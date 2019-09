BEGGE ER MED VIDERE: I seks år til har Trine Skei Grande og Venstre støttet Siv Jensens Frp. De er knapt enig om noe. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Kommentar

Ny reality-sesong fra regjeringen

Og kjeklingen mellom Venstre og Frp passer dem begge bra. Som vanlig er det Erna Solberg som skjemmes.

Castingen er god. Figurene kunne ikke vært bedre. En seer kan rett nok irritere seg over den kunstige dialogen innimellom. Så typisk norsk teater.

Kunne de ikke fått til noe litt mer realistisk? De har holdt på slik i seks år. Det burde begynne å sitte nå.

Sesong 12 i «Skal vi krangle» begynte med at Venstres Abid Raja angrep Frp. Han sa partiet «fremmer rasisme» og driver med «brun propaganda».

Flaut da, å sitte i regjering med rasister.

Han mente det altså ikke på alvor. For da måtte han og Venstre tatt rennafart ut av regjering. Og flere skritt vekk fra en statsrådpost for ambisiøse og populære Raja.

Det ble liksom aldri noe pluss for Senterpartiet heller, at den kjente lederen deres fikk statsrådsserfaring, når det var med Quisling under krigen.

Den neste på scenen var Siv Jensen. Hun kalte det hele for et uakseptabelt angrep på både henne og partiet, var sjokkert over at partilederen i Venstre ikke hadde tatt avstand fra uttalelsene.

Ja, hun krevde en unnskyldning!

Selvsagt bare tull, det og. For Jensen vet godt at det Frp drev på med på slutten av valgkampen, var det eldste trikset i boka. De spilte på fordommene og fremmedfrykten vi har i oss, mer eller mindre, alle sammen.

Antakelig likte ikke Siv Jensen det selv, en gang, da hun på nytt sendte VG en kronikk om snikislamisering.

Jensen hadde derimot en god forklaring på det hele. Venstre vil ha fokus vekk fra sin egen krangling og begredelige valgresultat.

Og det har Jensen rett i. Misnøyen i partiet bobler. Tillitsvalgte vil skifte ut Trine Skei Grande. Abid Raja vil gjerne ha jobben hennes. Og mange vil ut av regjering.

Men akkurat slik er det i Siv Jensens eget parti, og. Hun vil også få fokus vekk fra et elendig valg. Frp sitter igjen med et par ordførere, de mistet flertallet i sitt gamle utstillingsvindu Os. De må skamme seg over resultatet i Oslo. I helgen rykket Tyrannosaurus rex ut og sa at partiet bør ut av regjering.

Begge partier tjener mer på å hakke løs på hverandre. Det er vinn - vinn med en ny høstsesong av regjerings-reality.

Bare med den lille haken altså, at de sitter sammen i regjering.

Som vanlig er det Erna Solberg som forsøker å rette ut de store bulkene på regjeringssamarbeidet med sitt forslag om å bruke andre ord.

Frp er ikke noe brunt rasistparti, meldes det fra Ernas gjenopprettingsservice AS.

Men vent litt! Statsministeren likte heller ikke uttalelsene fra Frp i valgkampen.

Hva var det Solberg reagerte på, mon tro? Hun gir noe trekk for den teatralske dialogen, bare.

De er med videre.

Publisert: 15.09.19 kl. 21:09







