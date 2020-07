Kommentar

Utenfor fellesskapet

Av Kari Spets

Foto: TEGNING: Roar Hagen

Kan smitteverntiltakene kombinert med retorikken om at vi alle står sammen i krigen mot corona forsterke følelsen av ensomhet?

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Regjeringen, helsemyndighetene, mediene og arbeidsplasser har snakket om fellesskapet. Om dugnaden. Om at vi klarer dette sammen. Om oss, om alle. Så mange de er, disse vakre ordene, gjentatt og gjentatt siden senvinteren.

Men i all denne svært nødvendige retorikken, hva med dem som kjenner på en følelse av ensomhet og utenforskap? Denne smerten som mennesker på ulike vis og av ulike grunner bærer med seg gjennom hele eller deler av livet. Eller som nå, ut av det blå, en underlig og uventet knyttneve i magen; «Jeg er visst kommet på feil klode!»

Føler du deg allerede frakoblet verden, kan gjentatte påminnelser om at vi er en stor gjeng forsterke slike følelser (tenk 17. mai, russetid, nyttårsaften, høytider, ferier eller bare en tom søndag).

«Smitteverntiltakene kan for mange ha gitt sosial isolering og ensomhet. Personer med psykiske lidelser er ekstra sårbare, men også den øvrige befolkningen vil kunne ha hatt en økt risiko for nedsatt psykisk helse.» Det skrev en avdelingsdirektør ved FHI og en seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet i en kronikk i VG forrige søndag.

Tre forskere tilknyttet Modum Bad og Universitetet i Oslo har i en stor undersøkelse sett på pandemiens påvirkning på den psykiske helsen. Ett av funnene er at distanseringstiltakene fører til økt ensomhet blant folk.

45 prosentene av 16- til 24-åringene oppga i en undersøkelse april at de følte seg ensomme som følge av pandemien – en skarp økning sammenlignet med før krisen. Frivillige organisasjoner har merket stor pågang på telefonen fra ensomme og isolerte under coronakrisen.

les også Silje (23) har angst: – De som sliter, har det ekstra vanskelig nå

Årsakene til dette er selvsagt sammensatt. Koronakommisjonen, som gjennomgår og evaluerer myndighetenes håndtering av pandemien, skal blant annet se på de sosiale konsekvensene. Et naturlig tema vil være å finne ut hvor ensomme vi har følt oss – og hvorfor – siden 12. mars, da inngangsdører ble lukket, altfor mye dopapir ble dyttet inn i skap og skuffer og det bare ble stille.

Kanskje var det vanligvis bare besøksvennen fra Røde Kors som drakk tynn kaffe ved kjøkkenbordet ditt, men som plutselig ikke banket på lenger. Lyden av lydene som manglet. Ingen som bevegde seg utenfor vinduet ditt. Du satte på deg høreapparatene og skrudde på radioen, en stemme sa at man bare måtte være nær mennesker i sin egen husstand.

les også Fortsatt strenge besøksregler ved sykehjem: – Bør legge til rette for besøk

Dette er bare én type ensomhet, den vi kanskje lettest ser for oss. Men du kan være alene uten å føle deg ensom – og føle deg ensom blant mange. Det er en kompleks tilstand, unik for hver og en av oss (sjekk faktaboksen).

ENSOMHETENS TALL OG FAKTA Ensomhet defineres som et savn av sosial kontakt, en vond følelse av å ikke ha tilstrekkelig eller tilfredsstillende kontakt med andre. Ensomhet henger dels sammen med forventninger og ønsker, og dels med hva man faktisk har.

Den «sosiale sulten» kan handle om for begrenset kontakt og nettverk eller savn av noen som står en nær, som man kan betro seg til.

I nyere tid har de omfattende helsefarene ved sosial isolasjon og kronisk ensomhet i økende grad blitt anerkjent: tidligere død, hjerteinfarkt, slag, depresjon og demens. .

