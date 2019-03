BEHOV: Nasjonalmuseet trenger Nasjonalgalleriets utstillingsarealer. Det bør videreføres i tråd med byggets kulturhistoriske tradisjon. Foto: Andersen, Aleksander / NTB scanpix

Leder

Bekymringen for Nasjonalmuseet

«Jeg er bekymret for det nye Nasjonalmuseet», skriver byggets arkitekt, Klaus Schuwerk, i Dagens Næringsliv.

Han frykter at museumsbygningen ved Vestbanen skal forsimples til en underholdningskafé.

For Nasjonalmuseets skyld håper vi akkurat det er ment som en karikatur. Prosjektet til seks milliarder kr. bør for lengst være forbi stadiet med konsulentsvada om «urbane møteplasser» hvor man kan drikke overpriset jålekaffe.

Vi deler likevel Schuwerks bekymring. Om enn på et annet grunnlag. Det veldige bygningskomplekset blir sikkert fint, det. Men hverken Nasjonalmuseet eller regjeringen har klart å godtgjøre hvordan det evakuerte Nasjonalgalleriet i fortsettelsen skal bli en integrert del av den nye institusjonen.

Tvert om synes usikkerheten å øke. Selv etter kulturminister Trine Skei Grandes forsikringer om at Nasjonalgalleriet skal opprettholdes som visningssted for kunst, og at det skal være en del av Nasjonalmuseet. Vi betviler ikke hennes ønske i så måte. Knapt noen har stått hardere opp mot Ap og siden Høyre i deres ubegripelige kamp for å legge ned Nasjonalgalleriet og viske ut 130 års sammenhengende kulturhistorie. Men Skei Grande må forstå at slaget ennå ikke er over.

Et nasjonalmuseum har, som navnet tilsier, et overordnet ansvar som forvalter av nasjonale kunstskatter. Herunder også ansvaret for å forklare de historiske forløp og kunstneriske sammenhenger som leder frem til dagens uttrykk. Tidligere brukerkoordinator for Nasjonalmuseets nybygg, Ulf Grønvold, har sammen med tdl. seniorkurator Nils Messel, skrevet en kronikk i Aftenposten der nettopp Nasjonalgalleriets rolle i det nye Nasjonalmuseet etterlyses.

Dersom Nasjonalgalleriets identitet som visningssted for kunst skal ivaretas, holder det ikke at det skal bli «et åpent og levende hus for publikum, med kunsten i sentrum», som det het i pressemeldingen museet selv sendte ut da det var klart at regjeringen påla dem å inkludere den historiske bygningen.

Kulturministeren vet godt at den vanvittige ideen om å avvikle Norges nasjonalgalleri kom fra krefter i embetsverket i hennes eget departement. Derfor har det også vært umulig for alle statsråder etter Trond Giske å skjære gjennom og si at Nasjonalgalleriet skal bevares. Men Trine Skei Grande har klart det. Nå må hun også klare å sette ned foten og stoppe nye forsøk på å sabotere hennes politiske vilje.

Alt før det åpner neste år vil Nasjonalmuseet ha behov for økte utstillingsarealer. Løsningen er opplagt: Ved å bruke Nasjonalgalleriet i henhold til sin faktiske tradisjon, får Nasjonalmuseet et kulturhistorisk forankret visningssted for den eldre kunsten samtidig som at det frigir rom på Vestbanen for nyerhvervelser og gaver.