik at vi, gjerne uforvarende, bruker ord og vendinger og begår handlinger som sementerer oss og dem-skiller heller enn å viske dem ut, slik de fleste av oss forhåpentligvis ønsker.

Hans Geelmuyden er en gammel urokråke og en frifant, og kan neppe beskyldes for å være spesielt «woke». Men selv intuitive rabagaster kan altså endre innstilling fra belæring til læring. Som han sier: «All vanskelig læring gjør vondt, men det gjør veldig godt når man har lært. For man blir ikke gammel før man slutter å lære.»

La det gjerne bli en slags parole.

Publisert: 07.07.20 kl. 08:16

Fra andre aviser