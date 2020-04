DRAMATISK: – Jeg hører stadig vekk at KBK er det viktigste og beste som har skjedd på Nordmøre på lenge, noen sier en hel mannsalder. Alt dette nå er truet, skriver Kjetil Thorsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Debatt

Det haster, det er alvor nå!

Siden 2004 har Kristiansund Ballklubb løftet en by og en region. Rekkevidden av det som skjer på gressmatta, strekker seg langt, langt utenfor stadion og fotballkampene. Men coronakrisen truer alt. Og krisehjelpen kommer ikke. Det er alvor nå.

KJETIL THORSEN, daglig leder i Kristiansund Ballklubb (KBK)

Det er nesten så jeg ikke vet hvilken ende jeg skal begynne i. Det som skjer på Stortinget og i regjeringskorridorene, er langt unna min og vår hverdag. Og jeg liker helst å snakke om det vi driver med, ikke skrive om det. Men jeg ser ingen annen utvei enn å skrive dette innlegget og håpe at det blir trykket og at det blir lest av de som bestemmer. For det er viktig, det jeg skal fortelle om.

Vi hører om redningsplaner og krisepakker, og vi ser at kulturministeren og andre forklarer hvorfor det som er lagt fram til nå, skal være bra for både idrett og kultur. Og det er sikkert bra for noen, eller for mange for alt jeg vet, men det er ikke bra for oss. Og da er det ikke bra nok for mange andre klubber, heller. Og, som sagt, det politiske spillet er langt unna for meg, her jeg sitter ved kontorpulten min på et tomt stadion og ser ut over ei hittil ubrukt gressmatte. Og jeg tenker at flere må forstå hvor fortvilet vanskelig det nå er for oss og andre i fotballen.

Kjetil Thorsen Foto: PRIVAT

Fram til den 12. mars handlet livet i KBK om å forlenge eventyret enda et år. Det handlet om å forberede mange hundre frivillige på en ny sesong. Det handlet om å legge til rette for treninger og utviklingsløp for hundrevis av ungdommer fra 14 år og oppover. Det handlet om å styrke samarbeidet med alle de breddeklubbene som i sin tid dannet KBK som en spydspiss, et fyrtårn, en motivasjonsfaktor for tusenvis av barn og unge som spiller fotball.

Vi var uker unna en historisk premiere for KBK kvinner, enda et eventyr som skulle løfte oss videre. Vi var uker unna å fylle Kristiansund stadion med 4.000 entusiastiske, glade tilskuere.

Nå er alt dette satt på vent. Og det er stor fare for at det skjer varig skade.

Jeg hører stadig vekk at KBK er det viktigste og beste som har skjedd på Nordmøre på lenge, noen sier en hel mannsalder. Vi har fått noe å glede oss over, noe å se fram til, bli inspirert av. Jeg hører at vi trekker en splittet region sammen, jeg hører at vi betyr mye for folkehelsa, som inspirasjonskilde for barn og unge, og som gledesspreder for absolutt alle.

Og så ser jeg at alt dette nå er truet. Hvorfor er det slik?

Jo, veldig enkelt fordi vi faller mellom de aller fleste stolene. De krisepakkene som er laget, treffer ikke oss. Vi kan ikke bruke dem. Det er et krav for å få støtte at man må være såkalt skatteobjekt i Norge, det er vi ikke. Vi er ikke en bedrift, vi er en forening. Arrangementene må være avlyst, det er ikke kampene våre, de er utsatt. Vi forsøker å holde billettkostnaden nede ved å hente inntekter fra kiosksalg og annet i stedet. Det får vi ikke kompensert. Slik kunne jeg fortsatt, gått gjennom alle tiltakene som er kommet fra staten og vist hvordan vi faller utenom.

Jeg tror ikke det er blitt sånn fordi de som styrer ønsker å knekke toppfotballen. Jeg tror de vil det aller beste. Men jeg er redd for at de ikke har forstått hvor alvorlig krisen er, for oss i KBK, og i de andre klubbene. Jeg er redd de tror at krisepakkene virker for oss. Men det gjør de altså ikke. Når jeg hører politikerne på radio og TV, så høres det ut som om de tror og mener at vi har fått hjelp. Og da blir jeg urolig, nei, jeg blir vettskremt.

Derfor skriver jeg dette innlegget og det til tross for at jeg hele livet har hatt som motto at jeg ikke skal sutre. Jeg vil ikke være en som klager og maser og roper på andre. I KBK har vi fikset det meste sjøl. Vi har vært utrolig flinke (sjølskryt) til å skape inntekter nesten ut av ingenting. Hos oss er det i alle fall ikke store investorer og rike enkeltpersoner som har skapt eventyret. KBK er en dugnad. Det er mange tusen bidrag fra bedrifter og personer på Nordmøre som har gjort eventyret mulig.

Når jeg sitter ved pulten min og ser ut på stadion, tenker jeg ofte at vi er som humla. Det er mot tyngdekraftens logikk at den flyr. Men den flyr. Det gjør vi også. Det vil si, vi har flydd godt til nå, på vår måte og med vårt utgangspunkt. Nå er jeg for første gang i klubbens historie redd for at det skal krasjlande.

Derfor skriver jeg dette innlegget, og jeg takker for alle som har lest helt hit. Jeg skal avslutte med å si at jeg stiller til møter og samtaler med hvem det skal være i hele det politiske Norge for å fortelle hvordan det egentlig står til i fotball-Norge i coronakrisen. Og det haster, det haster veldig. For det er alvor nå.

Publisert: 24.04.20 kl. 10:57

