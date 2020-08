BRED BEVEGELSE: – Fagbevegelsen kan bidra til å dempe polariseringen gjennom å skape interessefellesskap på tvers av etnisk, sosial eller politisk tilhørighet, skriver Sylo Taraku. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fagforeninger er en viktig integreringsarena

Fagforeninger må bli flinkere til å inkludere innvandrere. Lav organisasjonsgrad blant innvandrere kan undergrave den norske modellen og tilliten i samfunnet.

SYLO TARAKU, rådgiver i sentrum-venstre-tankesmien Agenda

Da corona-krisen oppstod i vår, så vi også hvor viktig trepartssamarbeidet er i møte med store og plutselig nasjonale kriser. Bred enighet om krisepakker og trygghet for både virksomheter og ansatte i krisetid handler i stor grad om et godt organisert arbeidsliv. I nyere tid har trepartssamarbeidet vært avgjørende for å sikre både jevn lønnsfordeling og moderasjon når det trengs, og for å få på plass en vanskelig pensjonsreform.

Men verken den norske modellen, vårt høye tillitsnivå eller gode sikkerhetsnett kan tas for gitt. Alle omstillinger rammer ulikt og genererer motstand. Fagbevegelsen er nødt til å forholde seg til både omstillinger og til polariseringen disse skaper. Skal arbeidslivets organisasjoner fortsatt være relevante, må de ha nok medlemmer. En gruppe som i dag er for dårlig representert, er innvandrere.

Vi i Agenda lanserte nylig rapporten «Fagforeninger som integreringsarena i polariseringens tid». Studien er resultat av et samarbeid med arbeidstakerorganisasjonen Parat (YS). Vi deler bekymringen over fallende organisasjonsgrad og ønsker å finne løsninger og snu en langvarig negativ trend.

Norden skiller seg positivt ut med høyest organisasjonsgrad i Europa og verden, men Norge ligger bak Sverige, Danmark, Finland og Island. Organisasjonsgraden i Norge har falt betydelig siden 80- og 90-tallet. I 1994 var den på 57 prosent. I dag er den på 49 prosent.

Det er store forskjeller mellom sektorer, bransjer og yrker. Det er primært i privat sektor nedgangen i organisasjonsgrad har skjedd.

Det er også en viktig demografisk forskjell. Innvandrere er lavere organisert enn befolkningen for øvrig. Gapet er på omtrent 15 prosentpoeng. Variasjonene blant innvandrere er også store. Det er kanskje en overraskelse for mange, men EØS-innvandrere er lavere organisert enn ikke-vestlig innvandrere. Bare 24 prosent av innvandrere fra de nye EU-landene som Polen og Litauen er organisert.

Med tanke på at innvandrere utgjør en stadig større andel av arbeidsstyrken i Norge, så må dette tas på alvor. Lavere organisering er en utfordring for integrering, for sosial dumping og som sagt for å ivareta den norske modellens bærekraft.

Det som fremstår som den mest plausible forklaringen er når tre faktorer opptrer i kombinasjon hos en uorganisert med innvandrerbakgrunn. Den første er å jobbe i en bransje der organisasjonsgraden allerede er lav. Den andre er at mange synes medlemskontingenten som dyr. Den tredje ar at mange ikke ser ikke verdien av fagorganisering på grunn av manglende tradisjoner og bevissthet for den type interessefellesskap. Alle tre kan ha relevans også blant norske arbeidstakere, ifølge tidligere undersøkelser vi har gjort i Tankesmien Agenda.

Det at man jobber i en bransje med lav organisering betyr mer enn identiteten som innvandrer. Så dette er mer et bransjeproblem enn et innvandringsproblem. Kommer man til en arbeidsplass der de fleste er organiserte, så blir det lettere å skli inn. Spesielt hvis dette kombineres med aktivt og offensivt rekrutteringsarbeid. Men kommer man inn i en bransje med få organiserte, så blir terskelen plutselig mye høyere. Da vil man spørre seg: Hvorfor skal jeg være organisert? I den konteksten kan organisering nesten være som å skille seg ut.

Den gode nyheten er at strukturelle faktorer mister betydning i møte med et godt og offensivt rekrutteringsarbeid. De som lykkes best er de som klarer å skape sterke fellesskap på arbeidsplassen. Utdanningsnivå og botid har også stor betydning. Med økt botid forsvinner andre forskjeller.

Det som bekymrer seg mest på sikt er den etniske segregeringen i arbeidslivet. Den bidrar ikke bare til sosial dumping, men kan også skape avstand mellom grupper og slik svekke tilliten i samfunnet. Fagbevegelsens legitimitet hviler ikke bare på antall organiserte på landbasis, men også på at den har et godt fotfeste i alle bransjer og i alle etniske grupper i samfunnet. Det er til syvende og sist i felles interesse at ingen gruppe blir stående utenfor. Derfor er rekruttering av innvandrere i fagbevegelsen en viktig samfunnsoppgave.

Den beste rekrutteringen skjer når man møtes ansikt til ansikt og har en tillitsvekkende samtale. Sagt på en annen måte: rekrutteringsinnsats gir resultater. Det er noe fagbevegelsen allerede gjør, men kan bli enda bedre på denne oppgaven. Rekrutteringsarbeidet bør få høyere status i fagforeningene. Det bør igangsettes kampanjer for rekruttering i utsatte bransjer. Fagforeningene må bli flinkere til å inkludere innvandrere i styrer og sekretariat. Det bør også satses mer på skolering av tillitsvalgte.

Vi foreslår også at fagforeningene – med hjelp fra myndighetene – tilbyr gratis norsk kurs til arbeidsinnvandrere fra EU. Dette kan være en måte å gjøre medlemskapet mer attraktivt på for denne gruppen. Tilbudet om gratis norskkurs signaliserer at man bryr seg om denne gruppen og forstår deres behov. Det bør formidles at selve deltakelsen i fagforening kan hjelpe med å lære språket, men at man i tillegg har et opplegg med gratiskurs. Dette er ikke bare et rekrutteringstiltak, men også et integreringstiltak som vil bidra til å gjøre den daglige kommunikasjonen bedre med denne gruppen.

Integreringen er ikke over når innvandrere får seg en jobb. Når man kommer til en ny jobb, kan det være betryggende å bli møtt av en inkluderende klubb. Dette gjelder spesielt for innvandrere som kan ha en sterkere fremmedfølelse og svakere nettverk enn andre. Det ligger også en anerkjennelse i det å bli invitert inn og få høre at det betyr mye for alle ansatte.

Fagbevegelsen kan bidra til å dempe polariseringen gjennom å skape interessefellesskap på tvers av etnisk, sosial eller politisk tilhørighet. Det er noe vi trenger mer enn noensinne som et motvekt mot polarisering og splittende identitetspolitikk som vi ser i dag. Det er viktig for demokratiet og for limet i samfunnet.

