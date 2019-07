FROKOST PÅ ITALIENSK: En italiensk frokost består gjerne av en kopp cappucino og en croissant, eller noe annet søtt bakeverk. Kan frokoster si noe om folkesjelen eller relateres til landets lykke og produktivitet? Spør Sanna Sarromaa i dag. Foto: VG Scanpix

Sanna Sarromaa: Frokost – et uttrykk for folkesjelen?

Kan man ved å studere folkets frokostvaner si noe om folkesjelen hos ulike nasjoner?

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Jeg var nylig på et franskkurs i Frankrike. Italieneren på kurset startet dagen sin med en medbrakt frokost hver dag – han hadde meg seg intet ringere enn en kakebit.

Det fikk meg til å mimre over min første tur til Italia for ti år siden. Hotellet var nydelig og utsikten upåklagelig. Jeg levde i en romantisk drøm, enda jeg reiste alene. Jeg våknet skrubbsulten, og litt svimmel, på morgenen, slik som jeg ofte pleier. Blodsukkeret var lavt og blodtrykket likeså. Jeg hadde betalt 12 euro for frokosten og forventet alt hjertet begjærer.

Da jeg kom ned til frokostsalen, så jeg noe som lignet på Sør-Europas største kakebord. Kakebordet var på høyde med en norsk konfirmasjonsbuffet. Jeg, en gammel anorektiker som fremdeles husker kaloriinnholdet i de fleste matvarene, fant ingenting jeg kunne spise uten å høre fettcellene mine sprenges.

Og hva med diabetikere på ferie i Italia? Reiser de med knekkebrød i håndbagasjen? A fun – eller not so fun – fact: Det er nesten tre ganger så mange overvektige 8-åringer i Italia som i Norge. Kan det skyldes folkets frokostvaner?

Frokosten i USA ligner på mye frokosten i Italia, og fedmeratene likeså, selv om de i USA faktisk serverer brød til frokost. Greia er bare at selv brødet i USA er søtt og smaker som kake. Det gjør for så vidt også alle frokostblandingene over there.

Der italienere tar en kakebit til frokost, tar amerikanerne gjerne en hel kake. Syltetøyet som smøres på toppen har ingen struktur og minst 90 % sukker. Tilsatt sukker er tingen i Amerika, selv der det ikke trengs, for amerikanske sukkerbønder er verdens mektigste bønder og har lykkes med å markedsføre og promotere sukkeret som noe sunt for regjeringen og befolkningen. Det er for øvrig litt det samme som melk i Norge. Det er jo ingen bevis på at melk er sunt eller nødvendig, ikke for andre enn kalver i hvert fall, men de norske melkebøndene har klart å gjøre lobbyarbeidet sitt.

I Europa er det nettopp i de sørlige delene av kontinentet at dagene startes på den søte siden. Franskmennene også tar frokosten med letthet, mens de ruller seg rundt i krøllete laken etter lidenskapelige netter. En kaffe og en croissant holder i massevis. De tar «un petit café», men det betyr ikke at kaffen skal være noe mindre, det gir bare en mykere tale. Etter den lille kaffen har de på seg sin lille bukse og drar på jobb.

Med nordiske øyne er Spania kanskje Sør-Europas rareste frokostdestinasjon. Der kommer man nemlig langt med bare kaffe. Eller så gjør man nettopp ikke det. Spanjolene drikker bare en kaffe på morgenen, og de første to timene på jobben er de så sultne at de bare planlegger hvor lunsjen skal inntas. Når lunsjen er fortært, tar de like gjerne siesta for å hvile. Spanjolene begynner først å få gjort noe i tretiden på ettermiddagen.

Danskene er Nord-Europas søreuropeere og livsnytere. De spiser hvitt brød og kan godt ta en dram til frokost. Danskene har ikke den dårlige samvittigheten som nordmennene og finnene nesten har som en medfødt egenskap. I deilige Danmark er det ost og syltetøy og croissanter og hele pakka. Dansk frokost er en crossover mellom det nordiske og fornuftige og det sørlige og søte. Danskene kan dette med å kombinere det beste av to verdener.

Engelskmennene, derimot, er Europas sanne kuriositet. Der er det to frokosttyper. Man kan starte dagen sin med en totalt intetsigende, fargeløs og smakløs kontinental frokost som inneholder corn flakes og pappaktig toast, eller med full monty: den tradisjonelle engelske frokosten.

Skikkelig engelsk frokost er lagt opp slik at man etterpå skal kunne tilbringe hele dagen nede i gruven. Den er mettende – og verdens mest kaloririke. En engelsk frokost kommer fort opp i 1500 kcal. Etter den trenger ingen lunsj; en liten pose med potetgull holder, eller en vassen og tørr sandwich. Det er bare i England at en sandwich er både vassen og tørr samtidig. Engelsk cuisine er jo ikke særlig kjent for formidable smaksopplevelser.

Tysk hotellfrokost er av varianten Mercedes - med fullt utstyr med mahognilister og skinnseter. Hvis jeg skal på en weekend-tur, reiser jeg helst til Tyskland. Ikke for å se eller oppleve noe, men for å spise en drømmefrokost. Tyskere liker å ta det ut både porsjons- og kalorimessig. Det er alltid et godt utvalg av ferskt og sunt brød, ost, marmelade, kjøttpålegg og grønnsaker. Det meste finnes også i økologiske varianter. Det er dessuten ingenting som gleder en finne mer enn alkohol på morgenen. Tyske hoteller har ofte tysk sekt (musserende vin) til frokost, så det gjelder bare å forsyne seg. Zum Wohl!

Finner er mye mer nøkterne enn tyskerne. Det er naturligvis ingen alkohol til frokost, for da hadde man ikke fått finnene ut i arbeid. Det er heller ingen søte pålegg eller kaker til frokost ved de tusen sjøene.

Finsk frokost er salt og sur, for livet i Finland er jo, som kjent, litt surt. Frokosten skal smake rug og sylteagurker og lukte sursild. Det serveres alltid grøt på finske hotellfrokoster. Havre- eller ruggrøten kan smøres på rugbrødet for å få en ordentlig kraftstart på dagen. Det finnes også egne piroger der grøten er inni rugdeigen for å sikre en kraftfull totalopplevelse. Engelskmennene skal ned i gruven etter frokosten sin, mens finnene aldri vet når russerne står på døra og krigen starter, og må spise frokost deretter. Vinterkrigen startet klokka 06:50 da Sovjet angrep. Det sitter i den kollektive erfaringen og folkesjelen, det.

Kan frokoster si noe om folkesjelen eller relateres til landets lykke og produktivitet? Land der man spiser en god, næringsrik og mettende frokost er ikke bare land der man har mindre fedme, men også land som topper de fleste lykke-, helse- og produktivitetsindekser.

Nordeuropeiske frokoster er som en viktig del av dagens agenda. De skal forberede hode og kropp for arbeid. Og kanskje er de rett og slett lykkebringende? Finland, Norge, Danmark, Island og Sveits – enda et land med en god frokost, Zmorge – topper verdens lykkestatistikk.

Norge, Tysland og Sveits, alle med sine solide frokoster, er også verdens mest produktive land. Landene der dagene startes med søtt kliss har en annen innstilling til livet og arbeidet. De er mer laissez faire, la det skure?

Det må være en korrelasjon der, mener jeg – og gjør meg klar til vinterkrigen denne morgenen også.

Publisert: 13.07.19 kl. 08:30