Kronisk og alvorlig ensomhet skyldes psykiske helseplager, utrygg tilknytning eller mobbing i oppveksten eller personlighetstrekk som har gjort det vanskelig å oppnå trygg og god kontakt med andre. Denne typen ensomhet oppgis av kun 5–8 prosent av befolkningen uansett alder.

Den situasjonsbestemte og mer moderate ensomheten er mer vanlig. Den forekommer blant om lag 20 prosent av befolkningen, men opp mot dobbelt så mange blant de over 80 år. Økningen skyldes tap i eldre år – av helse, aktivitet og nære personer.

I levekårsundersøkelsen fra 2015 sier 18 prosent av kvinnene og 13 prosent av mennene i alderen 16 år eller mer at dei har vært litt, ganske mye eller veldig mye plaget av ensomhet. Kilde: Nova/OsloMet, Saman mot einsemd – regjeringa sin strategi for å forebyggje einsemd (2019 – 2023) Vis mer

Kanskje ingen ville være vennen din på barneskolen. Noe ble ødelagt i deg, noe du i stor grad har klart å reparere, men et lite antall skår ble til støv og er umulig å lime på plass.

I kriser kan spørsmålene du stiller deg komme hyppigere: Er du nok for vennene dine? Hvorfor føler du deg utenfor mens du snakker med fem venner på FaceTime, er ikke det «et rikt sosialt liv»?

Etter hvert viderebringer mediene budskap om at samfunnet åpner og at du kan klemme din nærmeste venn og gå på skolen eller på byen, men du har mistet grepet og tror at fraværet av deg ikke er et fravær.

les også Datteren får besøke Ella (90) en halvtime i uken: – Jeg er helt fortvilet

Hvem av oss visste i forkant hvilken type nærhet vi trengte under en pandemi som stengte oss alle inne? Hvem av oss visste hvordan vi ville reagere – og hva vi ville reagere på?

Kanskje fikk coronaen frem følelser i deg som du aldri har kjent på før, uansett om du satt innestengt alene eller hadde «mennesker i din bostand». Morgenmøter på hjemmekontoret, på skjermen prater kollegaen og er normal og du tenker bare er jeg gal? Om natten, i drømmene dine, roper Bent Høie dugnad dugnad dugnad! Lederen din jubler over at alle strekker seg ekstra langt og løfter hverandre. Men du er ubrukelig, hverken strekker eller løfter, du hører ordet fellesskap, men føler deg bare fremmedgjort.

Det holder for så vidt med en tur innom sosiale medier. Ikke engang en pandemi kan stoppe folks iscenesettelser der.

les også Nær dobling i akutte selvmordssamtaler denne sommeren

Til slutt, uansett årsaken til akkurat din følelse av ensomhet, er du blitt en barnebokfigur; Hufsa eller Flode alene eller Johannes Jensen. Den legendariske krokodillen ligger våken om natten og grunner på hvorfor han føler seg annerledes (for eksempel når han bruker tanntråd): «Kanskje er det halen? tenker han. Ingen andre har en hale som min.»

Nå er det jo slik at det alltid er noen andre som har en hale som din. Du er ikke alene om å føle deg ensom på akkurat din måte, og det er et slags fellesskap, det òg. Det dumme er bare at dialogen om utenforskap kun foregår i manges indre. Du vil ikke si det, fordi du skammer deg sånn.

Og ekstra skamfullt kan det være å ha medfølelse med seg selv når så mange har det verre. Ikke lett å be å bli sett når man vet at dugnaden er tvingende livsnødvendig. Ikke lett å si de «selvopptatte» ordene høyt midt i en global krise: «Jeg føler meg utenfor.»

Kanskje vi trenger en dugnad mot ensomhet.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Røde Kors kan nås på 800 33 321. Samme telefonnummer går til Kors på halsen, Røde Kors’ nettside for deg under 18 år. Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder.

Publisert: 26.07.20 kl. 13:28

Fra andre aviser