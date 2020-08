FØR OG ETTER: – Kjære helseminister: Jeg takker ydmykt for alle tiltak, men jeg lurer på om jeg må be deg pent om å ta en liten gjennomgang av rutinene på oppfølging av oss som faktisk blir syke, så slipper vi selv å gjette oss til hvilke diffuse regler vi skal følge, eller hva vi skal si til våre nærmeste, skriver Kari Benonisen Bjørge i dag. Foto: Privat

Kunne jeg fått litt hjelp her? Jeg har litt corona, skjønner du.

Kjære medborger, kjære minister. Idet jeg skriver dette kan det se ut til at vi er på full fart inn i en ny smittebølge. Så om du har 5 minutter til overs, tenkte jeg at jeg skulle forberede deg litt på hva som kan vente deg om du skulle være så uheldig å bli en ny, rød «pluss 1» på smittestatistikken.

KARI BENONISEN BJØRGE, Covid-pasient nr. gudene veit.

En lørdag i august våkner jeg litt groggy. Tenker ikke så mye mer over det, tar meg en kaffe. Den smaker ingenting. Pulsen stiger. Jeg kan da ikke ha corona, jeg som har vært så forsiktig?

Men etter å ha spist flere munnfuller såpe, på desperat jakt etter smaksløkene mine, skjønner jeg at jeg må ringe coronatelefonen. Etter 48 minutter i kø blir jeg og symptomene mine bedømt testen verdig. To dager senere har jeg fått pinne i nesa, og beskjed om å «sjekke resultatet på nett» etter et par dager.

«Påvist». Skyhøy puls, hjernen raser. Hvem hadde jeg møtt? Febrilsk regning og telling av dager. Hvor har jeg vært? Hvordan kan dette ha skjedd? (Hvor, og hvordan skal jeg komme tilbake til. Jeg mener ikke å skremme deg, men det var latterlig enkelt). Det som ventet nå, var derimot litt mer komplisert: Sammen med resultatet får jeg en oppfordring om å kontakte legekontoret mitt for sykemelding.

«Oi, corona ja, det var leit. Da får du ei uke, lykke til». Var det alt? Jeg er ikke i utgangspunktet hypokonder, men i møte med et potensielt dødelig lungevirus er det jo lett å gjøre seg opp noen mindre hyggelige tanker. Jeg hadde hørt at man automatisk blir ringt opp av bydelens smittevernsteam, men timene gikk, og myndighetene virket ikke særlig interessert. Nok en gang i kø på corona-hotlinen. «Å ja deg ja, de vet nok om deg, og ringer sikkert». Jeg følte meg ikke videre beroliget.

Fra jeg sjekker resultatet mitt på eget nervøse initiativ skal det gå 6 timer før bydelens smittevernskoordinator ringer for å kartlegge mine «nærkontakter».

Da har disse nærkontaktene vandret fritt rundt en god stund, og igjen møtt sine nære osv. I disse ventetimene gjorde jeg mitt ytterste for å varsle de jeg selv kunne komme på, inkludert arbeidsgiver, som nå naturligvis var bekymret.

Måtte de stenge ned hele bedriften? Brått har ryktet nådd kjente og ukjente, og nå vil de vite hva JEG tenker at DE bør gjøre. I et par timer må jeg spille rollen som en lokal Tegnell, mens jeg selv er livredd og syk. Jeg kunne med andre ord trengt en fagkyndig voksen.

Om du - som meg- en gang i denne coronatiden har tenkt at det kanskje ikke hadde vært så ille med en liten forkjølelse og et par uker med Netflix, så dømmer jeg deg ikke. Men jeg kan love deg: Så glad i TV er du faktisk ikke. Om du er aleneboende kan du glede deg til den morsomme oppgaven det er å monitorere din egen lungefunksjon bak stengte dører.

Selv kalkulerte jeg at det var verdt å sove med ulåst dør, all den tid en rambukk hadde kunnet forsinke gjenopplivingen. Om jeg da fikk luft nok til å i det hele tatt ringe en ambulanse, det var jo også noe å tenke på. Slektninger minnet meg på at onkel tross alt har diabetes, så det hadde jo vært leit om jeg hadde rukket å smitte ham i den begravelsen i sommer. Ingenting er som å ligge i febertåka og se for seg en fremtid som utstøtt massemorder.

Så var det fellesmailene fra jobben, å vite at det er du som gjemmer deg bak anonymiseringen, at det er du som har satt prosjekter på vent, og familier i karantene. Bare å glede seg til å være tilbake i kantina. Og har du som meg en del idioter i livet ditt blir det også gøy å svare på tekstmeldinger som «haha, vært på vestkantfest eller?» Rett i gapestokken som den pestbefengte skjøgen du nå er. Men nok om det.

Legen har sendt meg et skriv om varigheten av isolasjonen min. Jeg er kanskje ikke den skarpeste i matte, men la meg si det sånn: Det er enklere å forstå reglene i JokerNord. «Isolasjon i 8 minus fem dager, med mindre det er symptomfrihet, men fortsatt minimum 8 dager, med unntak og / i tillegg av de 3 dagene uten symptomer.» (Jeg tillater meg en viss kunstnerisk frihet her, men du skjønner greia).

En annen smittet kunne opplyse om at hun hadde fått beskjed om å ikke gå ut før «kommuneoverlegen sa det var greit». I min egen bydel var det visstnok tilstrekkelig at jeg selv tok en vurdering av egen helsetilstand forutsatt at jeg klarte løse den lille matteoppgaven.

En uke inn i sykdommen havnet jeg på legevakta. Snille, modige mennesker tok blodprøver og sjekket lunger. Jeg var «helt normalt coronasyk». «Hadde jeg kanskje bare blitt litt redd..?» Jeg følte meg dum som hadde belastet systemet med denne irrasjonelle redselen min, men det er rart med det: Noen ganger er det helt ok at fagfolk forteller deg at du ikke skal kveles i løpet av natten.

Så var det dette med «hvor og hvordan». Svaret er like enkelt som skremmende: De vet ikke. «Maks uflaks», som de sa. Jeg skal ikke si at jeg har vært et plettfritt dydsmønster – har ikke alltid klart å nekte den plutselige klemmen fra de som «personlig føler seg litt ferdig med hele greia». Men jeg har heller ikke vært på grisefylla i Køben, eller spist buffet på cruiseskip. Som over gjennomsnittet nevrotisk har jeg vaska, sprita, kohortet og nekta å klemme morra mi. Allikevel: Påvist.

Så kjære helseminister: Jeg takker ydmykt for alle tiltak, men jeg lurer på om jeg må be deg pent om å ta en liten gjennomgang av rutinene på oppfølging av oss som faktisk blir syke, så slipper vi selv å gjette oss til hvilke diffuse regler vi skal følge, eller hva vi skal si til våre nærmeste. Og til mine egne nærmeste vil jeg bare få si: Vær så snill å «vask vask de henda» og rop «stopp, det er min kropp» når klemmen kommer. Da slipper du kanskje følgende dialog på sengekanten i kveld:

Meg: «Herregud, oksygenmetning på 99 / 100 %. Det er jo helt supert, nå kan du bokstavelig talt puste lettet ut».

Hjernen: «kremt...»

Meg: «At det var..?»

Hjernen: «Nei jeg bare lurer på hvor den siste prosenten er....»

Sov godt da.

Publisert: 10.08.20 kl. 15:51

