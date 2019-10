LINSELUS: Jan Erik «Jannik» Iversen gikk og stilte seg i vitneboksen før John Christian Elden skulle vitne. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Kjendisadvokater i skvis

OSLO TINGRETT (VG) Advokatkontoret Elden arbeidet både for Røkke og torpedoen. Derfor måtte de i vitneboksen selv.

– To idioter av noen advokater, var det torpedo Jan Erik «Jannik» Iversen hadde å si om Arild Holden og hans kollega John Christian Elden i utpressingssaken mot Røkke.

Det er mektige folk torpedo Iversen har lagt seg ut med.

Kjendiser, finansakrobater, advokater, håndlangere og kriminelle, med adresse Aker brygge, Frogner og Bygdøy. Møtene foregår på Annen Etage, Bristol og Continental, om det ikke er på Dronningen, Kongen, Snarøya eller Bærum.

Og når det går av skudd, er det ikke i en Toyota på Bøler. Det er i en Jaguar på Frogner.

– En farse, kalte en svært irritert tidligere Røkke-forsvarer Ellen Holager Andenæs forsvarets utspørring i vitneboksen med henvisning til sin taushetsplikt.

Gjennomgående virker det som få av aktørene i sakene er vant med å håndtere et nei til svar.

Men Elden og Holden snakket, fordi de var helt eller delvis løst fra sin taushetsplikt av sine klienter. Og dermed fikk retten høre om intrikate møter mellom torpedoen og Røkke i Eldens lokaler.

Saken synes etter hvert å ha blitt et dilemma for advokatkontoret, som havnet på begge sider i konflikten. Elden som Kjell Inge Røkkes advokat. Arild Holden som Jan Erik Iversens advokat. En «klientkonflikt», kalte Holden det i retten.

Han forsøkte å balansere sin kritikk av sin tidligere konflikt ved å skryte av mennesket Iversen. Ifølge Holden «ikke A4». Men så mye mer enn en gangster.

Iversens på sin side, har ingen godord igjen. Hans poeng er den gamle klisjeen om den kriminelle advokaten. Torpedoen mener Eldens folk hele tiden egentlig jobbet for Røkke og førte Iversen bak lyset.

Holden på sin side forklarte at til tross for en stadig mer opphisset Iversen, ikke avviklet forholdet. Han var opptatt av å få til dialog.

-Jeg håpet at han kunne avslutte dette og ikke starte en konflikt med de konsekvenser som det har fått, sa Holden.

Han la derfor til rette for møter mellom Røkke og Iversen i Eldens lokaler. Og det var litt av noen møter.

Holden bekreftet at torpedoen foran ham og Røkke snakket om både det påståtte leiemordoppdraget på Christer Tromsdal og å få ut et lydbånd for Røkke fra en kreftsyk advokat.

Hvordan Røkke forholdt seg til disse svært alvorlige beskyldningene, var spørsmålet fra Iversens forsvarer Benedict de Vibe.

– Det jeg husker, for å ta det med Røkke, var at han var veldig tilbaketrukket og ydmyk og han beklaget at han ikke hadde tatt den samtalen tidligere. Men jeg kan ikke huske at han sa at han sa «dette har jeg gjort», sa han.

Advokaten åpnet for å diskutere hvor klokt det var å jobbe for Iversen som etter hvert ble mer og mer hissig på å få kontakt med Elden-kontorets andre klient, Røkke. Holden sa han kan ha vært naiv.

Elden på sin side, mente dette var helt uproblematisk for hans kontor. Da de to klientene havnet i konflikt, tok de ikke side.

Jobben for Iversen ble avsluttet. Elden fortsatte å representerer Røkke.

Uproblematisk eller ei. Det var nok ikke planen at alt dette skulle havne i åpen rett.

Om ikke annet synes alle parter å være enig om nettopp det.

Ikke minst kjendisadvokatene.

Profilerte advokatkontor er jo tross alt avhengig av en viss markedsandel i Oslos underverden.

Publisert: 09.10.19 kl. 23:34







