Kommentar

Helten på bensinstasjonen

Av Kari Spets

Foto: VG-tipser

Horder av mennesker virker å ha glemt avstandsregelen i takt med den gradvise gjenåpningen av Norge. De som må ta dem imot, er ansatte i servicebransjen.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Jeg så ham utenfor en bensinstasjon i Innlandet i slutten av juni. Dypt konsentrert sprayet han bensinpumpen med Antibac, vasket med en klut som han deretter vred opp i en bøtte med vann. Og så sprayet han på nytt, litt lenger ned, vred kluten. «Så grundig», tenkte jeg og smilte.

Jeg trodde han var ferdig. Men så gjentok han prosessen, helt til hvert eneste lille usynlige hulrom var rent.

Det var ikke det at jeg trodde at ansatte på bensinstasjoner ikke tok viruset på alvor. Men at det skulle ligge et slikt voldsomt alvor hos den unge mannen ved bensinpumpen i Innlandet, det tok meg med storm.

les også Kommentar: Nå ser vi hvor viktige folk flest er

Kontrasten var stor da jeg noen dager senere våget å ta en tur til frisøren for første gang på et halvår. Ikke fra de ansattes side – de sprayet og vasket stoler og sakser og bankterminaler i tråd med alt av smittevernsnegler. Men avstand og sånt var ikke så nøye for en av kundene, gitt. Hun var tydeligvis så fornøyd med håret sitt at hun ikke bare ga den stakkars frisøren en raus klem, men toppet det hele med et kyss på kinnet. Deretter: En real hostekule. Velkommen tilbake fra permitteringen, liksom.

Den overvettes fornøyde kunden representerer nok ikke flertallet i landet vårt. Samtidig er de litt pussige, de som trykker seg sammen på Preikestolen eller på og utenfor utesteder, for å nevne noen eksempler. Det er ingen skam å snu, og det finnes både flere naturperler og flere bydeler. Man kan jo legge sammen to og to og tenke: «Hmmm, det er sikkert flere som skal til en av Norges største turistattraksjoner/til Torggata i Oslo sentrum den første kvelden utestedene får holde åpent til klokken 3 på natten.»

Det kan da heller ikke ha vært så veldig trivelig. Og vi står altså fortsatt står midt i en pandemisituasjon med et virus som sprer seg raskt, for å si det med Moss-ordfører Hanne Tollerud. Der er det i skrivende stund registrert over 20 nye smittetilfeller de siste to ukene etter blant annet utenlandsreiser med påfølgende sosialt samvær.

Smitteutbruddet i Moss er ikke under kontroll. Dette må vi bare ta innover oss; viruset kan spre seg når som helst, hvor som helst. Ifølge FHI kan det komme en ny, nasjonal bølge til høsten eller vinteren. Vi kan ikke senke skuldrene.

les også Smitteutbrudd i Moss: – Var det nødvendig med den utenlandsreisen nå?

Men så langt ser det dessverre ut til at Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad kan rope at avstandsregelen fremdeles er essensiell for å forhindre spredning av coronaviruset til han blir blå i trynet. Noen vil bare ikke lytte. Og deretter drar de innom bensinstasjonen og så kommer de hjem og går til frisøren eller bakeren eller baren eller tar bussen.

Selv må jeg innrømme at jeg har vært i en dyrepark. Riktignok ikke en veldig kjent en, og med nøye vurdering av køen i forkant (det hjelper på å være i lavrisikogruppe, man blir litt (for?) veloppdragen og moralistisk av det). Da vi kjøpte billetter, fikk vi beskjed om:

Å holde en meter avstand til hverandre. Det var mulig å få det til, såfremt man ikke var av typen «herfra ser jeg dyrene best, her skal jeg stå». Dem var det mange av.

IKKE å ta på dyrene på grunn av coronaviruset. Nåh nei. Horder av store og små trykket seg sammen rundt to geiter og krafset på dem.

Deretter gikk de i dyreparkbutikken og kjøpte pizza og surikat-kosedyr av de ansatte.

Etter å ha rømt, tenkte jeg for så vidt at det aldri bør være lov å ta på dyrene. For i tillegg jaget en unge en stakkars kalkun, og familier tråkket inn på andre dyrs friområder til tross for skilt med HOLD DERE PÅ VEIEN.

Dette blir jo en digresjon som ikke har noe med smitteverntiltak å gjøre, men er litt i samme gate som turistene som etterlater seg bæsj overalt etter å ha teltet på en eiendommer det ikke er lov å telte på eller parkerer ulovlig for å komme seg opp på fjellet. Mens Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad uttalte til VG at folk risikerer liv og helse bare for å få et bilde som er litt bedre enn andre, så fergevakt Kevin Kaljord seg nødt til å skrive kronikken «Råd til fergereisende i sommer» for blant annet å forklare turister at de burde unngå å snike i køen og kjefte på mannskapet.

Kanskje er det alltid sånn. Eventuelt har noen (eller mange, hva vet jeg) mistet grepet helt etter frigjøring fra nasjonal nedstengning. Som statsminister Erna Solberg, noe mer diplomatisk, sier i en samtale med Time Magazine:

– Det er vanskelig å holde disiplinen oppe etter en lang periode hvor folk virkelig har fulgt reglene og rådene våre.

Statsministeren påpeker at myndighetene vet mer nå enn de gjorde i begynnelsen, så det er noen av tiltakene de ikke vil ta i bruk på nytt. Det gjelder ikke avstandsregelen.

– Den største utfordringen nå, er at folk slapper av. Og selv om vi sier «en meter avstand» er det vanskelig å få dem til å opprettholde det.

les også «Du må vel ha større ambisjoner enn å sitte i kassa på Kiwi?»

Heldigvis har mange av de ansatte i servicebransjen en glassvegg mellom seg og kundene. Disse heltene som har smittevern innprentet i hjernen, som ikke vasker kjapt over bare for å ha gjort det, for å kunne sette et kryss og et klokkeslett på listen.

Tenk så redde de må ha vært, da beskjeden kom om at viruset var ute av kontroll. De som var så heldige ikke å bli permitterte, hadde en jobb som i stor grad innebar kontakt med fremmede mennesker. Tenk da å være så nær alle disse håndflatene, tenk å våkne de mørke morgenene i mars 2020. Dusje, drikke kaffe, dra på jobb, ta på uniformen og så blir klokken åtte og kanskje kommer viruset inn døren.

Det virker lenge siden nå. Og det er jo nettopp problemet. For en drøy måned siden innså helseministeren at det måtte sterkere virkemidler til enn ord. Bent Høie måtte altså ta med seg en tommestokk for å vise det norske folk hvor lang en meter er.

Jeg skjønner at folk er drittlei. Selv holder jeg på å spy av hele viruset. Det hjalp dog veldig på humøret å gå et par fjellturer i ferien. For ja – det finnes fjell i Norge hvor du bare møter fire-fem andre mennesker. Kanskje er ikke alle like Instagram-vennlige, men ro i sjelen er hakket viktigere. Det får du både av naturen og av å oppføre deg hensynsfullt mot andre, som for eksempel den unge mannen i førstelinjen på bensinstasjonen.

Publisert: 28.07.20 kl. 18:16

Mer om Coronaviruset Turisme Smittevern

Fra andre aviser