PÅ VEI: De koreanske statslederne uttrykker ønske om nedrustning, forsoning og gjenforening. Kanskje mener de det oppriktig denne gangen. Foto: KOREA SUMMIT PRESS POOL / Korea Summit Press Pool

Et første skritt

leder

Publisert: 27.04.18 15:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-27T13:43:23Z

Toppmøtet fredag mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in foregikk i en uvanlig oppløftende tone. Om det blir historisk, gjenstår å se.

«Vi erklærer høytidelig overfor våre 80 millioner koreanere og verden at det ikke vil bli mer krig på den koreanske halvøy, og en ny æra av fred har begynt», forlød statsledernes første felles uttalelse etter at de hadde utvekslet håndtrykk, og Kim som første nordkoreanske leder fysisk skrittet over den symboltunge delelinjen i den demilitariserte sonen mellom de to land.

Denne felles uttalelsen anses som første steg mot en formell avslutning av Koreakrigen i 1950-53, som resulterte i splittelsen av nasjonen i to separate stater. En offisiell fredstraktat vil også kunne bane vei for samtaler om en gjenforening av Nord- og Sør-Korea , slik begge sider atter har uttrykt som et fremtidig mål.

De koreanske statslederne fremholder sine gjensidige hensikter om å «fullføre atomnedrustning». Det er selvfølgelig positivt. Men ingen ting i det som har fremkommet så langt innebærer konkrete forslag som vedrører Nord-Koreas kjernefysiske programmer. For at Kim skal gå med på det må han trolig både lokkes og presses, og nordkoreanerne må innrømmes garantier fra så vel USA som Kina.

Hvor stor viljen til nedrusting faktisk er får verden neppe vite før Kim møter USAs president Donald Trump en gang i mai eller juni. Trumps krigsretorikk overfor Kim kan ha fått ham til å frykte at det denne gangen faktisk vil få konsekvenser om Nord-Korea fortsetter å utfordre inngåtte avtaler. Erfaring har vist at nordkoreanske ledere er troløse avtalepartnere, og at de ikke har risikert stort på å peke nese til resten av verden. Sanksjoner har rammet sivilbefolkningen, ikke dem selv.

Fredagens toppmøte er slett ikke første gang statsledere fra de to land har kommet sammen. Det er heller ikke første gang det er blitt signert nedrustningsprotokoller eller intensjonsavtaler om å erstatte den formelle våpenhvilen med en endelig fredstraktat. Både i 2007 og 2000 ble det inngått tilsvarende overenskomster.

I begge tilfeller kom det for en dag at Nord-Korea aldri hadde noen intensjon om å oppgi egne atomprogrammer, og det formulerte ønsket om gjenforening var rent hykleri. Med en president i Det hvite hus like uforutsigbar og kolerisk som Kim selv kan Pyongyang ha kommet til at oppriktige forhandlinger og forpliktende løsninger likevel er å foretrekke.