EU-valget kan gi britisk nyvalg

Statsminister Theresa May har tatt så mange U-svinger at det knapt finnes et komplett alfabet igjen i hele Storbritannia.

Det er 1063 dager siden øyriket stemte for å gå ut av EU. For 55 dager siden skulle brexit funnet sted. Torsdag går britene til urnene for å velge nytt Europaparlament.

Resultatet av EU-valget blir ikke kjent før på mandag, når alle 28 (!) medlemsland i unionen har talt opp sine stemmer. I Storbritannia, som ifølge folkeviljen altså ikke skulle vært med denne gangen, kan sammensetningen av nytt EU-parlament drukne i en annen nyhet: Theresa Mays avgang.

Etter at hun tirsdag gjorde en av sine etter hvert berømte kuvendinger, og sa at britene kunne få en ny folkeavstemning om EU – altså det stikk motsatte av hva hun har holdt fast ved de siste tre år – har det brutt ut storm i det konservative regjeringspartiet.

Denne gang er det mer i kastene en flau bris fra overklasse-eksentrikeren Jacob Rees-Mogg og heiagjengen til høyre for virkeligheten. Nå forlanges det ikke bare at hun skal tre til side i overskuelig fremtid, slik at en ny leder kan konsolidere det splittede partiet innen neste valg. Kravet er umiddelbar fratreden, senest mandag.

Det er ikke engang den EU-fiendtlige fløyen i Tory-rekkene som roper høyest. Med forslaget om ny folkeavstemning har May klart det hun så langt har mislyktes stort med: Å forene det konservative partiet.

Slik det nå fortoner seg er alle mot henne. Ikke engang den beregnende Michael Gove, miljøministeren som ser for seg at han skal bli kompromisskandidaten som overtar ledertrøya når favoritten Boris Johnson blir veid og funnet for drøy, har klart å formulere en hel setning som gir hans egen regjeringssjef uforbeholden støtte.

På hjemmesiden til Det konservative partiet var hovedoppslaget onsdag: «Hvis May ikke er på vei ut innen utgangen av dagen, ikke støtt henne i morgendagens Europavalg».

Det er signert partiavisens redaktør, Paul Goodman. Samtidig har De konservatives innpisker i parlamentet, Michael Hesseltine, tidligere visestatsminister og statsråd i regjeringene til Edward Heath, Margaret Thatcher og John Major, sagt at han akter å stemme på Liberaldemokratene torsdag.

Tenk om Høyres informasjonssjef hadde skrevet noe tilsvarende om Erna Solberg på partiets hjemmeside dagen før høsten lokalvalg, og Trond Helleland ba folk stemme Venstre.

Når Theresa May for fjerde gang fremlegger sin skilsmisseavtale med EU overfor underhuset, er det som å høre ekkoet fra Marx. I dette tilfellet Groucho. Det er en statsminister så presset på prinsipper at hun er villig til å foreslå noen nye hvis parlamentet ikke liker dem hun har. På én måte oppviser hun en imponerende stamina for å få gjennom noe hun tydeligvis tror på. Samtidig er det noe hjelpeløst parodisk over fraværet av innsikt i det som i dag er britisk realpolitikk.

Å tilby underhuset en ny folkeavstemning dersom politikerne vedtar EU-avtalen hennes, og med det gi velgerne anledning til å stemme over et forhandlingsresultat (slik Norge gjorde to ganger), kunne fungert om det hadde kommet på bordet i første voteringsrunde. Nå fremstår det bare desperat og planløst. Utspilles synes å ha provosert både brexit-forkjemperne og de mest hardbarkede EU-tilhengere i begge partiblokkene like mye.

Hvis det som har kommet til uttrykk det siste døgnet er representativt for hvordan underhuset kommer til å stemme når forslaget legges frem om et par uker, vil Theresa May gå inn i britisk politisk historie med to rekorder. Hun er både den statsminister som har lagt frem et nærmest identisk lovforslag flest ganger uten å få det vedtatt, og uten å måtte gå av. Og hun er den som har fått det høyeste antall stemmer mot seg i parlamentet noensinne.

Forutsatt at May klarer å bite seg fast som regjeringssjef et par uker til, kan avstemningen tidlig i juni bli ellevilt legendarisk. Det kan bli henne, alene, mot røkla.

Alternativet er at hun søker avskjed før den fjerde og siste voteringen for å slippe å ydmyke seg selv med å gå på tidenes parlamentariske nederlag. I så fall må en midlertidig regjering ta over – kanskje under ledelse av sittende visestatsminister David Lidington – innen De konservative får seg en ny leder. Det sekkeløpet er allerede i gang.

Men vel så sannsynlig, ut fra styrkeforholdet i det nåværende parlamentet, er at det blir skrevet ut nyvalg. For hva har egentlig endret seg siden sist? Det som etter alle solemerker kommer til å skje, er at underhuset blankt avviser Theresa Mays nysminkede avtaleutkast, og dermed rykker alle tilbake til start; parlamentet klarer ikke å vedta hvordan (eller om) utmeldingen skal finne sted, og britene forblir i EU.

Men det skal statsminister May ha; nettopp dette har hun gjentatte ganger forespeilet nasjonalforsamlingen. Hun har terpet og terpet på at hennes plan er den eneste EU vil godta. Siden parlamentet også har slått fast at Storbritannia ikke kan forlate EU uten en avtale, må underhuset vedta det hun har lagt på bordet – hvis ikke blir brexit avlyst.

En siste utgang på det hele, som hun har luftet for sine egne, først og fremst, er at dersom den lovgivende forsamling i Westminster ikke makter å levere brexit, er det kort vei til nyvalg. Med den risiko det innebærer for å få venstreradikaleren Jeremy Corbyn i statsministerboligen i Downing Street.

Det er talende for den fastlåste situasjonen at parlamentarikerne synes å foretrekke alle disse trusler og skremsler foran avtalen hennes.

Om ikke annet kommer resultatet av EU-valget til å være en vekker når Liberaldemokratene og Nigel Farages Brexit-parti deler mandat-potten mellom seg.

