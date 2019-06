BATTERI: Lading ev elbiler. Foto: Hanne Hattrem

Batterier er løsningen på manglende elbil-lading i borettslag

På tross av at sameier ikke kan nekte sine beboere ladepunkter for elbil, hersker det en oppfatning blant mange om at elbil-lading «ikke er mulig hos oss». Det er i de fleste tilfeller feil.

JON HELSINGENG, administrerende direktør i Eaton i Norge

I 2018 var det omlag 200 000 registrerte elbiler og nesten 100 000 ladbare hybridbiler i Norge*, men mangelen på elbil-lading i borettslag får mange til å kjøpe bensin- og dieselbiler. En undersøkelse gjennomført av Opinion for Elbilforeningen og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), viser at seks av ti beboere i borettslag eller sameier sier at mangel på hjemmelading gjør det mindre sannsynlig at de kjøper elbil.

I 2025 er Stortingets visjon at alle nye biler som selges i Norge skal være elektriske. Skal Norge lykkes med dette, må flere borettslag og sameier tilby elbil-lading.

Det er på tide å snakke om løsningene, sånn at beboerne kan ta grønne valg.

Utfordringene for borettslag og sameier er tredelte:

1) Strømnettet er ikke dimensjonert for at borettslag og sameier kan fungere som «bensinstasjon».

2) Nye strømtariffer vil gjøre elektrisiteten dyrere på de tidene av døgnet da alle bruker mest strøm.

3) Borettslaget mangler intern infrastruktur som gjør at mange kan lade samtidig.

Vi mangler ikke strøm i Norge. Det er heller ikke et problem at alle biler skal over på elektrisitet. Beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at strømforbruket bare øker med fem prosent, selv om så mange som 2,1 millioner biler blir elektriske i 2025. Utfordringen er forbrukstoppene som oppstår når alle bruker strøm samtidig.

Disse forbrukstoppene er kostbare, fordi de krever store utbygginger av ledningsnettet for å øke leveringskapasiteten. Løsningen er å komme seg vekk fra situasjonen der alle kjøper strøm samtidig, og å jevne ut forbruket over tid.

En rimelig løsning på en stor utfordring

Borettslag, og andre med manglende ladekapasitet, kan investere i smarte batterier i stedet for å foreta dyre oppgraderinger i infrastruktur og strømnett. Her finnes det ulike finansieringsmodeller. Blant annet kan man se for seg at beboere med elbil spleiser på et batteri, og dermed unngår å belaste borettslaget med investeringen.

Et batteri på veggen kan mellomlagre strøm, og programmeres slik at det automatisk kjøper strøm når den er billigst. Ved å koble flere batterier sammen kan man øke strømkapasiteten i et borettslag vesentlig, og dermed muliggjøre elbil-lading for alle, uten enorme investeringer.

Batterier som benyttes i et slikt oppsett, er ofte brukte elbil-batterier. Dermed bidrar batterilagring til å løse en av utfordringene i elbil-industrien i dag, nemlig håndtering av brukte, men fortsatt brukbare, batterier.

Jeg vil oppfordre styrer i borettslag og sameier til å ta kontakt med sin lokale elektriker, for å vurdere om batteri kan være god og kostnadseffektiv løsning for å sikre elbil-lading for beboerne. Mangler elektrikeren informasjon om denne nye teknologien, står vi klare for å veilede videre.

Med ønske om mange gode og grønne valg i ditt borettslag.

*Kilde: Elbilforeningen – statistikk over elbilsalg: https://elbil.no/elbilstatistikk/

