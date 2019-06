Foto: Kristin Svorte

Leder

Grisekrise

Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» har rystet oss alle.

Videoopptakene med skjult kamera viser opplagte brudd på dyrevelferdsloven. I tillegg avslører filmskaperne dypt problematiske holdninger hos de involverte svineprodusentene.

Ifølge programmet begås det bevisste lovbrudd og rene overgrep mot dyr. Det dobbelt horrible er at de som øver vold mot egne husdyr vet hva de gjør. Vi forventer at tilsynsmyndigheter og i ytterste fall påtalemakten også vet hva de har å gjøre.

Det finnes ingen unnskyldning for den behandlingen grisene i NRKs Brennpunkt-program utsettes for. Som bevis på at det finnes folk i svinenæringen som ikke har noe der å gjøre, er dokumentaren ubestridelig. Reaksjonene i etterkant viser dessuten at krisebildene fra de avslørte besetningene er i ferd med å utvikle seg til en større tillitskrise som kan smitte over til norsk landbruk.

Allerede er det generaliserende utfall mot matprodusenter i kommentarfelt og på sosiale medier som minner deprimerende mye om klassisk bondehat. Som næring må landbruket tåle å bli gransket og kritisert, ikke minst etter graverende avsløringer som de vi nå har sett. Men det er uredelig å skjære alle bønder over én kam på grunn av dette.

Og selv om TV-dokumentaren presenterer ugjendrivelige bevis på mishandling av husdyr ved 13 tilfeller blant Norges mer enn 2000 svineprodusenter, så kan det også være verdt å ha i bakhodet at råmaterialet til filmen er fremskaffet av to dyrevernaktivister, hvorav den ene uttaler til NRK at hun «ser på kjøttindustrien som en stor forbannelse. Alle som kommer inn der blir brutale, uansett hvilket utgangspunkt du har.»

Det er en grov påstand mot flertallet av lovlydige og etisk bevisste bønder, matprodusenter og hundretusenvis av mennesker i norsk foredlingsindustri. Dessverre bidrar en slik ytterliggående holdning på dyrevernsiden også til å forsimple en viktig debatt som filmskaperen selv har dratt i gang. At det finnes brodne kar også i svinenæringen, slik det finnes svindlere i finansbransjen og livsfarlige leger, er uunngåelig. Poenget er å finne dem, stille dem til ansvar, og luke dem ut.

Dyrevelferd er blant de forhold som legitimerer norsk landbrukspolitikk og overføringene fra felleskassen for å sikre trygg matproduksjon, matsikkerhet og bosetting i hele landet. Derfor må næringen selv og bøndenes organisasjoner ta konkrete grep for å rydde i egne rekker så det ikke kan herske tvil om at matprodusentene fortjener den respekten de ideelt sett bør nyte.

Samtidig fremstår det som en stadig dårligere idé å svekke Mattilsynet. Kontroller og aktivt tilsyn er en forutsetning for å avsløre lovbrudd og nye overgrep.

Publisert: 23.06.19 kl. 08:17