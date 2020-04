UT PÅ TUR: – Oslofolk gir ikke blaffen. De forsøker å beholde forstanden, og trenger litt frisk luft for å fortsette dugnaden, skriver kronikkforfatteren. Foto: PRIVAT

Skogsturer er godt smittevern og god folkehelse!

Det kan gå mer «til helvete» hvis alle går tur i nærmiljøet der befolkningstettheten er like høy som i Milano.

PER-IVAR NIKOLAISEN, redaktør og orienteringsløper, Gamle Oslo

Så det er sagt: Det var utvilsomt ikke en god idé å kjøre busser med mye folk til Maridalen i påsken. Bussene burde vært forbeholdt de som bor i dalen, og det burde vært kollektivselskapet Ruter sitt ansvar å gi beskjed om det. Folk på tur burde tatt bena, sykkelen, eller bilen fatt.

Det er imidlertid en veldig god idé å bruke det enorme friarealet og unike fortrinnet Oslo har, til å spre mennesker utover.

Jeg forstår godt at mange kan bli redde av det kaotiske utsnittet av virkeligheten man fikk i diverse medier. Jeg er orienteringsløper, er i overkant glad i skogen, og har vært på noen ulike parkeringsplasser i påsken. Min opplevelse er at folk følger smittevernsrådene, og at det er orden i rekkene. Den største helserisikoen er antagelig å bli rygget ned, slik det alltid er i travle utfartshelger. Jeg forstår at det kan oppleves annerledes hvis man ser det fra perspektivet til en drone 200 meter oppi lufta eller bilder tatt tett på av folk som strømmer ut av 51-bussen. Men på bakkeplan er det i stor grad som en venninne skrev på Facebook:

«Synes folk er flinke til å holde avstand på tur. Vi er begynt å «danse» en slags avstandsdans med fremmede.»

En av de som reagerer på turgåere, er Ingeborg Senneset i Aftenposten, som i en video på VG.no sier at vi «til helvete skal holde seg hjemme» fra disse utfartsstedene. Jeg opplever Senneset som en dyktig journalist som er opptatt av fakta i sin formidling, og jeg har vanligvis glede av hennes artikler. Men både i det opprinnelige videoinnlegget og motsvaret til Anders Tinglum, er det noen viktige fakta hun ikke har tatt med.

Faktaene handler om demografi og geografi, og at turer i skogen neppe er en smittebombe. Eksperter har lenge pekt på sammenhengen mellom høy befolkningstetthet og smitte. Uten Marka er befolkningstettheten i Oslo rundt 5200 mennesker per kvadratkilometer, ifølge SSB. Dersom vi tar med landarealene i byskogene, er befolkningstettheten nede i rundt 1600 personer per kvadratkilometer.

Til sammenligning har Barcelona i hardt rammede Spania en befolkningstetthet på 16000 mennesker per kvadratkilometer, og opptil 50000 i det tett befolkede nabolaget rundt den kjente kirken Sagrada Familia. New York har rundt 10 000 per kvadratkilometer, opptil 27 000 på Manhattan. Milano i Nord-Italia har rundt 7500 mennesker per kvadratkilometer.

les også Ingeborg Senneset: Full frihet til å gå turer – i nærmiljøet

Bydel Gamle Oslo har omtrent den samme befolkningstettheten som den italienske storbyen, med 7421 mennesker per kvadratkilometer. I min verden er det ikke et godt smitteverntiltak å beordre alle til å gå tur i nærmiljøet i stedet for å benytte seg av boltreplassen vi har til rådighet i kommunens store skoger.

Et eksempel. Bildet som er blitt brukt for å illustrere at det er «kaos», er et dronefoto av parkeringsplassen på Sognsvann. Denne plassen kan romme rundt 1000 biler, ifølge Parkopedia.

I et tenkt tilfelle der alle disse 1000 gruppene (noen enkeltpersoner, noen familier) gikk den fire kilometer lange turen i rekke rundt Sognsvann, ville de fortsatt kunne gå med 4 meter mellom hver gruppe.

I tillegg er det jo en del som kommer på sykkel eller på bena. Da er det heldigvis slik at det finnes mange stier og veier ut fra Sognsvann. Noen vil gå til Hammern, noen i retning Frognerseteren, noen opp mot Ullevålseter, noen ned til Låkeberget, osv. Enkelte vil også gå rett ut i terrenget, dersom de har gjort som tusenvis av andre i år, kjøpt tur-orientering for å komme seg utenfor allfarvei og unna folk.

Det er selvfølgelig en viss urettferdighet i at de som har bil, lettere og tryggere kan komme seg på tur. Særlig i en by der vi alle har blitt oppfordret til å kjøre mindre bil. Smitteverntiltakenes primære oppgave er imidlertid å hindre smitte, ikke bidra til mindre urettferdighet i samfunnet eller et bedre miljø. De som ikke har bil, eller ikke vil ta sykkelen fatt, bør uansett være glad for at befolkningstettheten i sentrumsområdene går ned, når «alle» er i Marka.

les også Andreas Tinglum: Urimelig og ulogisk fra Senneset

Oslo er fortsatt ikke Milano, New York eller Barcelona, og vil forhåpentligvis ikke bli det heller. I mellomtiden trenger ikke mediene skremme opp helsepersonell som ikke har muligheten til å komme seg ut i skogen på grunn av jobben, men som må basere sine inntrykk fra hva journalister rapporterer eller mener.

Senneset viser til det hun har hørt fra sine bekjente i helsevesenet. Jeg kjenner også noen i helsevesenet, noen av mine nærmeste står i frontlinjen, og jeg er bekymret for dem. Men hverken de eller jeg er bekymret fordi noen går tur i skogen. Noen av dem går at på til tur i skogen for å koble av.

For Oslofolk gir ikke blaffen. De forsøker å beholde forstanden, og trenger litt frisk luft for å fortsette dugnaden. Skogen er bra for smittevernet og bra for den mentale og fysiske helsen i dette corona-maratonet vi alle må gjennom.

