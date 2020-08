Leder

Takk for hjelpen, Sverige!

KJØPER INN VAKSINE: Stefan Löfven offentliggjorde nylig at Sverige kjøper seks millioner doser coronavaksine av AstraZeneca. De skal også kjøpe vaksiner til Norge. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

I den leie situasjonen at Norge ikke er medlem av EU, kan vi takke Sverige for hjelpen med å skaffe oss vaksine mot corona.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det var statsminister Erna Solberg som før helgen sendte et takk til vårt naboland for vaksinehjelp.

Og det er fortjent.

Det som har skjedd er at EU i månedsvis har forhandlet med vaksineprodusentene. Nylig signerte de en avtale med AstraZeneca som utvikler den såkalte Oxford-vaksinen. De er kommet langt. Vaksinen er i den siste, avgjørende fasen hvor den testes ut på et stort antall mennesker.

les også Folk flest må vente på vaksinen

Men Norge fikk ikke automatisk være med på dette. For innkjøpet gjøres gjennom et program som er forbeholdt medlemslandene. Vi er altså helt avhengig av EU og prisgitt velviljen derfra.

Politisk ble det klart at EU ønsket å finne en løsning også for oss. Norge er en del av det indre markedet, og unionen er tjent med at det markedet begynner å fungere normalt fortest mulig, med utveksling av arbeidskraft, varer og tjenester.

At Norge ikke er medlem, har betydd ekstraarbeid under coronaen fordi det som for EU-medlemmene går automatisk, må Norge bruke en god del tid og ressurser på å få til.

les også Svenske medier: Får tilgang til opp mot 18 millioner vaksinedoser

Vi så det tidligere i pandemien da lastebillass med verneutstyr ble stående fast på svenskegrensen. Da som nå fikk vi hjelp av Sverige.

I vaksinerunden har særlig Sveriges vaksinesamordner Richard Bergström stått på for å få vaksine også til Norge. Og det er nå klart at alle medlemsland avgir doser til Norge. Det skjer rent praktisk ved at Sverige kjøper inn disse dosene for oss, og så videreselger dem til Norge.

Vi får den samme andelen vaksiner som resten av EU-landene. Og det ser ut til at vi blir inkludert også når EU inngår avtaler med de andre vaksineprodusentene de forhandler med.

les også Vaksinen kan gjøre deg sykere

Sverige skal ha takk både fordi de har hjulpet oss med å få til en løsning og for at de tar på seg å kjøpe vår andel vaksiner og videreformidle dem til oss.

Så er et fortsatt slik at vi ikke vet hvilke av vaksinene som vil virke. EU har forhandlinger med seks ulike produsenter.

Kanskje må vaksinedoser kastes. Og det kan til og med hende vi til slutt får for mye.

Men dette synes som en rimelig risiko å ta i kampen mot en pandemi som fortsatt legger en kraftig demper på dagliglivet. Og det vil coronaen antagelig gjøre helt frem til en effektiv vaksine er her.

Publisert: 30.08.20 kl. 08:44

Mer om Coronaviruset Vaksine Leder

Fra andre aviser