Leder

Kjør forsiktig!

TRAVELT I TRAFIKKEN: For at den rekordartede Norgesferie-sommeren 2020 ikke også skal bli ulykkesrekord-sommeren må vi simpelthen skjerpe oss! Foto: Jan Petter Lynau

Årets sommertrafikk oppsummeres slik av assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen: – Det kjøres for fort!

Kommentaren falt i gårsdagens VG, etter en uke med 119 beslaglagte førerkort og 2155 registrerte fartsovertredelser. En samlet økning på nesten 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Tallet gjenspeiler økt trafikk og hyppigere kontroller, men trenden er likevel nedslående. For at den rekordartede Norgesferie-sommeren 2020 ikke også skal bli ulykkesrekord-sommeren må vi simpelthen skjerpe oss!

To av tre nordmenn har oppgitt at de i år vil feriere i eget land, og ni av ti sier de akter å bruke bil som fremkomstmiddel. Mange har i så måte egne kjøretøyer å ta i bruk, noen har fått låne av familie eller venner, mens andre tyr til leiemarkedet. Blant annet kommer flere nordmenn enn noensinne til å sette seg bak et bobilratt for første gang, eller trekke campingvogn.

Det betyr at vi i større grad enn før vil ha et høyt antall uerfarne sjåfører med til dels store doninger på sommerveiene. De har et selvstendig ansvar for å følge veitrafikkens lover og regler, naturligvis, men det ligger i kortene at også andre som ferdes i sommertrafikken må ta hensyn til disse trafikantene.

Når du ligger bak en camper som lager kø kan du heller enn å irritere deg tenke at sjåføren kanskje har en grunn til å avpasse farten etter forholdene. Bilferie handler også om å puste med magen, akseptere køkjøringens lover, og nyte landskapet man beveger seg gjennom.

Å utsette seg selv og andre for fare ved å foreta hårreisende forbikjøringer er dessuten rent narrespill når trafikken er tett som i disse dager. Det man oppnår er gjerne å ta igjen en ny kø. Tidsbesparelsen er minimal. Bokstavelig talt går vinningen opp i spinningen.

Utålmodigheten som enkelte utviser på veiene står også i kontrast til synet som et klart flertall av nordmenn har på norske fartsgrenser: Syv av ti mener de er høye nok, ifølge en undersøkelse foretatt av Kantar på oppdrag fra Trygg trafikk. Sammenlignet med tilsvarende tall fra i fjor, er det færre som ønsker høyere fartsgrenser i 2020 enn i 2019. Talende nok er det godt voksne menn som mener fartsgrensene bør opp. Den samme gruppen som ifølge Trygg Trafikk er overrepresentert på ulykkesstatistikken.

I det store og hele koker alt ned til den såkalte grunnregelen – veitrafikkens Kardemommelov – der det heter: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Kjør forsiktig. Ta pauser. Nyt Norge. God tur!

Publisert: 15.07.20 kl. 09:55

