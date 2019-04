FEIRET OPPTUR: Sosialistenes leder Pedro Sánchez feiret valgfremgangen sammen med politiske tilhengene utenfor partiets hovedkvarter i Madrid. Foto: Bernat Armangue / TT NYHETSBYRÅN

Leder

Spania valgte rødt

Statsminister og sosialdemokrat Pedro Sánchez har vunnet det spanske valget. Politisk styrket kan han starte på den neste store oppgaven, å gi landet en styringsdyktig regjering.

Sánchez førte en moderat valgkamp, uten å falle for fristelsen til å appellere til populistene på ytterfløyene. Hans velgere belønnet ham for ansvarlighet i en tid med økende radikalisering, uforsonlig politisk retorikk og oppløsningstendenser. Katalanske separatisters kamp for løsrivelse fra Spania dannet et dramatisk bakteppe for søndagens valg.

Den store taperen er det konservative folkepartiet (PP) som gjorde sitt dårligste valg noensinne med 16,7 prosent av stemmene. Pablo Casado ble partileder etter tidligere statsminister Mariano Rajoy for ni måneder siden og i et forsøk på å stanse fremveksten av et nytt ytterliggående nasjonalistisk parti foretok han en skarp høyredreining for PP. Han rammet ikke Vox på ytre høyre, som fikk sitt gjennombrudd på nasjonalt plan med over 10 prosent av stemmene.

Det ligger en lærdom i dette for moderate konservative og kristelig-demokratiske partier i Europa. Forsøk på å etterligne høyrepopulistene straffer seg. Vox endret ikke maktbalansen i høyresidens favør, snarere det motsatte. De tok bare velgere fra det store høyrepartiet som mistet halvparten av sine plasser i nasjonalforsamlingen. Det liberale sentrumspartiet Ciudadanos manglet bare vel 200 000 stemmer på å bli større enn de konservative.

At høyresiden er splittet, svekket og uten klar ledelse og politisk retning gjør det enklere for Sánchez å danne regjering. Sosialistpartiet (PSOE) fikk 29 prosent av stemmene og vant 37 nye plasser i parlamentet. Sannsynligvis vil han forsøke å danne regjering sammen med venstrepartiet Podemos. For å få rent flertall kan han få med regionale partier. En annen mulighet er å invitere Ciudadanos til å danne en sentrum- venstreallianse.

Spania trenger å gjenvinne den politiske stabilitet som i flere tiår kjennetegnet demokratiet som ble etablert etter Franco-diktaturet. Unntaket er den siste tiden, med tre valg på fire år. En handlekraftig flertallsregjering i Madrid er nødvendig for å håndtere store økonomiske utfordringer og regionale krav om større selvstyre. Sánchez har fått fornyet tillit, og valget har styrket hans muligheter til å lykkes.

At en pro-europeisk sosialdemokrat vinner valget i eurosonens fjerde største økonomi er et tegn på at politiske sentrum holder, til tross for radikaliseringen av ytterfløyene i Europa. Det er et godt tegn.

Publisert: 30.04.19 kl. 07:51