VIL HA TOG: Nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen. Foto: André Løyning

Debatt

Rødt: Folket vil ha tog

VG kunne i helga melde at støtten til bygging av Nord-Norgebanen er solid i hele landet. Nå trenger vi en brei allianse for toget i nord.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

MARIE SNEVE MARTINUSSEN, Nestleder i Rødt

På tross av at regjeringen har gjort sitt beste for å fremheve alt det vanskelige med jernbane nordover fra Fauske til Tromsø, er 60 prosent av befolkningen positive til det gigantiske togprosjektet. Hva får Østlandsfolk til å ønske seg en jernbane til 100 milliarder kroner over 1000 kilometer unna, når de samme folka står som sild i tønne på Østfoldbanen og drømmer om dobbeltspor på sin egen jernbane? Skjønner de ikke sitt eget beste - eller har de skjønt noe regjeringa ikke forstår når de nå har konkludert med å legge hele Nord-Norgebanen trygt tilbake i skuffa der den har ligget i over hundre år?

les også Jernbane nordover? Ikke det lureste vi gjør

I en valgkamp preget av motsetninger mellom by og land, sentralisering og distriktspolitikk, viser den breie oppslutninga om jernbane i nord at folk ser landet sitt i sammenheng. For det er det jernbane handler om, å bygge landet sammen. I ei tid der vi vet at vi må fly mindre og reise mer miljøvennlig, trenger vi nye måter å transportere gods og folk på, uten å brenne opp kloden. Og uansett hvor moderne man føler seg på en elektrisk sparkesykkel er ofte det gode gamle det beste. 165 år siden Norge fikk sin første jernbane er folk sultefora på den samme visjonære samfunnsbygginga som ga oss grunnstammene i det norske jernbanenettet den gang vi var et fattigere land enn vi er i dag.

Norge anno 2019 er ikke et fattig land. Ikke når vi bruker titalls milliarder i året på å bygge motorveier i sør. Ikke når vi bruker 100 milliarder på å kjøpe kampfly. Og ikke når vi investerer 9 400 milliarder i aksjer og global finanskapital via oljefondet.

les også Vi må lytte til folkekravet fra nord

Det handler om prioriteringer. Ikke mellom togpassasjerer i ulike deler av landet, men mellom jernbane og andre investeringer. Og skal jernbanen vinne fram må alle gode krefter med på laget.

Derfor er det bra at SV-nestleder Torgeir Knag Flykesnes tar feil når han påstår at SV er det eneste partiet som ønsker å bygge Nord-Norgebanen. Rødt er selvsagt for, vi har til og med foreslått å bruke deler av oljefondet for å sikre langsiktig investering av slike store jernbaneprosjekter.

De siste ukene har også APs nestleder Bjørnar Skjæran og Frps toppkandidater i Tromsø gått ut til støtte for tog i nord. Det er bra, og en god start for å få flertall for å dra prosjektet ut av skuffen for godt. I alle partier finnes det høylytte nordlendinger, nå må vi forene oss i et rop for jernbane i nord som gjaller helt inn til Oslo og Stortinget. Det har vi heldigvis folket med på.

Publisert: 20.08.19 kl. 11:19

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post