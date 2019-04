Kommentar

Norge har fått en Bunadsgerilja

SURNADAL (VG) En haug med unger fødes hvert år i en bil. En gjeng med damer i bunad protesterer mot Helse-Høie og nedleggelse av fødeavdelingen.

Det skjer stadig rundt om i landet. Barn fødes i veikanten eller på baderomsgulvet.

Samtidig står flere fødeavdelinger i fare. I Sandnessjøen frykter folk nedleggelse. I slutten av mars kom beskjeden om at Helse Møre og Romsdal vil legge ned fødeavdelingen i Kristiansund .

Helseminister Bent Høie ser ut til å støtte nedleggelsen.

FØDT I AMBULANSEN: Even Bruvold Fiske (fire uker) sammen med mor Stine Bruvold (til venstre) og jordmora som tok i mot ham Wenche Evensen Berg. Foto: ASTRID MELAND

Det har ført til dannelsen av Bunadsgeriljaen. Kvinner kler seg i bunad i protest, de hiver seg med i 1. maitog, vært på Arbeiderpartiets landsmøte, demonstrert fra fjelltopper og på ski. I går kom geriljaen til Surnadal på Nordmøre, der blant annet lille Emil Bruvold Fiske var møtt opp.

For fire uker siden ble han født i ambulansen på vei til sykehuset i Trondheim, mens mora Stine lå faststroppet med rier mot kjøreretningen.

Jordmor Wenche Evensen Berg tok imot ham stående på kne i bilen. Etter 22 år som jordmor i bygda kan hun fortelle om mange dramatiske fødsler for henne og kollegaene.

– Prematur tvillingfødsel hjemme, begge i seteleie. Morkakeløsning. Blødning. Dårlig fosterlyd. Navlesnorsfremfall...

– Alt som kan skje, har skjedd. Men det er lenge mellom hver gang da, sier jordmora som stort sett sender «sine unger» i retning St. Olavs hospital i Trondheim. Men hun er med i Bunadsgeriljaen for å vise sin støtte.

Geriljaleder er billedkunstner Anja Cecilie Solvik. Etter at nyheten om nedleggelsen kom i Kristiansund, tok hun på seg bunad, spente musklene og la ut et bilde av seg selv foran fødeavdelingen på Facebook. Andre begynte å gjøre det samme. Slik oppsto Bunadsgeriljaen.

Og protestene har ført frem. Før påske sa administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, at han vil utsette nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund.

Dermed står det 1 - 0 mellom Bunadsgeriljaen og Helse-Høie ved pause i kampen om fødeavdelingen.

Bunadslaget har med seg verdens beste fotballspiller Ada Hegerberg. Og fotballtrener Ole Gunnar Solskjær.

Når Bunadsgeriljaen protesterer i Surnadal på Nordmøre er det midt i et problemområde. Det er to timer til sykehus. Ifølge tall fra Helseforetaket skjer nesten 10 prosent av følgefødslene i distriktet i ambulanse. De rekker altså ikke frem til sykehus.

Det var 13 fødsler i bil i Møre og Romsdal i 2017. Rogaland lå på topp med 18. Totalt i Norge fødte 152 uplanlagt hjemme. Og 171 fødte under transport.

Ifølge noen eksperter er det ikke farlig å føde langs veien i Norge. Det går bra med de fleste.

Så har vi andre eksperter, som sier at risikoen for komplikasjoner øker.

Det siste virker opplagt. Uansett hvor mye det forskes, er det ingen som ville valgt å føde i en bil.

Jordmorforbundet mener sentralisering er problemet, og krangler med helseminister Bent Høie om tallene.

Han sa først at antall fødsler under transport har gått kraftig ned. Etter en gjennomgang av registreringsmetodene sa han at det ikke har vært noen oppgang.

Jordmødrene på sin side mener det har vært en stor oppgang i fødsler utenfor sykehus.

Som oftest ender det altså bra. Og det å være i Oslo er heller ingen garanti. Hovedstaden hadde 25 uplanlagte hjemmefødsler i 2017.

Det er også forståelig at fødeavdelinger legges ned. På 1970-tallet hadde Norge rundt 160 fødeinstitusjoner. Mange fødende vil nok helst til et større sykehus med bedre tilgang på smertelindring, teknologi og kirurgi.

Men for den som bor langt unna sykehus, er avstand en ekstra stressfaktor. Folk utsetter å flytte hjem til bygda til de har fått de ungene de skal ha. Andre drar til byen i ukesvis før termin for å unngå riksvei-fødsel. Mange er bekymret når den lokale jordmora ikke har vakt.

For innbyggerne på øya Smøla på Nordmøre betyr nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund en mer enn tre timer lang reisevei til fødeavdelingen. Det er ingen epidural, kirurg eller hjertelydovervåkning i ambulansen.

For Kristiansunds del er protesten en del av den årelange sykehusstriden i regionen. Byen tapte den kampen. Et nytt sykehus er vedtatt bygget mellom Molde og Kristiansund. Det blir nok bygget. Og det er forståelig at helseforetaket ikke kan drive alle tre sykehus.

Samtidig er det lett å forstå at folk protesterer. Det nye sykehuset er ikke en gang påbegynt.

Det kan bety flere babyer født i en ambulanse. For ikke å si ferjekai.

Nå kan det godt hende noen av nordmørs-babyene ble laget i baksetet på en bil. Eller på do på en ferje. Men det var aldri planen å føde der og.

