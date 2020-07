TVIL OG TRO: Få plakater inneholdt ordet «melaninrik» under Black Lives Matter demonstrasjonen i Oslo 5. juni. Mørkhudede samlet seg bak paroler om svarte liv og svart stolthet. Foto: Terje Pedersen

Svart, brun, eller melaninrik?

Over 50 år med mørkhudede nordmenn, men vi er fortsatt ikke enige om hva som er passende å kalle gruppen. Og, lettere blir det ikke.

Nå nettopp

Denne våren har jeg sittet i ukesvis og grublet over ordet «melaninrik» om mørkhudede nordmenn. Plutselig var ordet over alt i min timeline på sosiale medier. Det er skapt og innført av mørkhudede selv og er ment inkluderende og positivt. Men, i mine ører hørtes det ut som medisinsk terminologi. Min tvil ga meg dårlig samvittighet.

Til sluttet luftet jeg begrepet overfor svarte og brune briter, siden jeg var på et studieopphold i England på det tidspunktet. «Melaninrich». De var forundret, ja, nesten himmelfallen. «Melaninrik» fungerte i alle fall svært dårlig på engelsk og i England i mitt lille eksperiment.

Jeg vil jo at vi skal finne det perfekte ordet for mørkhudede nordmenn. For sjekk bare denne listen over begreper som er blitt brukt, og brukes om slike som meg:

Innvandrere. Innvandrere fra Asia og Afrika. Personer med Innvandrerbakgrunn. Ikke-vestlige. Nyankomne. Norsk-fødte med innvandrerforeldre. Norsk-fødte med norskfødte foreldre og utenlandsfødte besteforeldre. Førstegenerasjonsinnvandrere. 2. generasjonsinnvandrere. 3. generasjonsinnvandrere. Etterkommere. Flerspråklige. Med etnisk minoritetsbakgrunn. Etniske minoriteter. Synlige minoriteter. Minoritetsspråklige. Utlendinger. Utenlandsfødte. Født utenfor Norge. Mørkhudede. Ikke-hvite. Afrikanere. Pakistanere. Rasifiserte. POC (People of Color). Svarte. Brune. Fargete. Flerkulturelle. Fjernkulturelle. Fremmedkulturelle. Og – Melaninrike.

Helst skulle jeg sett at jeg ble oppfattet som en individ. En nordmann. At etnisitet var uvesentlig.

Men, så lenge hudfarge bidrar til forskjellsbehandling, diskriminering og rasisme – trenger vi et felles språk som kan identifisere gruppene. Men, hva er korrekt språk? Hvem avgjør hvilke ord som er innenfor og utenfor, og trenger vi stadig nye ord – fordi ordenes valør endrer seg? På det siste er svaret, ja. N-ordet er utdatert.

Språket er i stadig utvikling, hvert år er det utallige kandidater til Språkrådets årets ord. I år finner vi nok «melaninrik» på listen. Ordet ble laget i organisasjonen «African Youth in Norway» i 2004. Første gangen ordet ble brukt i norsk presse var av en forsker i 2017. Det er først nå, i 2020, og i kjølvannet av Black Lives Matter-debatten, at bruken har tatt av.

I Norge registrer vi ikke hudfarge i offentlige dokumenter eller statistikker. Da bruker vi heller eufemismer som «ikke-vestlig». Jeg tenker vi lurer oss selv litt. Men, det nytter ikke å gå baklengs inn i fremtiden. I USA og England er det annerledes. Borgernes etnisitet (og religion) er oppgitt og integrert i enhver offentlig statistikk og dokument, og dermed vevd inn i hele samfunnsstrukturen og debatten. I den britiske presse og offentlige samtale brukes ordet BAME, som står for «black, asian and minority ethnic». UKs versjon av «innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre».

Da jeg hørte «BAME» første gang, tenkte jeg at vi skulle hatt noe slikt i Norge, et fiffig akronym. Det var før jeg ble kraftig irettesatt av enkelte som var «BAME» i England. Ordet har blitt sterkt ladet og det har oppstått et opprør mot bruken. Sekkebetegnelsen er kald, nedsettende og forvirrende, sier gruppen selv. Kall oss «black», sier de svarte. Det er mye historie og stolthet i begrepet. Vi har flere pigmenter, men ellers er det så mange ulike bakgrunn og erfaringer, mener kritikerne.

Og, det er også mitt problem med «melaninrik». Nordmenn med pakistansk bakgrunn har ikke nødvendigvis lenger de samme erfaringer som nordmenn med somalisk bakgrunn. Pakistansk-norske kvinner blir ikke møtt med den rasistiske forestillingen at de er prostituerte om de går på gaten en sen kveld. Slik enkelte norske kvinner med afrikansk bakgrunn har opplevd.

Folk med indisk opprinnelse har vært her lenger og foretatt en klassereise. De rike og ressurssterke innvandrerne ferdes i andre miljøer og er dermed mer forskånet for uttalt rasisme. Mens de nye innvandrergruppene er der «fremmedarbeidere» var for 50 år siden.

Debatten om politisk korrekte begreper er verken ny eller et sær-norsk fenomen. Ordlisten over viser hvor komplisert debatten er, hvor mange hensyn som må tas, og hvordan hensyn endres over tid. I 2007 var Hadia Tajik (Ap) politisk rådgiver i Arbeids- og likestillingsdepartementet.

Noe av det første hun gjorde i sin profesjonelle politiske karriere var å lage en form for ordbok over ord og begreper som var innenfor og utenfor å bruke om mørkhudede. «Et inkluderende språk» het heftet som var signert Bjarne Håkon Hansen. Den ble sendt ut til institusjoner og kommuner. Den har antakelig vært utdatert lenge.

Så hva gjør man? En tommelfingerregel er å være lydhør overfor de det gjelder. Å definere seg selv er helt grunnleggende, særlig for utsatte minoriteter. Jeg har derfor respekt for andre som ønsker å kalle seg «melaninrik».

For meg derimot er «melaninrik» verken mer eller mindre positivt enn svart, brun eller ikke-hvit. Jeg føler meg ikke en døyt bedre om jeg kaller meg «melaninrik». Så det kommer jeg ikke til å gjøre. Til nød vil jeg kalle meg brun, eller svart. Og, det må det være rom for. Raushet fungerer best når den er gjensidig.

Publisert: 29.07.20 kl. 17:54

Mer om Innvandring Integrering Språk Diskriminering Arbeidsinnvandring

Fra andre aviser