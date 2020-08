NORGESFERIE: – Mine kolleger ble kjempeoverrasket over at jeg valgte å legge sommerferien til Nord-Norge. «Det blir kaldt, det blir regn. Du er gal.», forteller franske Lorelou i denne kronikken. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Franske Lorelou: Hvorfor vil ikke nordmenn feriere i Norge?

Nordmenn mener at Norge er det beste landet i verden. Så hvorfor vil de ikke feriere her?

Nå nettopp

LORELOU DESJARDINS, fransk forfatter, jurist og blogger, bosatt i Norge

Det første året etter at jeg flyttet til Norge trodde min mor at jeg skulle glede meg til å komme hjem til Frankrike på sommerferie. Det jeg gledet meg til var ikke å dra hjem til Provence, men å besøke et eksotisk sted i Norge.

Den sommeren dro jeg til Røst, og hadde en fantastisk ferie. Jeg syklet mye, spiste mange gode lokale fiskeretter, rodde og nøt midnattssolen. Jeg husker jeg ble overrasket over hvor billige flybillettene var. Det bør være naturlig at alle nordmenn ønsker å dra til Nord-Norge om sommeren, tenkte jeg den gangen.

Men mine kolleger ble kjempeoverrasket over at jeg valgte å legge sommerferien til Nord-Norge. «Det blir kaldt, det blir regn. Du er gal.»

Vent litt. Er ikke Norge det beste landet i verden å bo i?

I en rapport fra 2018 svarte nesten 60 % av nordmenn at de er enige i setningen «Folket vårt ikke er perfekt, men vi har en kultur som er overlegen andre kulturer» (skrevet først på norsk i Vårt Land). Det er det høyeste tallet av alle de vesteuropeiske landene.

Alt er bedre i Norge. Fjordene er større, velferdsstaten er sterkere, politikerne er mindre korrupte, media er mer transparent og det er mer ytringsfrihet enn i resten av verden. Her er det ordentlig demokrati. Her slår vi ikke barna våre. Her har vi gratis utdanning, og til og med Lånekassen. Her har vi den beste foreldrepermisjonsordningen i verden. Her har vi dugnad og felleskap.

Norge er vel det beste landet å bo i. Gro Harlem Brundtland har sagt det veldig tydelig, og nordmenn husker det. Det er typisk norsk å være god.

Vi er enige at Norge er et knall land. Så hvorfor i alle dager vil ikke nordmenn feriere i Norge?

Da regjeringen advarte oss om at de skulle bli Norgesferie i sommer, trodde jeg at nordmenn skulle bli kjempeglade. Hvilket land er best å tilbringe ferien sin i, om ikke sitt eget land, hvor alt er perfekt? Nei, åh, nei. Alt er litt mer komplisert.

Den siste tiden har vi lært at det er mange ting som irriterer nordmenn når de ferierer i Norge. Mygg, regn og ikke minst andre nordmenn. Norsk kultur kan ikke være så fint likevel, da? Det viktigste av alt, ser ut til å være at alkoholen er alt for dyr her. For å gjøre vondt verre, stengte Erna grensen til Sverige. Hvordan skal vi overleve en hel sommer med regn i Norge hvis vi ikke får billig alkohol og billig kjøtt på grillen når det er sol? Sommerferie er blitt et helvete, takket være covid-19.

Ser ikke nordmenn ferieskatten de har tilgang til hele året? Jeg syns Norge er et fantastisk land å feriere i, spesielt om sommeren. Dette er mitt tiende år i Norge, og åttende sommeren jeg bruker sommerferien min her.

Jeg skriver denne kronikken mens torden rumler og regnet banker på vinduet mitt. Neida, det er ikke alltid sol og 38 grader på Norgesferie. Men for et vakkert land! Har dere ikke funnet ut av hvordan man kan ha det koselig, selv om det er dårlig vær?

I Norge er vannet så rent at man kan både bade og drikke vannet mens man går på tur. Luften på fjellet er den reneste jeg har pustet i mitt liv, og utsiktene er fabelaktige. Ja, det regner av og til. Men jeg foretrekker litt regn og noen grader mindre enn 36 grader i skyggen, fremfor fire håndklær per kvadratmeter på stranda i Syden.

Året etter Røst-sommeren min, dro jeg til Røros i Trøndelag på hyttetur. Året etter ble det Træna og Helgelandskysten, og senere Geiranger og Åndalsnes. Alltid med sykkelen min på toget. I fjor var vi på campingtur på Senja og på Riddu Riddu festivalen i Troms. I år tok vi en tur til Sørlandet.

Jeg føler at det er så mye å se og oppleve i Norge, at et liv ikke er nok.

Men nordmenn foretrekker altså å dra til en strand i Sør-Spania hvor de steker som små røde reker. Mitt spørsmål er enkelt: Hvorfor?

Selv drømmer jeg om å ta båten langs Telemarkskanalen, sykle rundt Vesterålen og komme meg til Langøya. Gjøre reisen fra Kristiansand til Stavanger, fordi jeg har hørt at veien er vakker. Jeg gleder meg også til å besøke de delene av Nord-Norge jeg ennå ikke har sett. Alta, Kautokeino og Hammerfest. Fjellene og viddene jeg aldri har sett. Dovrefjell og Hardanger. Norge har også så mange fjorder å oppleve. Så mange innsjøer å bade i.

Syns du at jeg er rar? Kanskje det, men jeg er ikke alene. Tusenvis av turister fra hele verden drømmer om å besøke Norge hvert år. Om vinteren kommer de for oppleve nordlys og hvalsafari, og om sommeren for den vakre naturen, fjordene og alt som ikke finnes andre steder.

Dere nordmenn har vokst opp med det, og derfor glemmer dere kanskje skatten som ligger under føttene deres. Jeg vet at det er nok kan føles lenge med med en lang grå vinter, som vi har hatt de siste årene. Med lite snø om vinteren i noen områder, etterfulgt av en regnfull sommer, før det kommer en grå høst igjen. Jeg har også kjent på denne følelsen, av at høsten og vinteren aldri tar slutt. Og man må være heldig i Norge for å få en fin sommer. Men i år må vi være her, og det er kanskje en anledning for alle å skjønne hvor vakkert Norge er, og hvor deilig det er å feriere i Norge.

Pust inn, ta en multe og nyt Norgessommeren din.

Lorelou blogger på www.afroginthefjord.com.

Publisert: 01.08.20 kl. 10:04

