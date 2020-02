PST-sjef Hans Sverre Sjøvold under presentasjonen av PSTs trusselvurdering 2020 på litteraturhuset tirsdag. Foto: Berit Roald

Trusselen fra ytre høyre

For første gang siden det massive terrorangrepet på Norge 22. juli 2011, har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sidestilt faren for voldelige aksjoner fra ytre høyre med faren for voldelige aksjoner fra ekstreme islamister.

«Trusselen fra høyreekstremisme i Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019, og har foreløpig resultert i ett terrorangrep», skriver PST i sin årlige sikkerhetstjeneste.

Seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl viste til at massedrapene i to moskeer på New Zealand i mars i fjor, hvor gjerningsmannen var inspirert av de norske terrorangrepene på regjeringskvartalet og Utøya, har skapt en ny situasjon i trusselnivået og blant annet inspirert angrepet på al-Noor moskeen i Bærum.

Høyreekstrem terror har en lang og usammenhengende historie i Norge, og har vær drevet frem av små grupper og enkeltpersoner. Bomben mot 1. mai-toget i Oslo i 1979, de såkalte «Hadelandsdrapene» i 1981, en bombe mot Ahmadiyya-muslimenes Nor-moské i Oslo i 1985, det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen på Holmlia i 2001 er alle enkeltstående hendelser som til slutt ledet frem til 22. juli. De er ulike og uten sammenheng med hverandre, men de viser at Norge i over førti år har hatt et problem med voldshandlinger fra ytre høyre, som det er grunn til å ta på alvor.

Så har de vært tatt alvorlig nok? Politiets oppgave er ikke blitt enklere av at internett og fremveksten av sosiale medier har gjort det lettere for ekstremister å finne hverandre og hisse hverandre opp. Der nittini personer bare kriger med ord, vil det alltid være en viss fare for at en person ønsker å sette teorien ut i praksis. Folk som omtaler grupper av sine landsmenn som «undermennesker» og demokratisk valgte ledere og myndigheter som «svikere» og «forrædere» har ikke direkte ansvar for hva de mest ekstreme måtte foreta seg. Men de har en innvirkning på hvordan ekstremismen får utvikle seg. Daværende statsminister Jens Stoltenberg sa etter 22. juli at vi skulle møte angrepene med «mer åpenhet. Mer demokrati. Mer humanitet. Men aldri naivitet».

Det er vel kanskje på det siste punktet at vi først og fremst har sviktet.

