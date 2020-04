BEKYMRET: – Vi kan som kjent ikke kjøpe smør til brødskiva av applaus, skriver Carina Elisabeth Carlsen og Goro Ree-Lindstad ved Likestillingssenteret.

Corona rammer ulikt

Et virus gjør ikke forskjell på folk, sier vi, men det rammer ulikt likevel. Mangel på likestilling i samfunnet viser seg også i møtet med corona.

GORO REE-LINSTAD, direktør for Likestillingssenteret

CARINA ELISABETH CARLSEN, rådgiver for Likestillingssenteret

Alle kan bli syke. I prinsippet kan både Kari og Ola Nordmann bli smittet, få alvorlige komplikasjoner, og i verste fall dø av corona-viruset. Vi tror at et virus ikke gjør forskjell på folk, men nok en gang ser vi at folk er ulike og har ulike livsvilkår.

Aller tydeligst blir dette når vi ser på vanskeligstilte grupper. Fattigdom, rusavhengighet eller nød kan gjøre det umulig å følge anbefalingene som bidrar til å redusere smitte. Hvordan sykdommen rammer, har også en kjønnsdimensjon.

Det er en overvekt av menn, også i Norge, som smittes – men hvilke konsekvenser har corona gitt for arbeidslivet i et land som liker å smykke seg med tittelen som et av verdens mest likestilte?

Statistikken vi får presentert understreker forskjellene vi har i arbeidslivet. Ulike yrker og bransjer opplever forskjellige konsekvenser. Hjemmekontor er aktuelt for en del yrkesgrupper, mens for andre er dette umulig.

Du kan ikke levere hårklipp på døra eller gi fysioterapi på avstand. Mange i tjenesteytende næringer har ikke hatt annet valg enn å stenge butikken.

Alle yrkesgrupper innenfor helse har kritiske samfunnsfunksjoner, både sykepleiere, leger, renholdere, helsefagarbeidere og direktører. Blant disse kan bare et fåtall ha hjemmekontor. Resten må ut på jobb, og ta seg av pasienter, vaske bort smitten, og møte coronasmitten ansikt til ansikt. Dette er et stort ansvar.

Vi har et kjønnsdelt arbeidsliv i Norge. Statistisk sett arbeider kvinner og menn i ulike sektorer, og dette ser vi enda tydeligere i de nye tallene om permittering og søknader om dagpenger.

I alle aldersgrupper er det i dag flere kvinner enn menn som søker dagpenger. Frisører, butikkmedarbeidere og servitører er blant de yrkene som er hardest rammet.

Kvinner er i flertall i en rekke av de bransjene som står fremst i kampen mot viruset hver dag, og utgjør godt over 80 % av helsepersonell. Krigen mot corona skiller seg fra tidligere kriger ved at det nå ikke er mennene som kjemper ved frontlinjen. Mangelen på likestilling i arbeidslivet viser seg i likelønnssituasjonen, sykefravær og graden av deltidsarbeid. I dagens situasjon ser vi at i mangel på likestilling stiller kvinner og menn ulikt i møtet med corona-viruset.

Mange av de nye heltene, de som tar risikoen på vegne av resten, er også lavlønte. Applaus og klapp på skulderen er ikke nok. Nå er det på tide å børste støv av likelønnskommisjonens forslag om en likelønnspott til coronakrigens viktigste helter.

Vi kan som kjent ikke kjøpe smør til brødskiva av applaus.

Publisert: 05.04.20 kl. 11:12

