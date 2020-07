Leder

Viktig minnesmerke

SYMBOLSK: Det planlagte minnestedet ved Utøykaia i Tyrifjorden skal bestå av 77 bronsesøyler - en for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Når nasjonen om 12 måneder skal samles for å markere tiårsdagen for det verste terrorangrepet på norsk jord, er det fortsatt ikke sikkert at vi har et nasjonalt monument å samles ved. Regjeringens unnfallenhet i denne saken er direkte pinlig.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Mens Høyres skiftende kommunalministre ikke har veket en tomme for å få revet Y-blokken og sanert bombetomten som 22.juli-terroristen etterlot i regjeringskvartalet, har interessen for minnesmerker knyttet til udåden hatt et annet fortegn. De ansvarlige statsråder har vært utydelige hva 22.juli-senterets skjebne i Høyblokken angår, og de har latt seg presse til å avlyse de vedtatte minnesmerkene som Johan Dahlberg fikk i oppdrag å skape på Sørbråten og i regjeringskvartalet.

les også 22. juli: En dag for refleksjon

I stedet har Erna Solbergs regjering forlatt hele ideen om et kunstnerisk utformet minnesmerke i tilknytning til åstedene. Heller enn å utlyse ny konkurranse eller gi en kunstner ansvar for utformingen har Statsbygg fått i oppdrag å lage noe regjeringen har definert som et «lavmælt» minnested.

Der har våre politiske myndigheter i det minste sine ord i behold. For så lavmælt er dette blitt at det ni år etter den fatale julidagen i 2011 ennå ikke finnes.

Debatten om plassering av et nasjonalt minnesmerke for 22.juli-tragedien har vært lang, vond og vanskelig. Hole kommune har, forståelig nok, ønsket å veie alle argumenter, og selvfølgelig ta hensyn til det tapre båtfolket og naboene som med fare for egne liv bidro til å redde flyktende ungdommer fra Utøya.

les også Lavmælt på Utøyakaia

Mange i nærmiljøet ønsker ikke et lokalt plassert monument som en daglig påminnelse om det forferdelige som skjedde. Men overlevende, pårørende og etterlatte etter massakren på Utøya trenger et sted å gå til. Det har de gitt så tydelig uttrykk for gjennom alle år. Til syvende og sist har dette veid tyngst, også for Hole kommune.

Her burde regjeringen skåret igjennom og uttrykt sin utvetydige støtte til kommunen. I stedet har utsettelser og uklarheter gitt grobunn for misforståtte omkamper. Nå må Fylkesmannen i Oslo og Viken behandle nye klager fra berørte naboer til det vedtatte minnestedet, og vinner de ikke frem i forvaltningen varsles det rettssak.

les også 22. juli-støttegruppe og AUF vil flytte minnesmerke

Med vårens enøyde statuedebatt friskt i minne, er det absurd at et minnesmerke over et nasjonalt traume som 22.juli-terroren skal vekke slik motstand. Minnesmerker er viktige. Det er en del av vår kollektive hukommelse å reise store og små snublesteiner i det offentlige rom. Det ligger i minnesmerkets natur at dekorasjon ikke er hovedformålet. Dets hensikt er å sørge for at vi ikke glemmer historiens hendelser, tragedier, stridigheter, eller mennesker som har mistet livet, slik at vi kan reflektere over det som førte til det tragiske.

Vårt demokrati ble angrepet 22. juli 2011. Snart ti år etter anslaget mot våre verdier har vi ennå ikke har klart å få på plass et nasjonalt minnesmerke – på grunn av krangel. Det er uverdig.

Publisert: 22.07.20 kl. 11:05

Les også

Fra andre aviser