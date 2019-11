KUPP: – Et særlig klart trekk i våre data er at det, historisk, har forekommet «bølger» av regimeendringer. I enkelte tidsperioder er det «lavvann» med få endringer, mens i atter andre perioder faller regimer som dominobrikker, skriver kronikkforfatterne. Foto: Aarhus Universitet/UiO

Debatt

Ingen regimer varer evig

Det er naivt å tro at militærkupp, en gang for alle, er kastet på verdenshistoriens skraphaug.

Nå nettopp

VILDE LUNNAN DJUVE, PhD-stipendiat, Aarhus Universitet

CARL HENRIK KNUTSEN, professor, Universitetet i Oslo

TORE WIG, førsteamanuensis, UiO

Tenk deg at du våkner en dag og den norske grunnloven har blitt opphevet, militæret har grepet inn og avsatt stortinget og regjeringen, og et nytt styre med et par oberster og generaler på toppen har tatt plass. Dette ville ha utgjort det statsvitere kaller en «regimeendring», og mer bestemt en regimeendring via militærkupp.

Selv om scenariet kan virke lite realistisk – Norges siste regimeendring fant tross alt sted i 1945, og militærkupp har vært sjelden vare globalt de siste årene – mangler det ikke på andre, nylige regimeendringer. Eksempler er de folkelige protestene som ledet til «fløyelsrevolusjonen» i Armenia i fjor vår, eller invasjonen fra Economic Community of West African States (ECOWAS) i Gambia i 2017 som kastet diktatoren Jammehs regime.

Hvorfor er dagens norske regime tilsynelatende så stabilt? Hvorfor er militærkupp så sjeldne i våre dager? Hvilke faktorer øker sjansene for den typen regimeendringer som beskrevet i Armenia og Gambia?

For å svare godt på slike spørsmål trenger vi sammenlignbare data på regimer, og hvordan de oppstår og dør, på tvers av land og over tid.

I en ny forskningsartikkel beskriver vi funnene fra et stort prosjekt der vi (i samarbeid med forskere i flere land) har samlet informasjon om politiske regimer i mer enn 200 land, verden over, fra den franske revolusjonen i 1789 og frem til 2018. Dette betyr at vi har samlet og systematisert data på mer enn 2000 regimer. Vi har blant annet registrert informasjon om regimenes fødsels- og dødsdato, hvordan de oppstår og hvordan de slutter. Disse dataene kan fremover hjelpe statsvitere og andre å svare på spørsmål om politiske regimers vekst, varighet og fall.

les også Lenin og den moderne velferdsstatens gjennombrudd

Disse dataene viser at blant de vanligste formene for regimesammenbrudd – når vi ser på tvers av alle land og hele den «moderne historien» – er militærkupp, kupp fra andre politiske eliter, eller intervensjon fra fremmede stater (inkludert tap for fremmede stater i krig). Disse prosessene står historisk for rundt 50 prosent av alle regimeendringer. Til sammenligning står folkelige revolusjoner for kun fem prosent av alle regimeendringer etter 1789.

En annen typisk regimeendring er når noen fra de sittende politiske elitene styrer en endring av en regime på en måte som (iallfall tilsynelatende) er innenfor rammene av de eksisterende lovene. Et eksempel fra norsk historie finner vi med innføringen av parlamentarismen på 1880-tallet. Et eksempel utenfra Norge er Spanias styrte overgang til demokrati etter Francos død på slutten av 1970-tallet.

Demokratier er blant de mer motstandsdyktige regimene historien kan vise til. Imidlertid varierer den typiske levetiden til demokratier, og til andre regimer, med både inntektsnivå, tidsperiode, samt hvor i verden vi befinner oss. Sør- og Sentral Amerika skiller seg særlig ut som områder med særdeles hyppige regimeendringer. For eksempel har Bolivia, Mexico og Peru alle hatt over 40 regimeendringer siden 1789 ifølge våre data, omtrent en regimeendring hvert femte år. Midtøsten og deler av Afrika har også hatt hyppige regimeendringer, men det gjelder også enkelte land i Europa, som f.eks. Spania (22 regimeendringer, de fleste på 1800-tallet). Skandinaviske land, og Japan, er blant de mest stabile hvis vi ser samlet på antallet regimeendringer fra 1789 til i dag. Dersom vårt hypotetiske scenarie med militærkupp i Norge virker urealistisk, så er det altså det i tråd med den relativt stabile regimehistorikken som Norge har hatt.

les også Uten historien mister vi friheten

Et særlig klart trekk i våre data er at det, historisk, har forekommet «bølger» av regimeendringer. I enkelte tidsperioder er det «lavvann» med få endringer, mens i atter andre perioder faller regimer som dominobrikker. Et eksempel er de mange europeiske folke-revolusjonene i 1848, og de mange påfølgende mot-revolusjonene fra ulike elitegrupper: I løpet av noen måneder på våren i 1848, falt de etablerte regimene i blant annet Frankrike, Østerrike, Prøysen, Danmark og Ungarn, men i mange av disse landene brøt de nye, unge regimene sammen innen et år var gått. Et annet eksempel er bølgen av regimeendringer som fulgte Berlin-murens fall i 1989.

Slike bølger oppstår av flere grunner. For det første kan internasjonale hendelser og utviklingstrekk påvirke regimer mange land på samme måte. For eksempel bidro den globale økonomiske krisen på 1930-tallet til å destabilisere en rekke regimer verden over. For det andre lærer opposisjons- og opprørsbevegelser av hverandre, slik at opprør i et land gir næring til opprørsbevegelser i naboland.

Disse lærings- og spredningsmekanismene gjør at også bestemte typer regimesammenbrudd har hatt «bølgende popularitet». Statsvitere som studerer protester og folkelige revolusjoner har fremhevet at slike regimeendringer har vært økende de siste tiårene. Men, våre historiske data viser at slike regimeendringer var enda mer «trendy» rundt 1848. På samme måte har mange forskere pekt på at militærkupp har blitt mindre og mindre vanlig fra 1960-tallet og utover. Kupp regnes nå av mange som en «gammeldags» type regimesammenbrudd. Men, igjen er historien mer sammensatt – militærkupp, verden sett under ett, var for eksempel veldig vanlig rundt 1860-70, omtrent fraværende noen tiår senere, før de igjen økte i popularitet på begynnelsen av 1900-tallet.

Et lengre historisk perspektiv antyder altså at det er naivt å tro at militærkupp, en gang for alle, er kastet på verdenshistoriens skraphaug. Når det er sagt, så er det altså lite sannsynlig at vi – iallfall i Norge i nær fremtid – vil våkne opp til en situasjon der offiserer har kastet regjeringen, opphevet grunnloven og installert et nytt militærregime.

Publisert: 18.11.19 kl. 14:39

Mer om