GJENINNFØRER GRENSER: Statsminister Boris Johnson sier han heller vil ha full grensekontroll og tollinspeksjon enn å underlegge seg EUs regelverk. Foto: Frank Augstein / PA Wire

Leder

VG mener: Brexit-kaoset forsetter

Festen er over. Det er hverdagen derpå, og Boris Johnson vet at det er så mange brexit-garantier som skal innfris at han allerede har begynt kappløpet vekk fra dem.

Nå nettopp

Nå heter det at sømløse grenseoverganger, det kan EU bare glemme. Det blir grensekontroll, vareinspeksjon og fortolling av all kommersiell trafikk inn til Storbritannia, ifølge den konservative avisen Daily Telegraph.

Et nytt byråkratisk kontrollregime som vil forsinke og i verste fall forringe varer som er avhengige av kortest mulig tid fra produsent til mottaker. Sømløs handel innenfor det indre marked har vært en av EUs aller fremste fordeler.

Boris Johnson vet selvfølgelig også at dette ikke nødvendigvis vil ramme EU hardest, men skape mye trøbbel for britisk næringsliv og forbrukere. Slik må utspillet i beste fall forstås som et forhandlingskort. I første rekke ment som en hilsen hjem, men også en melding til Brussel om at han mener alvor.

Statsministerens signal er at han er så ubøyelig, at han er villig til å ofre smidige handelsløsninger og ta denne belastningen, heller enn å etterkomme EUs krav. Som uttalt posisjon er dette en tydelighet som ikke er til å misforstå. Men det har lite med forhandlinger å gjøre.

Hvis dette også signaliserer statsministerens reelle forhandlingsvilje, er det lite som tyder på at han og Brussel vil klare å lande noen avtale innen utgangen av året. Da blir det endelig EU-farvel uten avtale. En utsikt som sendte verdien av det britiske pundet ned med 1,5 prosentpoeng i går – det største kursfallet på syv uker.

Storbritannia og EU har felles interesse av å komme til enighet. Men siden begge parter også vet at brexit har et betydelig skadepotensial vil ingen av dem påta seg større ulemper enn nødvendig. Brussel vil på vegne av sine 27 medlemsland prøve å få britene til å tilpasse seg EU mest mulig.

For EU er Storbritannia fra og med denne uke et hvilket som helst annet land som ønsker innpass på verdens største indre marked med verdens største økonomi. Slik Brussel ser det, er det britene som har stilt seg utenfor det gode selskap, og det er de som må gjøre seg attraktive overfor EU, ikke omvendt.

Stemningen er såpass vanskelig akkurat nå at selv nasjonale standarder om matsikkerhet, miljø og arbeidsliv som britene allerede praktiserer, kan bli avvist av Johnson-regjeringen. Ikke fordi Storbritannia er mot, men fordi de ligger der som en forutsetning fra EU.

Forhandlingsklimaet indikerer at partene ikke oppnår enighet i tide. Det betyr hard brexit. Noe det britiske parlamentet har vedtatt en lov for å forhindre. Brexit-kaoset synes uendelig. Så kanskje må Boris Johnson bøye seg likevel. Om ikke for EU, så for britisk lov.

Publisert: 04.02.20 kl. 10:48

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser