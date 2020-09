FÅR MOTBØR: – I stedet for at justis- og beredskapsminister Monica Mæland (bildet) skyver ungdom enda lenger bort fra samfunnet, kan hun heller melde seg på dugnaden mot vold, skriver kronikkforfatteren. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Straff er ikke forebygging, Mæland!

Mer straff gir ikke mindre ungdomskriminalitet. Kampen mot den må starte langt tidligere, og på helt andre fronter enn den justis- og beredskapsministeren tar til orde for.

HÅVARD STAMSØ-ELLINGSEN, leder for ungdomshuset Fellesverket Sentrum, Oslo Røde Kors.

Det de unge trenger, er lovfestet rett til fritidstilbud, mulighet for å få en jobb og trygge voksne rundt seg som samarbeider.

Vi som jobber med ungdom lar oss ikke overraske når vi ser Politidirektoratets tall om en økning i vold blant ungdom de seneste fem årene. Vi har sett problemet utvikle seg på nært hold. I fjor oppfordret jeg til en dugnad mot vold blant ungdom i Oslo som et forsøk på å snu utviklingen, men responsen fra politisk hold var laber.

Håvard Stamsø-Ellingsen. Foto: Oslo Røde Kors

Sist uke kom justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på banen og lover politiet og justissektoren kraftigere redskap i kampen mot ungdomskriminalitet. Som min kollega Hanne Hovda sa til vg.no: «Barn skal ikke i fengsel.»

Hun møter de unge som har havnet lengst unna «normalsamfunnet». Jeg møter dem litt tidligere. Vi støtter enkelte av forslagene, men å tro at straff forebygger ungdomskriminalitet er dessverre ønsketenkning.

Ungdomsarbeidere rister iblant på hodet når politiet snakker om forebygging. Definisjonen de tilsynelatende legger til grunn er å stoppe en kriminell handling fra å bli begått. Det er avverging, ikke forebygging.

Begrepsbruken skaper en illusjon om at samfunnet blir bra hvis man bare er litt hardhendt med ungdom som begår kriminalitet. Det er mer konstruktivt om vi ser på ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, som avvenning og rehabilitering, enn kriminalitetsforebygging.

Forebygging handler om å identifisere årsakene til at noen begår kriminalitet, og forsøke å holde dem unna disse risikofaktorene. Da må man blant annet jobbe bredt og holdningsskapende i barnehager og på skoler, idretts- og fritidsarenaer for å hindre at vold og kriminalitet får fotfeste.

Det beste hadde vært om politiet hadde fjernet forebygging fra språket sitt, bortsett fra når de driver med rendyrket relasjonsskapende virksomhet. Når de for eksempel møter opp på skoler, fritidsklubber eller fotballkamper for å lære seg navn og ansikt på ungdommer, og bygger tillit gjennom kommunikasjon.

Det er over tid dokumentert at ungdommers tillit til politiet er svært lav i enkelte ungdomsmiljøer. Når Mæland og politiet vektlegger en politikk og retorikk som viser en strengere linje, forsterker de ungdommenes mistillit til politiet. De undergraver sitt eget arbeid, og i verste fall vil det bidra til mer kriminalitet.

Tilfeller der ungdom utøver vold mot politiet har tredoblet seg i Oslo siden 2015, ifølge politiets egne tall. Mange snakker høyt når politiet bruker vold som et maktmiddel, men jeg er like bekymret for den andre siden av problemstillingen. Jeg opplever at dette handler om deler av en ungdomsbefolkning som har gitt opp politiet, gjort dem til sin fiende og meldt seg ut av et samfunn som ikke ønsker dem velkommen.

På kriminalitetsforebygging.no heter det: «(…) En helt sentral forebyggende oppgave er (…) å hindre at individ og grupper opplever seg ekskludert og marginalisert. Å sikre gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge og sørge for tidlig hjelp og støtte vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og kriminalitet.»

Økt vold og kriminalitet blant ungdom er med andre ord et resultat av dårlige oppvekstsvilkår, og at ungdom ikke integreres sosialt av økonomiske og kulturelle årsaker. Vold utvikler seg der det er mangel på trygge voksne med nok ressurser og tid til å være til stede for ungdom.

Som Alternativ til vold i Drammen formidler: Vold er et symptom på psykologisk smerte. 90 prosent av de unge de fulgte opp hadde selv blitt utsatt for eller vært vitne til vold i egen oppvekst.

I «den delte byen» Oslo er ulikhetene som unge opplever, en katalysator for kriminalitet. Et ønske om å være på høyde med omgivelsene sine kan drive dem mot for eksempel dopsalg for å oppnå den statusen man ønsker seg, og ikke minst skape seg en identitet.

Hvis vi virkelig vil forebygge, må vi se i en helt annen retning. På Island har de utarbeidet en nasjonal forebyggingsstrategi som har ført til en kraftig nedgang i rusbruken blant islandske tenåringer. Oppskriften har vært å få flest mulig ungdommer engasjert i positive fritidsaktiviteter og styrke samarbeidet mellom skole og foreldre gjennom lovpålagte foreldreorganisasjoners tilstedeværelse ved skolene. Siden vi vet at rus og vold ofte henger sammen, bør disse virkemidlene være interessante for Mæland.

Her må alt fra departementer til lokale organisasjoner jobbe sammen, og vi må se på tvers av de tradisjonelle budsjettene. God forebygging gir enorm samfunnsøkonomisk gevinst.

Åpne fritidsarenaer som fritidsklubber og aktivitetshus for ungdom mener jeg er noen av de mest egnede virkemidlene vi har for å forebygge ungdomskriminalitet. I Oslo skal byrådet straks behandle en strategi for å styrke fritidsklubbene, et eksempel på en god og langsiktig form for kriminalitetsforebygging. Vi forventer at Oslo-politikerne gir fritidstilbudet i byen et etterlengtet løft. På nasjonalt nivå er det behov for en lovfesting av fritidstilbud for å forplikte alle kommuner til å gi ungdom et godt nok tilbud.

Et annet velegnet verktøy er å tilby ungdom jobb. Som en ungdom som har vokst opp i miljøet på Grønland sa til meg: Hvis vi hadde fått jobb, kunne vi kommet oss vekk fra gata.

Byrådsplattformen i Oslo har et mål om 4000 sommerjobber før 2026 og en ungdomsgaranti som skal sikre unge under 24 år tilbud om jobb, utdanning eller opplæring. Sommerjobber er et flott tilbud, men vi trenger enda flere langsiktige jobber for ungdom, og arbeidsgivere som strekker seg litt ekstra for å integrere ungdom i samfunnet.

I stedet for at justis- og beredskapsministeren skyver ungdom enda lenger bort fra samfunnet, kan hun heller melde seg på dugnaden mot vold.

