TROSFRIHET: – Vi må kjempe for reell trosfrihet i Norge, skriver Shabana Rehman. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

Debatt

Islamkritikk er kommet for å bli

Den moderne islamkritikken er kommet for å bli. Spørsmålet nå er hvem som gjør det effektivt og med de riktige allianser som fremmer ikkevold og fellesskap, til tross for uenighet.

Nå nettopp







SHABANA REHMAN, leder Født Fri

Situasjonen er mildt sagt et helvete internasjonalt for humanetikere, ateister og mennesker som taler for tankefrihet. I store deler av verden blir man fortsatt jaget og forfulgt, risikerer ekskludering fra alle samfunnsområder, og i verste fall lynsjestemning og livet, om man står frem offentlig som ikke-troende. I flere land blir det å være ateist ansett som kriminelt med harde straffer.

Tankefrihetrapporten som gis ut årlig av Humanists International viser at vi er svært heldige i Skandinavia, ikke bare heldige, men også godt beskyttet mot slike destruktive krefter som mange mennesker ellers i verden er utsatt for. Det burde forplikte oss til å reagere.

Human-Etisk Forbund har i dag, sammen med Ateistene (tidligere Hedningsamfunnet) invitert til et møte med to tydelige religionskritiske kvinnestemmer fra hvert sitt kontinent.

Iransk- britiske Maryam Namazie er i dag godt kjent i den internasjonale bevegelsen for eks-muslimer, og fra USA kommer pakistansk-amerikanske Sarah Haider. Ingen av dem besøker Norge for første gang, begge reiser mye rundt og taler for tanke og ytringsfrihet blant muslimer spesielt.

Maryam Namazie er initiativtakerne til den britiske grenen av Ex-Muslims-bevegelsen, Council of Ex-Muslims of Britain i 2007 og står blant annet i spissen for kampanjen One Law for All, som retter seg mot de såkalte sharia-domstolene i Storbritannia

Sarah Haider var med og stiftet Ex-Muslims of North America i 2013, et fellesskap for dem som har forlatt islam som også har som formål å normalisere religiøs dissens, spredt ujevnt utover over USA og Canada.

Hovedpoenget til begge kvinnene er å normalisere debatten om religionskritikk, hindre vold og brudd på menneskerettigheter med utgangspunkt i menneske og kvinnesynet i Islam. Dette er et ståsted du kan bokstavelig talt bli brent på bålet av i noen områder i verden. Blasfemilovene er stor skyld i dette.

Når Human-Etisk forbund går inn og støtter norske ateister som lenge har ønsket et samarbeid med innvandrere for å fremme reell trosfrihet så er det en viktig og etterlengtet utvikling i riktig retning her i landet. En utvikling som bare må fortsette skal vi lære å leve med hverandre i et pluralistisk samfunn.

Det vi vet er at norske ateister og humanetikere er genuint opptatt av å inkludere også innvandrere og minoriteter. Et dyptfølt ønske om å vise solidaritet og dele den samme friheten og aksept for annerledeshet som er vunnet frem i Norge med mennesker fra andre deler av verden. Norske ateister og innvandrermiljøer har mange likhetstrekk i oppgjør med overtro, tvangstro, og religiøse dogmer.

Dør de frie stemmene ut av frykt og isolasjon, uten og skjønne hvilken egentlig støtte og fellesskap de har gjennom alle de som jobber mot vold og for folkeopplysning ville det vært et stort tap. I dag har dette heldigvis snudd, takket være en rekke modige intellektuelle og aktivister som Maryam Namazie og Sarah Haider som er forbildene til stadig mer voksende gruppe med mennesker som har forlatt troen.

Publisert: 15.11.19 kl. 15:03







Mer om