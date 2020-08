MINNES: I dag er det et år siden terrorangrepet mot moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum. «Forebygging av slike hendelser er en nødvendig investering for å verne våre demokratiske verdier og det tolerante samfunnet vi nordmenn er stolte av», skriver Muuse og Zaheer i denne kronikken. Foto: Thomas Andreassen

Et minnesmerke over vår samtid

Det har gått nøyaktig ett år siden det høyreekstreme terrorangrepet i Bærum kommune. 10. august 2019 er en dag vi nordmenn bør ha i mente, slik som det forferdelige angrepet 22. juli 2011. Begge hendelsene er på hver sin måte en påminnelse om hvordan rasisme og forakt for mangfold kan lede til vold.

HAWA MUUSE, daglig leder Stiftelsen 10.august

RAFIA ZAHEER, statsviter

Forebygging av slike hendelser er en nødvendig investering for å verne våre demokratiske verdier og det tolerante samfunnet vi nordmenn er stolte av. Stiftelsen 10. august er ment som et tilskudd til dette forebyggende arbeidet. Stiftelsen har som mål å etablere et kunnskaps- og minnesenter, og slik være del av det større opplysningsprosjektet som også 22. juli-senteret og HL-senteret inngår i. For å oppnå vidløftige idealer om frihet, fred og «aldri mer», er det ikke tilstrekkelig å håpe. Vi må handle.

Stiftelsen 10. august ønsker mer bevisstgjøring rundt hatretorikk og -kriminalitet gjennom dialog og kunnskapsformidling, slik at et mangfold av mennesker sammen kan vaksinere samfunnet mot hat. Hatretorikk og hatefulle holdninger kan sammenlignes med små enkeltdoser arsenikk som tilsynelatende ikke gjør noen skade, men som på et tidspunkt blir giftige. I ytterste konsekvens kan holdningene, som hendelsene 10. august i fjor med all tydelighet viste, manifestere seg i vold.

Bærum-terroristen sognet til Eurabia-teorien, en teori som handler om at den hvite rasen utslettes som følge av innvandring, og som legitimerer voldelig motstand mot denne «trusselen». I juni 2020 publiserte tidsskriftet Political Psychology forskning som viser at stadig eksponering for hatytringer fører til radikalisering: Empatien for medmennesker blir erstattet med forakt, antidiskriminerende normer i samfunnet forvitrer, og desensitivisering gjør at en ikke gjenkjenner hatefull retorikk.

I forbindelse med at evalueringsrapporten for politiets håndtering av terroren 10. august ble fremlagt, uttalte PST-sjefen at høyreekstreme holdninger er utbredt. En PST-studie viser dessuten at mange høyreekstreme har barn, og vi vet at Den nordiske motstandsbevegelsen arrangerer nazistiske feriedager i Sverige hvor også norske barnefamilier deltar.

Dette aktualiserer behovet for et kunnskaps - og minnesenter som kan forebygge høyreekstrem radikalisering hos særlig den oppvoksende generasjon. Dette er ikke minst viktig i lys av forskning som viser at norske læreplaner i liten grad inviterer til aktuell og maktkritisk undervisning om rasisme.

Det er betryggende når myndighetene nå presiserer at høyreekstremisme, herunder islamofobi, er et reelt samfunnsproblem. FN har tidligere kritisert Norge for å ikke ta anti-muslimsk rasisme på alvor. Sentrale opinionsdannere har hevdet at islamofobi er et konstruert begrep, og at muslimer ikke er mer hatutsatte enn andre.

De siste årenes rapportering fra politi og likestillings- og diskrimineringsombudet viser imidlertid at hatkriminalitet og -ytringer rettet mot muslimer er den mest utbredte formen for hat i Norge. Antipatier mot muslimer fremsettes ikke bare i lukkede nettforum. Den anti-muslimske rasismen finnes også i populærkulturen vår.

Medieforskeren Jack Shaheen gjennomgikk 1000 Hollywood-produksjoner med muslimske karakterer fra 1896 til 2000, og fant at kun 12 av dem fremstilte muslimer i et positivt lys. I forbindelse med «krigen mot terror» og invasjonen av Irak har tendensen blitt forsterket. Det er ikke lenge siden en skattebetalerfinansiert norsk samfunnsaktør på facebook hevdet at «islamviruset som har infisert Norge er langt mer alvorlig enn koronaviruset» og at vinneren av Født Fri-prisen i 2019 sammenlignet islam med kreft. Hvis man forleder seg selv til å tro at dette er legitim religionskritikk, må man jo spørre seg hvorledes en ville reagert hvis en hadde erstattet ordet «islam» med «jødedom» i ytringene.

I forlengelsen av dette: I vestlige land har det vært tallrike hatmotiverte angrep mot moskeer de siste årene, inkludert i vårt naboland Sverige. Vi vet dessuten at Bærum-terroristen var inspirert av angrepet mot Al-Noor-moskeen i New Zealand. Ved å lokalisere et lære- og minnesenter i tilknytning til moskeen i Bærum, kan den internasjonale dimensjonen ved terroren komme frem. I tillegg vil allmenheten få mulighet til å besøke og bli kjent med et muslimsk gudshus. Frykten er nemlig ofte størst for det vi minst kjenner.

Viktigheten av et kunnskaps- og minnesenter blir ekstra synlig når vi trekker lærdommer fra nyere europeisk historie, herunder Holocaust og massakren i Srebrenica. I det første tilfellet var særlig jøder, men også romfolk og andre som nazistene så på som laverestående, ofrene. I Srebrenica var bosniske muslimer ofrene.

Begge folkemordene var et resultat av en gradvis dehumanisering av «de andre». Det var ikke slik at folk over natten begynte å hate sine medmennesker og naboer. Begge folkemordene fornektes dessuten av enkelte i nyere tid. F.eks. benekter Bærum-terroristen at Holocaust fant sted. Fjorårets nobelprisvinner i litteratur og tidligere vinner av Ibsen-prisen, Peter Handke, trekker i tvil realitetene rundt folkemordet mot bosniske muslimer og lovpriser i stedet serbiske krigsforbrytere. Et minnesenter over hendelsene 10.august kan forhåpentligvis bidra til å forebygge fremtidig fornektelse av ekstremistisk vold i Norge.

Dessverre er det mange i vårt samfunn som skaper et inntrykk av at det er en motsetning mellom å være norsk på den ene siden, og det å være muslim eller å ha innvandrerbakgrunn på den andre. En slik etnonasjonalisme er farlig, og kan i ytterste konsekvens manifestere seg i vold: 10. august 2019 ble adopterte Johanne drept fordi hennes utseende skiller seg fra majoritetsbefolkningens, og Al-Noor-moskeen ble angrepet fordi muslimer har en annen tro enn majoriteten.

Etnonasjonalismens ekskluderende karakter kom tydelig til uttrykk i rettssaken mot Bærum-terroristen, da han begrunnet drapet på Johanne med å si: «Hun representerer en gruppe som truer mitt folk. Mitt folk opplever en invasjon».

I stedet for å avrunde denne kronikken med terroristenes hatytringer, ønsker vi å avslutte med ordene til Johannes mor, Ellen Ihle-Hanssen: «At fremmedfrykten fortsatt står så sterkt i et rikt land som Norge, er uverdig. Vi må bestrebe oss på å kunne leve i et berikende fellesskap med forståelse og aksept.»

