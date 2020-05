MYTER OM SVERIGE: – Det er ifølge WHO en misforståelse å tro at Sverige og statsepidemiolog Anders Tegnell (bildet) ikke har forsøkt å begrense smitten. Tvert imot har de gjennomført en rekke av de tiltakene WHO har anbefalt og lyktes med å holde helsevesenet i gang, skriver lege Per Helge Måseide. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Er det sant at WHO hyller Sveriges Anders Tegnell?

Det har vakt oppsikt at WHO skal ha rost Sverige opp i skyene for sin svært så omdiskuterte korona-strategi. En nærmere gjennomgang av hva WHO har sagt etterlater et noe mer blandet inntrykk.

PER HELGE MÅSEIDE, lege

Verdens helseorganisasjon (WHO) har jevnlig trukket fram enkelte medlemsland og skrytt av deres innsats mot korona-viruset. Kritikk for å ikke ta situasjonen på alvor har derimot vært framført uten å peke på noe land spesielt. Ros kommuniseres av generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus på de daglige pressekonferansene, og på Twitter-kontoene @WHO og @DrTedros.

WHO har vært krystallklare på at målet for det enkelte land må være å slå ned epidemien («containment»), og da må én syk smitte færre enn én person (smittetall <1,0). Først når epidemien er under kontroll man kan lette på tiltakene. Alternativet er en bremse-strategi («mitigation») der én person smitter mer enn én person (smittetall > 1,0). Da vil epidemien bre seg, men målet er at det skjer sakte.

Per Helge Måseide. Foto: PRIVAT

Under slagordet «test, test, test» har WHOs budskap vært at alle tilfeller skal finnes, testes, isoleres og behandles, og at smittekilder skal spores opp. Ved å «ta ut» smitteførende personer kan man hindre at epidemien blusser opp når man letter på inngripende kontaktreduserende tiltak.

Langt flere svenske samfunnsfunksjoner har vært åpne enn i andre land, og myndighetene har i større grad stolt på den enkeltes personlige vurderingsevne når det gjelder å gjennomføre smittereduserende tiltak. Samtidig skulle de eldre skjermes.

På WHOs pressekonferanse 29. april pekte Mike Ryan i WHOs Covid 19 - ledelse på Sveriges tillitsbaserte modell som et eksempel til etterfølgelse i en fremtidig situasjon der man må innstille seg på å leve med viruset over en lengre periode, samtidig som man ønsker å åpne opp og holde samfunnet i gang.

I ettertid har nyheten om at WHO trekker fram Sverige som et foregangsland gått viralt, noe som ikke er så rart siden Sverige lot være å stenge ned, og ble et av de hardest rammede landene. Antall døde sett i forhold til befolkningens størrelse har vært høyere enn i USA og over sju ganger så høyt som i Norge. Tilhengerne av statsepidemiolog Anders Tegnell, som det også finnes mange av i Norge, håper likevel at andelen syke og døde over tid ikke vil bli større enn hos oss.

Ryan framholdt at Sverige har hatt store problemer med å holde smitten unna institusjoner for eldre, noe han kalte en katastrofe, men han understreket at landet ikke er i noen særstilling i så måte. Han understreket flere ganger at det er en misforståelse å tro at Sverige ikke har forsøkt å begrense smitten. Tvert imot har de ifølge Ryan gjennomført en rekke av de tiltakene WHO har anbefalt og lyktes med å holde helsevesenet i gang.

Det Ryan aldri sa var at bremse-strategien er et rett valg når man står overfor et galopperende antall smittede og døde, slik både Sverige, Storbritannia og USA har hatt, og slik Norge kunne fått. Det ville i så fall vært stikk i strid med budskapet som Dr. Tedros til stadighet har gjentatt. Ryan la til at det er for tidlig å si hva resultatet av svenskenes strategi vil bli.

Hva var foranledningen til Ryans innlegg? Jo, en svensk journalist lurte på om deres strategi kan gi økt beskyttelse mot en eventuell «andre bølge», fordi befolkningen har vært mer eksponert for viruset og i større grad kan ha oppnådd flokkimmunitet.

Siden immunitet bare kan oppnås ved vaksine, som antakelig ligger langt fram i tid, eller fordi man har vært smittet eller syk, er det logisk å tenke seg at mange syke vil gi større beskyttelse enn få syke hvis viruset skulle komme tilbake senere. Det har vært stort fokus på at Sverige, og spesielt Stockholm, kan ha hatt så mange tilfeller at man relativt raskt kan oppnå en flokkimmunitet, noe som kan stanse epidemien.

Ryan svarte imidlertid at det er stor usikkerhet om hvorvidt personer som har vært syke faktisk blir immune, og sendte ballen videre til epidemiolog Maria Van Kerkhove. Hun fortalte at WHO følger mer enn 90 studier, og at det foreligger enkelte foreløpige resultater, men at det så langt er stor usikkerhet knyttet til graden av immunitet etter infeksjon med Covid-19. Testene som benyttes er usikre, og WHO har anbefalt medlemslandene å fryse ned prøvemateriale.

WHOs generalsekretær Dr. Tedros grep også ordet. Han sa at det kunne være et sammentreff at han nylig hadde mottatt et brev fra Stefan Löfven, der den svenske statsministeren understreket landets innsats.

WHO er satt under hardt politisk press. Dr. Tedros hilste til Löfven på svensk før han slo av mikrofonen, vred seg litt på stolen, og ga ordet videre til Van Kerkhove som framførte budskapet om usikkerheten rundt eventuell flokkimmunitet.

WHOs svar på journalistens spørsmål om flokkimmunitet i den svenske befolkningen før en eventuell vaksine kommer på markedet er derfor i beste fall et «vet ikke», og hverken «ja» eller «hurra».

På Twitter ble det da heller ikke flagget for Sverige.

Publisert: 07.05.20 kl. 11:57

